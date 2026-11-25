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Raheem Sterling a fost condamnat la 12 luni de închisoare cu suspendare! Fostul internațional englez și-a aflat sentința miercuri, 25 noiembrie, după ce a provocat un accident rutier în timp ce inhala gaz ilariant la volanul unui Lamborghini. Fotbalistul în vârstă de 31 de ani a rămas și fără dreptul de a conduce pentru următorii doi ani.

Raheem Sterling, condamnat la închisoare cu suspendare în Anglia

l a scăpat de închisoarea cu executare. Potrivit , magistrații din Basingstoke l-au condamnat pe Sterling la 12 luni de închisoare, cu suspendare pe o perioadă de 18 luni. Englezul va trebui să presteze și 100 de ore de muncă în folosul comunității.

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Totul s-a petrecut pe 28 mai 2026. S , cunoscut drept gaz ilariant, la volanul bolidului său de 270.000 de lire sterline. Fotbalistul a trecut haotic de pe o bandă pe alta, înainte de a pierde controlul mașinii și de a ieși de pe carosabil. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Polițiștii l-au găsit pe fostul internațional englez pe scaunul din dreapta al mașinii avariate, cu două recipiente de gaz în poală. În luna septembrie, Sterling a pledat vinovat pentru conducere periculoasă, deținerea substanței interzise în scopul inhalării și refuzul de a furniza o probă de sânge.

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Raheem Sterling, protagonistul mai multor scandaluri de-a lungul carierei

Nu este pentru prima dată când Raheem Sterling ajunge pe prima pagină a tabloidelor britanice din cauza gazului ilariant. Încă din aprilie 2015, pe când avea doar 20 de ani și evolua la Liverpool, fotbalistul a apărut într-o filmare în care părea să inhaleze protoxid de azot. În aceeași perioadă au apărut și imagini cu englezul fumând narghilea.

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Sterling a provocat un scandal uriaș și în cantonamentul naționalei Angliei, în noiembrie 2019. La o zi după derby-ul Liverpool – Manchester City, câștigat de „cormorani” cu 3-1, fotbalistul a încercat să-l apuce de gât pe Joe Gomez în cantina reprezentativei Angliei, potrivit Sky Sports. Ceilalți internaționali englezi au intervenit pentru a-i despărți. Gareth Southgate l-a exclus pe Sterling din echipa pentru partida cu Muntenegru, iar fotbalistul și-a cerut ulterior scuze.