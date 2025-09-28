Sport

Rakow, meci dramatic înainte de partida cu Universitatea Craiova! Ce notă a primit Bogdan Racovițan

Prima adversară a Universității Craiova din grupa de Conference League, Rakow, a fost implicată într-un meci dramatic în prima ligă poloneză. Internaționalul român Bogdan Racovițan a fost integralist.
Bogdan Mariș
28.09.2025 | 17:08
Rakow meci dramatic inainte de partida cu Universitatea Craiova Ce nota a primit Bogdan Racovitan
ULTIMA ORĂ
Rakow, formația lui Bogdan Racovițan, a fost implicată într-un meci dramatic înainte de partida contra Universității Craiova. FOTO: Rakow (X)

Universitatea Craiova debutează în faza ligii din UEFA Conference League cu un duel în deplasare pe terenul celor de la Rakow. Dacă gruparea din Bănie a fost implicată în acest weekend într-un duel spectaculos contra lui Dinamo, încheiat la egalitate (2-2), polonezii au obținut o victorie dramatică.

ADVERTISEMENT

Rakow, victorie dramatică înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Rakow a evoluat pe terenul celor de la Widzew Lodz în etapa a 10-a din Ekstraklasa, iar formația lui Bogdan Racovițan s-a impus la limită, scor 1-0, golul decisiv fiind marcat în al treilea minut al prelungirilor de atacantul francez Lamine Diaby-Fadiga, cu o lovitură de cap după o centrare trimisă de Ameyaw.

Oaspeții au dominat întâlnirea din punct de vedere al posesiei și al ocaziilor, însă reușita decisivă a sosit doar spre final. A fost un succes extrem de important pentru Rakow, care a întrerupt o serie de patru partide la rând fără victorie în campionat. Ultimul succes obținut a fost cel de pe terenul lui Termalica, 3-2, meci disputat pe 17 august.

ADVERTISEMENT

Bogdan Racovițan, care se află pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu pentru partidele cu Moldova și Austria, a fost integralist pentru Rakow și a primit un cartonaș galben în minutul 22 al partidei. Prestația fundașului a fost notată cu 7.1 de site-ul SofaScore, peste media echipei sale (6.88).

Ce a declarat antrenorul lui Rakow după victoria obținută

Marek Papszun, antrenorul celor de la Rakow, a reacționat la conferința de presă după victoria obținută. „Felicitări echipei și staff-ului pentru consistență. Am arătat o mentalitate potrivită, caracter și unitate într-un moment dificil. Consistența și-a spus cuvântul astăzi și am câștigat. Acesta este cel mai important lucru pentru mine.

ADVERTISEMENT
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen....
Digi24.ro
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935

Unitatea este un element esențial, iar echipa a arătat acest lucru astăzi”, a declarat tehnicianul, conform presei din Polonia. Pentru Rakow urmează partida contra Universității Craiova din prima etapă a grupei de Conference League, care va avea loc joi, de la ora 22:00. Meciul va fi găzduit de stadionul Zaglebie Sport Park, din Sosnowiec, deoarece arena pe care evoluează în mod normal formația din Czestochowa nu îndeplinește cerințele UEFA.

ADVERTISEMENT
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și...
Digisport.ro
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul
Gigi Becali, gest uriaş pentru imigranţii care lucrează în Bucureşti: “Ei sunt amărâţi,...
Fanatik
Gigi Becali, gest uriaş pentru imigranţii care lucrează în Bucureşti: “Ei sunt amărâţi, au plecat de la familie să lucreze aici!”
Ce salariu avea George Ţucudean înainte să se retragă din fotbal. Milionarul ar...
Fanatik
Ce salariu avea George Ţucudean înainte să se retragă din fotbal. Milionarul ar fi putut trăi liniștit fără să mai facă altceva
Nicolae Dobrin, cel mai bun fotbalist român la doar 19 ani. Jucătorii uriași...
Fanatik
Nicolae Dobrin, cel mai bun fotbalist român la doar 19 ani. Jucătorii uriași pe care i-a învins în 1966
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Florin Prunea a refuzat-o pe Denise Rifai: 'Când se uită în ochii tăi,...
iamsport.ro
Florin Prunea a refuzat-o pe Denise Rifai: 'Când se uită în ochii tăi, ești gata. Nu pot'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!