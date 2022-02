Raisa Radu, al treilea Golden Buzz de la Românii au talent 2022. I-a impresionat pe jurați cu vocea sa

Raisa Radu, o adolescentă în vârstă de 12 ani, a obținut Golden Buzz-ul de la Mihai Bobonete, care a fost impresionat până la lacrimi de prestația tinerei.

Raisa Radu prin interpretarea melodiei lui Billie Eilish, ”Listen Before I Go”.

Mihai Bobonete, despre Raisa Radu: ”Mă întreb dacă nu e un miracol? Dacă nu e peste un talent!”

Concurenta a fost de-a dreptul uimită atunci când Mihai Bobonete Juratul, la rândul său, s-a declarat de-a dreptul surprins de cum a cântat Raisa Radu, catalogând momentul drept ”un miracol”.

”Nu înțeleg cum un copil de 12 ani poate să transmită atât de bine sau să găsească calea să mă răscolească pe mine ca adult și cred că și pe mulți de acasă.

Tu care cânți muzică așa cum ai cântat tu și o piesă de genul ăsta, o transmiți sută la sută, mă întreb oare dacă nu e cumva un miracol, dacă nu e peste un talent. Eu nici nu am auzit instrumentele, am auzit doar vocea și vocea ei se ducea mai mult de percepție, nu știu cum să vă spun.Și background-ul meu pe care vi l-am spus cu soția, cu povestea mea de iubire, nu mai are legătură.

Totul este despre momentul ăsta care m-a răscolit total. La 12 ani, datoria mea e să spun lumii, fiți atenți la fata asta, nu e orice copil, are ceva. Cred că tu meriți mult mai mult decât patru de DA”,

Drama Raisei Radu de la Românii au talent 2022

Tânăra a spus că a învățat singură să cânte. În sufletul său însă, se ascunde un mare regret: acela că tatăl ei a abandonat familia pentru a-și reface viața.

În prezent, mama sa este cea care o susține în totalitate. Pe când avea doar un an, Raisa a rămas fără tată, pe care acum îl mai vede, din când în când, dar doar îl salută.

”Mă susține mama mea, ea a fost singura care mi-a dat acest imbold să mă apuc și să mă țin de treabă, să repet, că poate ajung undeva cu asta.

La un an și jumătate, tatăl meu a plecat și și-a refăcut viața într-un oraș din orașul meu. Nu știu unde lucrează, nu știu ce face.

Mă mai întâlnesc uneori cu el la mine în oraș, ne salutăm, dar nimic mai mult”, a declarat adolescenta.