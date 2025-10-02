Rakow – U Craiova, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 1. Debut pentru olteni în faza principală

Universitatea Craiova joacă în etapa 1 din Conference League pe terenul lui Rakow, în Polonia. Oltenii debutează în faza principală a unei competiții europene.

Rakow – U Craiova, live video în etapa 1 de Conference League

Rakow – U Craiova este programat joi, 2 octombrie, de la ora 22:00. Se joacă pe Stadionul ArcelorMittal Park (Zagłębiowski Park Sportowy – în titulatura UEFA) din Sosnowiec. Arena are o capacitate de 11.600 de locuri.

Pentru a ajunge în această fază a competiției, echipa antrenată de Mirel Rădoi a trecut de trei tururi preliminare. Craiova le-a eliminat pe rând pe FK Sarajevo (1-2 și 4-0 acasă), Trnava (3-0 și 1-4 în deplasare, 3-4 după 120 de minute) și Istanbul Bașakșehir (2-1 și 3-1 acasă). În campionat, oltenii sunt pe primul loc, cu 24 de puncte din 11 etape.

De partea cealaltă, Rakow a trecut de Zilina (3-0 și 3-1), Maccabi Haifa (0-1 și 2-0 afară) și Arda (1-0 și 2-1). Pe plan intern, Rakow a strâns doar 11 puncte din primele 9 meciuri și se clasează abia pe poziția 11.

Cine arbitrează Rakow – Universitatea Craiova și ce brigadă a fost delegată

Meciul Rakow – U Craiova va fi arbitrat de o brigadă malteză de arbitri, ajutată din camera VAR de doi italieni. Ishmael Barbara va fluiera, iar Luke Portelli și James Muscat vor fi responsabili cu fanionul pe cele două tușe. Philip Farrugia este cel de-al patrulea oficial al întânirii de la Sosnowiec. Michael Fabbri este arbitrul VAR, secondat de asistentul Rosario Abisso.

Echipe probabile la Rakow – U Craiova

Ambii antrenori preferă să trimită pe teren echipe cu trei fundași centrali. De la startul sezonului, Marek Papszun, tehnicianul lui Rakow, a alternat între 3–4–3 și 3–4–2–1, sisteme pe care le-a folosit atât în Europa, cât și în Ekstraklasa.

Și Mirel Rădoi a folosit în startul sezonului sistemele preferate de omologul său, dar, în cea mai mare parte a jocurilor, U Craiova a jucat cu doi atacanți pe teren, în 3–5–2. Acestea vor fi echipele probabile și în meciul de la Sosnowiec.

Primul 11 al lui U Craiova în prima etapă de Conference League

Mirel Rădoi va trimite în teren cel mai bun 11 pe care îl are la dispoziție. Singurul incert pentru meciul din Polonia este ucraineanul Romanchuk, care a lipsit la ultimul meci de campionat, 2-2 cu Dinamo, din cauza unei accidentări suferite în înfrângerea cu Oțelul, cu o rundă înainte. , dar Mirel Rădoi decide dacă îl va folosi sau nu.

· Isenko – Romanchuk (Mogoș), Screciu, Badelj – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu – Nsimba, Baiaram.

Istoricul meciurilor Rakow – Universitatea Craiova. Statistică oficială

Niciuna dintre cele două formații nu este o obișnuită a grupelor competițiilor europene și, deci, șansele să se întâlnească erau destul de mici. Nu există niciun meci oficial între Rakow și U Craiova. Mai mult decât atât, niciuna dintre ele nu a întâlnit vreo formație din țara ceilalte.

Cine transmite la TV meciul Rakow – U Craiova

Rakow – U Craiova se vede la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cele două posturi care dețin drepturile de televizare pentru Conference League.

Cum poți vedea live stream online Rakow – Universitatea Craiova. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Transmisia live a celor două canale este disponibilă online pe platformele Digi Online, Prima Play sau Orange TV Go, care necesită abonament.

Conference League este transmisă la nivel mondial, iar Românii din diaspora pot vedea Rakow – U Craiova, dacă meciul este transmis în țara lor de reședință.

Cote pariuri Rakow – Universitatea Craiova în Conference League

În opinia caselor de pariuri, Rakow este marea favorită a meciului cu U Craiova din etapa 1 de Conference League. Polonezii au cotă 1,90 pentru victorie, față de 4,05 pentru olteni. Remiza vine la 3,65.

Vestea bună pentru suporterii echipei lui Mirel Rădoi este că U Craiova avea o cotă chiar mai mare cu Istanbul Bașakșehir (5,00) și totuși a reușit să câștige în Turcia. Realist vorbind, însă, Bogdan Racovițan și colegii săi ar trebui să se impună.

Totuși, bookmakerii anticipează goluri în Polonia. „Ambele marcheză” (cotă 1,70) și „peste 2,5 goluri” (cotă 1,80) sugerează acest lucru.

Live Blog: Urmărește în timp real Rakow – U Craiova, meci din etapa 2 de Conference League

FANATIK îți aduce toate informațiile despre Rakow – U Craiova. Înainte de meci, partida fază cu fază în format live text, marcatori, rezultatele din celelalte partide de Conference League și clasamentul actualizat sunt pe Iar la finalul meciului, declarațiile și reacțiile protagoniștilor sunt la un singur click distanță.

Programul U Craiova în Conference League

Șase partide o așteaptă pe Universitatea Craiova în faza principală a Conference League. După duelul cu Rakow din prima etapă, oltenii joacă acasă cu Noah (Armenia), pe 23 octombrie. Iată programul complet pentru U Craiova în Europa: