Sport

Sezon horror pentru echipa lui Bogdan Racovițan! Rakow a ajuns ”lanterna roșie” în Polonia

Raków Częstochowa, echipa la care evoluează Bogdan Racovițan, a avut un început de sezon horror. Formația se află pe ultimul loc în prima ligă poloneză.
Gabriel Neagu
16.09.2026 | 19:48
Sezon horror pentru echipa lui Bogdan Racovitan Rakow a ajuns lanterna rosie in Polonia
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Echipa lui Bogdan Racovițan este pe ultimul loc în Polonia. Sursa foto: hepta
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Raków Częstochowa se află în cădere liberă, după ce a ratat calificarea în faza principală a Conference League. Pe plan intern, formația la care evoluează fundașul Bogdan Racovițan este ”lanterna roșie” a Poloniei.

Rakow a devenit ”lanterna roșie” a Poloniei

După 8 etape scurse din Ekstraklasa, Raków Częstochowa stă cum nu se poate mai rău. Trupa din sudul Poloniei a acumulat numai 3 puncte, iar compartimentul defensiv, unde joacă Bogdan Racovițan, este mult sub nivelul așteptărilor. ”Roș-albaștrii” au cea mai slabă apărare din campionat: 18 goluri încasate.

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Singura victorie obținută de Raków Częstochowa a fost împotriva lui Motor Lublin, pe teren propriu, 2-1. Bogdan Racovițan a fost titular în acel meci, însă a primit cea mai mică notă dintre cei 3 fundași centrali: 6.7, conform Flashscore. Evoluțiile colegilor săi din defensivă, Svarnas și Tudor, au fost notate cu 7.2, respectiv 7.5.

Pentru Raków Częstochowa urmează trei partide în care își poate redresa situația din campionat, contra lui Korona Kielce (locul 9), Katowice (locul 10) și Wieczysta Cracovia (locul 17). În prezent, diferența de puncte dintre echipa lui Bogdan Racovițan și prima echipă aflată deasupra zonei retrogradării este de numai trei puncte.

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Bogdan Racovițan este om de bază la Rakow

Fotbalistul român are un istoric lung la gruparea polonă, reușind, în trecut, să câștige campionatul în tricoul lui Raków. În ciuda rezultatelor slabe, primește în continuare credit din partea clubului, fiind absent o singură dată în toate cele 14 partide disputate în acest sezon. Mai mult, în cele 13 meciuri jucate, Bogdan Racovițan a fost integralist.

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Ajuns la Rakow în 2022, ”tricolorul” a devenit titular cert. A strâns 131 de apariții și a marcat 6 goluri pentru echipa polonă și a ajutat-o să câștige un titlu (2023), o Cupă a Poloniei (2022) și o Supercupă a Poloniei (2023).

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Bogdan Racovițan se află pe lista preliminară a lui Hagi

Rezultatele slabe obținute la echipa de club nu l-au scos pe fundaș din vizorul selecționerului. Numele lui Bogdan Racovițan se află pe lista preliminară, alături de Radu Drăgușin (Fiorentina), Alexandru Pașcanu (Rapid), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Andrei Coubiș (Lincoln City), Matei Ilie (Kasimpașa) și Virgil Ghiță (Hannover).

România va debuta în noua ediție a Ligii Națiunilor pe 25 septembrie, împotriva Suediei, pe Strawberry Arena. În această ediție a competiției, ”tricolorii” vor întâlni chiar naționala țării în care evoluează fundașul. Meciul Polonia – România este programat pentru data de 2 octombrie, pe stadionul Narodowy.

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