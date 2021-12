Schimbare de reguli la Raiffeisen pentru toți clienții: taxe pentru deținerile de valută și tranzacții online obligatorii

Raiffeisen Bank anunță schimbări la nivelul întregii game de clienți: persoane fizice, companii și clienți premium, într-o săi.

Schimbare de politică a băncii Raiffeisen pentru toți clienții

Aceste decizii sunt parte a proiectului ”sucursală fără numerar”, astfel că, nu va mai fi disponibil serviciul ”operațiuni cu numerar”.

„Vă informăm că vom modifica condițiile contractuale aferente conturilor curente și altor produse oferite de Raiffeisen Bank persoanelor fi zice. Prin această notificare nu se modifică beneficiile de cost incluse în pachetul de cont curent deținut, în măsura în care aveți un astfel de produs bancar, acestea rămânând la nivelul agreat conform convențiilor contractuale specifice”, se menționează în notificarea Raiffeisen.

De asemenea, toate din conturile curente, chiar și pentru folosirea în numerar a creditelor încheiate la bancă, se vor putea efectua de la orice bancomat, numai de clienții posesori ai unui card bancar eliberat de Raiffeisen Bank România.

„Pentru completa dumneavoastră informare, am actualizat nota de informare privind prelucrarea datelor personale de către Bancă. Astfel, au fost aduse completări ale 2.1. Prevederi privind protecția datelor cu caracter personal, reflectând completările/modificările necesare, din perspectiva protecției datelor cu caracter personal”, a mai precizat banca în notificare.

Motivul invocat de Raiffeisen Bank

Totodată, efectuarea tranzacțiilor de depunere de numerar în conturile curente, chiar și pentru alimentarea cu numerar a contului curent în scopul rambursării ratelor la creditele în LEI și EURO încheiate cu banca, va fi permisă numai la terminalele multifuncționale (MFM) ale băncii de către toți clienții care au un card eliberat de Raiffeisen Bank România.

„Am pregătit o serie de măsuri menite să simplifice și să eficientizeze tot ceea ce facem astăzi, pentru a vă oferi mai multă valoare mâine”, acesta este motivul băncii pentru noile măsuri, se arată în notificare.

În cazul în care MFM-urile vor fi suficiente și operaționale, noua strategie a băncii se va centra doar pe servirea propriilor clienți.

„Urmărim în primul rând creșterea gradului dumneavoastră de satisfacție, prin înlocuirea timpului petrecut la coadă la ghișeu pentru operațiuni cu numerar, cu mai mult timp acordat pentru consultanță. În continuarea proiectului nostru „agenții fără casierii”, serviciul “operațiuni cu numerar” nu va mai fi disponibil”, a mai informat Raiffeisen prin notificarea trimisă.

Mai mult, ordinele de plată pe suport de hârtie nu vor mai fi acceptate de către bancă în vederea executării, dar vor exista unele excepții. Perioada maximă până la care pot fi înaintate ordinele de plată, doar în format electronic, este ora 15:00 a oricărei zile bancare.

Alte schimbări anunțate de bancă

Raiffeisen Bank vrea, de asemenea, limitarea numărului de conturi: numai două conturi în aceeași monedă pentru fiecare client.

Altă schimbare pe care banca are de gând să o facă în termenii contractelor cu clienții vizează beneficiile actuale gratuite pentru anumite pachete de cont curent.

Așadar, pentru titularii pachetelor Zero Tot și Zero Simplu, începând cu 1 iunie 2022, clienții trebuie să efectueze cel puțin o tranzacție electronică lunară ca să poată profita în continuare de retragerile de numerar complet gratuite.

Operațiunea electronică trebuie realizată până în ultima zi a fiecărei luni calendaristice care are loc înainte de luna în care se datorează taxa lunară de administrare pentru contul ZERO All și ZERO Simple, dar și pentru Premium Package.

“«Tranzacție electronică» reprezintă tranzacția efectuată:

a) dintr-unul dintre conturile curente incluse în Pachet, indiferent de valuta în care a fost deschis sau

b) prin intermediul cardului de credit, inclus în Pachetul deținut. Comisionul unei astfel de tranzacții este de minimum 4-5 lei pe bucată.

O altă modificare implică „introducerea unei taxe de administrare pentru disponibilitățile de mare valoare în euro – începând cu data de 1 iunie 2022. Taxa de administrare a disponibilităților de mare valoare în euro este de 0,25% pe an și se aplică pentru sumele deținute de către Client în toate conturile denominate în euro”, se mai arată în notificarea băncii.

În plus, rambursarea ratelor la cardul de credit, a ratelor la cardul de credit, anularea unui card de debit, a unui card de credit etc. se va face online, prin intermediul notificărilor standard oferite de bancă.

Referitor la rambursarea creditelor în valută, precizăm că acestea se vor putea face doar la MFM-urile băncii cu operare în valută, după cum precizează banca.