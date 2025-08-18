Rafturi goale și cartoane în loc de produse. Orașul unde magazinele au început să ascundă alimentele de teama hoților

Magazinele dintr-un oraș cunoscut și luat cu asalt de vizitatori au decis să schimbe experiența la cumpărături. Din cauza numărului crescut de furturi, alimentele de la raft au fost înlocuite cu simple cartoane. Cum trebuie să procedeze cei care își doresc să cumpere anumite produse.

ADVERTISEMENT

Orașul din Europa unde magazinele au pus la raft cartoane în loc de produse

Într-un faimos oraș din Europa, furturile au băgat spaima în comercianți. De teamă că vor rămâne fără produse la raft, aceștia au găsit o metodă pentru a-și „proteja” marfa. În locul produselor,

Acest lucru se întâmplă în magazinele din Roma, acolo unde conservele din ton și pachetele de cafea „dispar” ca prin minune de la raft. Hoții și-au făcut un obicei din a le fura, astfel că a fost nevoie de implementarea unor măsuri care să stopeze acest fenomen.

ADVERTISEMENT

În locul pachetelor de cafea și a conservelor din ton, cumpărătorii găsesc la raft cartoane. Aceste cartoane se prezintă la casa de marcat, iar produsele reale urmează să fie ridicate de la casa de informații. Chiar dacă este un proces destul de complicat, este singura măsură care funcționează împotriva hoților.

Reprezentanții magazinelor au apelat la această soluție după ce au înregistrat pierderi uriașe. Potrivit lor, hoții nu erau niciodată prinși la timp, așa că se alegeau mereu cu o gaură imensă în stoc. Pentru , amplasarea cartoanelor cu coduri de bare a fost cea mai inteligentă mișcare.

ADVERTISEMENT

Hoții au provocat pagube uriașe magazinelor din Italia

Directorul unui supermarket a explicat pentru cum funcționează întregul mecanism. La raft, clienții găsesc un card mic cu un cod de bare inscripționat pe el. Acest cod trebuie prezentat la casierie, urmând ca de acolo clientul să fie direcționat către biroul de informații, de unde va ridica produsul.

ADVERTISEMENT

Din nefericire pentru comercianții italienii, hoții nu au luat în vizor doar magazinele din Roma. Astfel de incidente au loc și în supermarketurile din Bologna. Recent, în Bologna, trei hoți au furat marfă dintr-un magazin evaluată la 2.300 de euro.

ADVERTISEMENT

Se pare că printre produsele preferate ale hoților care dau astfel de spargeri se numără conservele de ton, cafeaua, crema de protecție solară și insecticidele. De asemenea, hoții sustrag și Parmigiano Reggiano, băuturi spirtoase, prezervative sau plasturi.

În ultimii ani, furturile din marile lanțuri de supermarketuri sunt din ce în ce mai frecvente. Într-un singur an, magazinele din Italia au pierdut 6.7 milioane de euro din cauza furturilor, dar și din cauza implementării unor metode care să îi țină pe hoți la distanță, dar fără succes.