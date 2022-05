Rafila i-a răspuns lui Arafat, care vrea ca DSU să se ocupe de asistența medicală de urgență: ”Singur se intervieva”

Alexandru Rafila a reacționat după ce șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a declarat că dorește să privească spre viitor, nu să se întoarcă la ceea ce era în anii 1990.

Rafila vede altfel coordonarea asistenței medicale de urgență

În prim-plan este proiectul prin care asistenţa medicală de urgenţă ar urma să fie coordonată de DSU și care a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Afacerilor Interne. a fost deranjat că nu a fost informat despre acest proiect.

În plus, acesta s-a arătat deranjat și din cauza faptului că ministerul pe care-l conduce nu se află pe lista instituţiilor avizatoare. Declarațiile lui Rafila au fost înregistrate cu ocazia vizitei pe care a făcut-o la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Rafila a marcat astfel Ziua Internaţională de Medicinei de Urgenţă, prilej folosit Rafila pentru a mulţumi tuturor angajaţilor din sistemul medical de urgenţă pentru activitatea lor.

La final, când jurnaliștii l-au întrebat despre proiectul prin care asistenţa medicală de urgenţă ar urma să fie coordonată de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Alexandru Rafila a precizat:

Ministrul sănătății își dorește abordări constructive

”Nu cred că astfel de abordări sunt constructive şi cred că toată lumea s-a convins de justeţea punctului de vedere al Ministerului Sănătăţii. Nu era vorba de un act normativ al DSU, era vorba de Legea de organizare a Ministerului Afacerilor Internelor, un proiect de lege.

El a rămas în stand by, ca să spun aşa, şi nu putem să preluăm, practic, atribuţiile Ministerului Sănătăţii, să le transferăm unui alt minister care are cu totul şi cu totul altă activitate decât cea de asigurare a asistenţei medicale.

Nu putem schimba rolul ministerelor. De exemplu, să venim şi noi cu o lege de funcţionare a Ministerului Sănătăţii care să se ocupe, ştiu eu, de salvarea pe mare… Cred că nu este obiectul de activitate al Ministerului Sănătăţii să salveze oameni aflaţi în pericol pe mare.

Nu cred că astfel de abordări sunt constructive şi cred că toată lumea s-a convins de justeţea punctului de vedere al Ministerului Sănătăţii.” În continuare Alexandru Rafila a fost întrebat dacă a discutat despre acest subiect cu vreun reprezentant al DSU: sistemului de . În acest moment a urmat o declarație care spune multe despre relația pe care o are în prezent cu Raed Arafat:

”Eu, din păcate, nu am avut interlocutori. Am fost deschis tot timpul la dialog. Eu dialoguri pe Facebook nu prea fac. Singurele remarci au fost pe Facebook sau în interviuri care s-au desfăşurat, am văzut, în biroul domnului doctor Arafat, în care singur se intervieva şi ne explica care sunt elementele legate de medicina de urgenţă.”

Coaliția de guvernare e solicitată pentru o decizie

De asemenea, în același context, Rafila a subliniat că în cazul proiectul prin care asistenţa medicală de urgenţă ar urma să fie coordonată de către DSU nu este suficientă doar dezbaterea publică. Ministrul Sănătății crede că acest subiect sensibil trebuie discutat în coaliţia de guvernare.

”Cred că dacă vom avea o abordare inteligentă şi echilibrată, în următorii ani serviciile de medicină de urgenţă se vor putea dezvolta în paralel însă cu celelalte tipuri de asistenţă medicală. Eu cred în continuare că sustenabilitatea sistemului de sănătate din România poate fi asigurată prin dezvoltarea unor servicii ambulatorii care să poată să dea oamenilor acces inclusiv noaptea sau în weekend sau în alte perioade în care oamenii sunt nevoiţi, în acest moment, să se adreseze spitalelor.

Diferenţele dintre serviciile de ambulanţă şi SMURD

Unităţile de Primiri Urgenţe nu trebuie supraaglomerate în mod excesiv, ele trebuie să răspundă cu adevărat urgenţelor, nu altor categorii de afecţiuni pe care putem să le tratăm în alt mod”, a mai precizat Rafila, care s-a referit și diferenţele dintre serviciile de ambulanţă şi SMURD.

”Dezvoltarea serviciilor de ambulanţă, care oferă asistenţă medicală specializată la domiciliul pacientului este importantă. Și acum, ca să înţelegeţi la ce mă refer, circa 40% dintre intervenţiile Ambulanţei se rezolvă la domiciliul pacientului.

În cazul celorlalte servicii, de tip SMURD, unde sunt puţini angajaţi care sunt specializaţi, adică medici şi asistenţi medicali, pacienţii sunt transportaţi direct la UPU.

Or trebuie să facem o distincţie foarte clară între pacienţii care au, într-adevăr, nevoie de asistenţă medicală de urgenţă şi alte categorii de afecţiuni care au nevoie de servicii medicale în apropierea domiciliului care să fie permanent disponibile”, a mai declarat ministrul sănătății.

Proiectul a ieșit în evidență la finalul lunii aprilie

Amintim că la finalul lunii aprilie, MAI a supus dezbaterii publice un proiect de lege care vizează reorganizarea instituţiei. Potrivit prevederilor documentului, asistenţa medicală de urgenţă ar urma să fie coordonată de către DSU. După ce s-a arătat deranjat pentru că nu a fost informat despre acest demers legislativ, Rafila a afirmat că opoziţia sa nu are legătură cu persoana medicului .

De cealaltă parte, Raed Arafat s-a referit la subiect tot în cadrul unei eveniment organizat de Ziua Internațională a Medicinei de Urgență. În continuare redăm declarațiile șefului DSU: ”Medicina de urgență. Finanțarea este din partea a două ministere – Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne și, dacă unul se retrage, celălalt nu face față.

Pe partea de coordonare operațională, conform legii este Departamentul pentru Situații de Urgență. Vreau să amintesc că DSU, chiar dacă este în interiorul Ministerului Afacerilor Interne, are o Direcție generală de urgențe medicale, condusă de un medic, de un medic adjunct și are unele servicii – serviciul de formare, serviciul de strategie, serviciul de monitorizare și coordonare.

Aveți o parte pe care nu puteți sub nicio formă să o scoateți de la Ministerul de Interne: aviația, pompierii. Dacă partea cealaltă o scoateți de la coordonarea DSU, înseamnă că ne întoarcem cel puțin la nivelul anului 2013.

Raed Arafat respinge întoarcerea în trecut

Dacă nu chiar la nivelul anilor dinainte de 2007… Să nu uitați că la Ministerul Sănătății, când am început să dezvoltăm sistemul, Ambulanța și componenta SMURD au fost coordonate pe partea medicală de secretarul de stat care era acolo și care avea conexiuni foarte strânse cu pompierii.

Ce am făcut noi este să aducem acest lucru și să îl oficializăm sub o umbrelă unită la Ministerul de Interne. Deci ruperea sistemului ne va duce la o fază dinaintea anului 2007, chiar la faza anului 2001, 2002, 2003 și sunt două soluții în fața noastră.

Mergem după amintiri și ne întoarcem la amintiri și s-ar putea să ne trezim că nu putem să refacem lucrurile cum ne aminteam de ele sau mergem spre viitor, visăm și facem un sistem care să fie și mai performant?

Eu prefer să mă uit spre viitor, să dezvolt pe baza a ceea ce avem acum, nu să mă duc după amintiri cum era sistemul în anii 90, cum era sistemul pe timpul lui Ceaușescu și cum era la începutul anilor 2000.”