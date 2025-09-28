Rakow, meci dramatic înainte de partida cu Universitatea Craiova! Ce notă a primit Bogdan Racovițan

Universitatea Craiova debutează în faza ligii din UEFA Conference League cu un duel în deplasare pe terenul celor de la Rakow. Dacă gruparea din Bănie a fost implicată în acest weekend într-un duel spectaculos contra lui Dinamo, încheiat la egalitate (2-2), polonezii au obținut o victorie dramatică.
Rakow a evoluat pe terenul celor de la Widzew Lodz în etapa a 10-a din Ekstraklasa, iar formația lui Bogdan Racovițan s-a impus la limită, scor 1-0, golul decisiv fiind marcat în al treilea minut al prelungirilor de atacantul francez Lamine Diaby-Fadiga, cu o lovitură de cap după o centrare trimisă de Ameyaw.
Oaspeții au dominat întâlnirea din punct de vedere al posesiei și al ocaziilor, însă reușita decisivă a sosit doar spre final. A fost un succes extrem de important pentru Rakow, care a întrerupt o serie de patru partide la rând fără victorie în campionat. Ultimul succes obținut a fost cel de pe terenul lui Termalica, 3-2, meci disputat pe 17 august.
Bogdan Racovițan, care se află pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu pentru partidele cu Moldova și Austria, a fost integralist pentru Rakow și a primit un cartonaș galben în minutul 22 al partidei. Prestația fundașului a fost notată cu 7.1 de site-ul SofaScore, peste media echipei sale (6.88).
Marek Papszun, antrenorul celor de la Rakow, a reacționat la conferința de presă după victoria obținută. „Felicitări echipei și staff-ului pentru consistență. Am arătat o mentalitate potrivită, caracter și unitate într-un moment dificil. Consistența și-a spus cuvântul astăzi și am câștigat. Acesta este cel mai important lucru pentru mine.
Unitatea este un element esențial, iar echipa a arătat acest lucru astăzi”, a declarat tehnicianul, conform presei din Polonia. Pentru Rakow urmează partida contra Universității Craiova din prima etapă a grupei de Conference League, care va avea loc joi, de la ora 22:00. Meciul va fi găzduit de stadionul Zaglebie Sport Park, din Sosnowiec, deoarece arena pe care evoluează în mod normal formația din Czestochowa nu îndeplinește cerințele UEFA.