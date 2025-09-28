Rakow, meci dramatic înainte de partida cu Universitatea Craiova! Ce notă a primit Bogdan Racovițan

Universitatea Craiova debutează în faza ligii din UEFA Conference League cu un duel în deplasare pe terenul celor de la Rakow. Dacă (2-2), polonezii au obținut o victorie dramatică.

Rakow, victorie dramatică înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Rakow a evoluat pe terenul celor de la Widzew Lodz în etapa a 10-a din Ekstraklasa, iar formația lui Bogdan Racovițan s-a impus la limită, scor 1-0, golul decisiv fiind marcat în al treilea minut al prelungirilor de atacantul francez Lamine Diaby-Fadiga, cu o lovitură de cap după o centrare trimisă de Ameyaw.

🛡️ LAMINE DIABY-FADIGA QUI ARRACHE A LA 90+3 LA VICTOIRE POUR LE RAKÓW, QUI RENOUE AVEC LE SUCCÈS ! 📹

— Skład (@SkladFR)

Oaspeții au dominat întâlnirea din punct de vedere al posesiei și al ocaziilor, însă reușita decisivă a sosit doar spre final. A fost un succes extrem de important pentru Rakow, care a întrerupt o serie de patru partide la rând fără victorie în campionat. Ultimul succes obținut a fost cel de pe terenul lui Termalica, 3-2, meci disputat pe 17 august.

Bogdan Racovițan, care se află pe , a fost integralist pentru Rakow și a primit un cartonaș galben în minutul 22 al partidei. Prestația fundașului a fost notată cu 7.1 de site-ul , peste media echipei sale (6.88).

Ce a declarat antrenorul lui Rakow după victoria obținută

Marek Papszun, antrenorul celor de la Rakow, a reacționat la conferința de presă după victoria obținută. „Felicitări echipei și staff-ului pentru consistență. Am arătat o mentalitate potrivită, caracter și unitate într-un moment dificil. Consistența și-a spus cuvântul astăzi și am câștigat. Acesta este cel mai important lucru pentru mine.

Unitatea este un element esențial, iar echipa a arătat acest lucru astăzi”, a declarat tehnicianul, conform . Pentru Rakow urmează partida contra Universității Craiova din prima etapă a grupei de Conference League, care va avea loc joi, de la ora 22:00. Meciul va fi găzduit de stadionul Zaglebie Sport Park, din Sosnowiec, deoarece arena pe care evoluează în mod normal formația din Czestochowa nu îndeplinește cerințele UEFA.