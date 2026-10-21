Sport

Raiffeisen Bank, sponsorul lui David Popovici, afacere de 591 de milioane de euro în România! Tranzacţia gigant din lumea bancară

Răzvan Rădulescu
21.10.2026 | 13:29
Raiffeisen Bank sponsorul lui David Popovici afacere de 591 de milioane de euro in Romania Tranzactia gigant din lumea bancara
SPECIAL FANATIK
Raiffeisen Bank, sponsorul lui David Popovici, afacere de 591 de milioane de euro în România! Tranzacţia gigant din lumea bancară. Sursa: colaj Fanatik
Raiffeisen Bank, unul dintre partenerii principali ai lui David Popovici, urmează să preia afacerea Garanti BBVA din România pentru suma de 591.000.000 de euro. Banca are parteneriat cu campionul olimpic din anul 2023.
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Raiffeisen Bank are un parteneriat care durează din 2023 cu David Popovici. Banca austriacă a mutat spectaculos pe piaţa din România şi urmează să preia afacerea Garanti BBVA de la noi din ţară pentru suma de 591.000.000 de euro.

Raiffeisen Bank a cumpărat Garanti BBVA pentru 591.000.000 de euro!

Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea afacerii Garanti BBVA din România de către cei de la Raiffeisen, preţul anunţat fiind de 591 de milioane de euro. Autoritatea sussţine că tranzacţia nu ridică obstacole în calea concurenţei din piaţa românească şi nu există niciun fel de îndoieli în ceea ce priveşte compatibilitatea operaţiunii cu mediul concurenţial.

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Astfel, Raiffeisen Bank va prelua Garanti Bank S.A., instituţia financiară nebancară Motoractive IFN S.A și a societății Motoractive Multiservices S.R.L., care oferă servicii sub brandul Garanti BBVA Fleet Management. Aceasta din urmă furnizează soluţii de leasing pentru vehicule şi alte bunuri.

Afacerea urmează să fie finalizată pentru trimestrul al patrulea din anul 2026. Raiffeisen Bank îşi doreşte să integreze prin fuziune operaţiunile existente, dar în primă fază cele două bănci vor funcţiona separat.

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David Popovici, parteneriat pe patru ani cu Garanti BBVA!

Raiffeisen Bank a anunţat în 2023 un parteneriat pe patru ani cu David Popovici, privind susţinerea sportivului în cariera sa naţională şi internaţională, insclusiv pregătirea şi participarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 şi celelalte competiţii majore.

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Parteneriatul dintre Raiffeisen şi David Popovici expiră în anul 2027, dar ar putea să se prelungească. Banca este pe piaţa din România încă din 1998 şi are peste 5000 de angajaţi în ţara noastră, fiind una dintre cele mai importante companii din domeniu în Europa Centrală şi de Est.

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„Sunt bucuros de acest parteneriat pentru că este unul pentru performanță. Motivația mea ține de succes, stabilitate, siguranță, valori împărtășite cu echipa Raiffeisen. Este un parteneriat pe termen lung: îmi doresc să fac performanță în sport pe termen lung, și să întorc o parte din acest succes nu doar sub formă de inspirație pentru alți tineri – eu la rândul meu fiind inspirat de alți performeri români – ci și ca și contribuție în societate, în comunități”, David Popovici, în momentul semnării parteneriatului cu Raiffeisen

  • 2023 e anul în care a fost semnat parteneriatul dintre David Popovici şi Raiffeisen Bank
  • 591.000.000 de euro e suma plătită de Raiffeisen pentru preluarea Garanti BBVA
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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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