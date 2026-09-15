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Raheem Sterling (31 de ani) a pledat vinovat la acuzațiile de conducere periculoasă, deținerea de gaz ilariant în scopul consumului și refuzul de a furniza o probă. Fostul internațional englez a fost implicat într-un accident în luna mai, când și-a izbit mașina, un Lamborghini Urus în valoare de peste 300.000 de euro, de un parapet al autostrăzii M3.

Raheem Sterling, la închisoare? Englezul a pledat vinovat după accidentul din luna mai

Raheem Sterling a fost implicat într-un accident în luna mai. Fostul jucător al lui Manchester City, care, din câte se pare, consumase gaz ilariant, și-a izbit mașina, un Lamborghini Urus de peste 300.000 de euro, de un parapet al autostrăzii M3. Din fericire, în accident nu au fost implicate alte vehicule.

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În august, Sterling a fost pus sub acuzare, iar marți, 15 septembrie, acesta a pledat vinovat la cele trei acuzații: conducere periculoasă, deținerea de protoxid de azot în scopul consumului și refuzul de a furniza o probă. Conform , în cazul în care englezul va fi condamnat, acesta riscă până la doi ani de închisoare. Totuși, există posibilitatea ca pedeapsa să nu fie cu executare, caz în care fostul star de la Manchester City și-ar putea continua cariera.

Raheem Sterling, în cădere liberă. Englezul este liber de contract

Format în academia lui QPR, a debutat în fotbalul mare la Liverpool, unde a impresionat înainte de a fi achiziționat de Manchester City cu 63 de milioane de euro. Extrema a petrecut o perioadă fabuloasă în tricoul „cetățenilor”, unde a marcat 131 de goluri în 339 de jocuri, câștigând patru titluri în .

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După plecarea de la City, cariera lui Sterling a luat-o pe o pantă descendentă. În vara lui 2022, Chelsea a plătit 56 de milioane de euro pentru a-l transfera, însă fotbalistul nu a confirmat. În 2024, extrema a ajuns la Arsenal, sub formă de împrumut, unde a marcat un singur gol în 28 de jocuri.

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Sterling s-a despărțit de Chelsea în ianuarie 2026, iar mai apoi a semnat cu Feyenoord, însă nu a impresionat nici în Olanda, iar din vară este liber de contract. Extrema a strâns 82 de selecții la naționala Angliei în perioada 2012-2022, marcând 20 de goluri. Acesta a fost prezent la 5 turnee finale alături de prima reprezentativă, 3 Cupe Mondiale (2014, 2018 și 2022) și două ediții de Campionat European (2016 și 2020).

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