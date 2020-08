Răfuială între securiști. Parlamentarii lui Voiculescu vor să-l lase pe Traian Băsescu fără privilegiile de fost președinte

Traian Băsescu ar putea rămâne fără drepturile acordate foștilor șefi de stat, în cazul în care Senatul va adopta proiectul de lege prin care președinților care au colaborat cu Securitatea li se retrag aceste drepturi. Proiectul a fost inițiat de către cinci parlamentari, printre care și Teodor Meleșcanu.

Proiectul modifică Legea 406 din 2001 referitoare la drepturile acordate foștilor președinți și precizează că nu beneficiază de aceste drepturi cel cazul căruia ”s-a constatat că a avut calitatea de colaborator al Securității”.

Singurul vizat de această prevedere este fostul președinte Traian Băsescu întrucât Curtea de Apel București a decis că actualul parlamentar a fost colaborator al Securității ca poliție politică. Decizia nu este definitivă întrucât actualul europarlamentar a făcut apel la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Parlamentarii lui Voiculescu vor să-l lase pe Băsescu fără privilegiile de fost președinte

Proiectul a fost inițiat de către patru parlamentari din Partidul Puterii Umaniste (PPU), partid fondat de către Dan Voiculescu după ruptura dintre el și Daniel Constantin, fostul președinte al PC. Celor patru parlamentari PPU și s-a alăturat drept co-inițiator și senatorul PSD Ecaterina Andronescu. Și Dan Voiculescu are o decizie judecătorească privind colaborarea sa cu Securitatea, însă în cazul său este definitivă.

Parlamentarii PPU care au semnat proiectul de lege depus la Senat sunt senatorii Teodor Meleșcanu și Ionuț Simionca și deputații Grațiela Leocadia Gavrilescu și Steluța Cătăniciu. În 2005, fostul diplomat Mircea Răceanu a afirmat că Meleșcanu ar fi fost ofițer acoperit al Securității. Senatorul a anunțat că-l va da în judecată pe Răceanu însă ulterior a renunțat.

”Colaborarea cu “Securitatea” regimului represiv comunist reprezintă o gravă abatere de la normele democratice în vigoare. Iar când o astfel de abatere a fost comisă de persoana care a deținut calitatea de președinte, cel care, conform Legii fundamentale, “veghează la respectarea Constituției” și ”la buna funcționare a autorităților publice”, este amenințată existența statului de drept și exercitarea efectivă a drepturilor și libertăților fundamentale”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

În cazul în care proiectul va fi adoptat, iar Înalta Curte va confirma decizia inițială prin care Băsescu a fost declarat informator, acesta va pierde toate drepturile conferite prin Legea 406/2001. Este vorba de ”folosinţa gratuită a unei locuinţe de protocol, cu destinaţie de reşedinţa, care cuprinde şi un spaţiu cu destinaţia de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier şi un post de secretar; o indemnizaţie lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată Preşedintelui României în exerciţiu; pază şi protecţie, precum şi folosinţa gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază.”

Toate aceste drepturi se pot cumula cu salariul sau pensia, astfel că în momentul de față, pe lânfă leafa de europarlamentar primită de la Bruxelles, Traian Băsescu primește și echivalentul a 75% din indemnizația lunară a lui Klaus Iohannis.

Războiul informatorilor: Felix vs. Petrov

Proiectul de lege reprezintă un nou episod din vechea răfuială între Traian Băsescu și Dan Voiculescu, fiecare dintre ei având o biografie cu pete în ce privește relația cu Securitatea. Deși a fost verificat de mai multe ori de către CNSAS, abia în 2019 au apărut notele informative pe care Băsescu le-a dat la Securitate sub numele ”Petrov”. Băsescu a contestat decizia CNSAS în instanță, dar a pierdut procesul în septembrie 2019.

”Îmi pare rău că după ce am condamnat comunismul, am deschis arhivele Securității, vine acest verdict. Nu am ce să-mi reproșez. Astea erau vremurile pe care le-am trăit. E ușor de dat ceasul înapoi 45 de ani, dar viața merge înainte”, spunea fostul președinte, într-o declarație la Realitatea TV, imediat după pierderea procesului în primă instanță.

Dan Voiculescu s-a războit cu CNSAS în tribunale timp de cinci ani, 2006-2011, până când a fost confirmată definitiv colaborarea sa cu Securitatea pentru care a semnat note informative drept ”Felix”. Pe plan politic, este adversarul neîmpăcat al lui Băsescu din 2005, de când acesta a caracterizat cooptarea la guvernare a Partidului Umanist, viitorul PC, drept ”soluția imorală. Vârfurile conflictului dintre ”Felix” și ”Petrov” au fost reprezentate de către cele două încercări de demitere a lui Traian Băsescu, din 2007 și 2012.

Băsescu: ”Meleșcanu este gaga”

Dubii există și în cazul lui Teodor Meleșcanu, în cazul căruia există speculații că ar fi fost ofițer acoperit al Securității, mai ales că în anii 60 a studiat la Geneva. Acuzația a fost formulată explicit în septembrie 2005 de către Mircea Răceanu, fost diplomat care a rămas în Occident în 1989, fapt pentru care regimul comunist l-a condamnat la moarte în contumacie. Inițial, Meleșcanu a anunțat că-l va acționa în judecată pe Răceanu, dar a renunțat.

”N-am făcut-o pentru că mi s-a părut stupid și n-am putut să obțin hârtiile necesare care să nege, nici de la SIE, nici de la SRI. Am făcut niște adrese oficiale și mi s-a spus că nu figurez în evidențe. Atât. Dar altceva nu mi-au spus nimic și nu puteam pe această bază să încep o acțiune” spunea Meleșcanu în 2014, într-un interviu acordat HotNews.

Relațiile lui Teodor Meleșcanu cu Traian Băsescu s-au deteriorat iremediabil în 2014 când primul a demisionat de la șefia SIE, unde fusese numit chiar de către actualul europarlamentar, ca să candideze ca independent la alegerile prezidențiale.

De atunci Meleșcanu a fost atacat deseori de fostul președinte, cel mai virulent atac fiind în 2019 când PSD l-a propus pe Meleșcanu ca președinte al Senatului, în încercarea Vioricăi Dăncilă de a provoca o sciziune în ALDE astfel încât guvernul ei să aibă asigurată o majoritate confortabilă în Parlament.

”Este cea mai mizerabilă propunere care se putea face, ca și cum ai pune un rățoi care nu mai poate gândi, să îl pui popârcă în fruntea Senatului. Meleșcanu este gaga, înțelegeți?”, spunea Traian Băsescu pe 2 septembrie 2019, într-o emisiune la Digi24.