Ralf Rangnick a reacționat după suspiciunile de blat de la Algeria – Austria 3-3 „Dacă Alfred Hitchcock ar fi scris o astfel de dramă…”

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Algeria și Austria s-au întâlnit în ultima etapă a grupei J de la CM 2026. Ambele aveau câte 3 puncte după primele două etape, iar acest joc avea miză uriașă pentru fiecare. Egalul era suficient pentru a le trimite pe cele două naționale în șaisprezecimi, lumea considerând că va exista o înțelegere între cele două. Ralf Rangnick, selecționerul austriecilor, a contestat vehement orice aranjament.

Ralf Rangnick a reacționat după ce meciul Algeria – Austria 3-3 a fost suspectat de blat la Campionatul Mondial 2026

, o nouă controversă s-a născut în jurul În minutul 90+3, tabela de marcaj indica scorul de 2-2, iar ulterior algerienii au făcut 3-2 prin Mahrez, condamnând Austria la eliminarea din grupe. Sasa Kalajdzic a restabilit egalitatea în minutul 90+5 și a trimis ambele echipe în șaisprezecimi. Ralf Rangnick a negat scenariul unui blat.

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„Nici vorbă. A fost o adevărată finală și nimeni nu se aștepta să se termine 3-3. Scopul era promovarea, am reușit, asta contează. Acum e timpul să petrecem. Cu siguranță va fi o sărbătoare în avion. În acest meci, la un scor de 3-3, nimeni nu poate presupune că a fost vorba de un aranjament, mai ales după ceea ce am văzut în ultimele 90 de secunde. Mai erau trei minute de joc. Dacă cineva ar fi spus că se va întâmpla asta, ai fi spus că e nebun.

Sunt antrenor de aproximativ 40 de ani și nici măcar nu-mi amintesc un meci cu un asemenea parcurs dramatic și o evoluție atât de imprevizibilă. Cel mai probabil se aștepta un 0-0 sau un 1-1, iar acum este 3-3. Este incredibil. În vestiar este nebunie. Dacă Alfred Hitchcock ar fi scris o astfel de dramă, probabil aș fi spus că este complet nebun!”, a spus inițial antrenorul.

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Ralf Rangnick a insistat pentru nevinovăția sa și a jucătorilor săi

Selecționerul în vârstă de 67 de ani a insistat că nici lui, dar nici jucătorilor săi, nu le-a trecut nici măcar un moment prin cap că partida ar putea căpăta un scenariu atât de „nebun” în minutele de prelungire. „Toți cei care au urmărit meciul în ultimele 15 minute trebuie să știe că nu există niciun indiciu că jucătorii și-ar fi dorit în mod intenționat un egal.

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Nimeni nu poate să-mi spună că, dintr-odată, în minutul 93, cineva ar fi planificat: `Hai să mai marcăm un gol`. Poate că acest gând a existat la unul sau doi jucători ai Algeriei, dar în restul echipei nu cred că a fost cazul și nici pentru mine”, a declarat Rangnick potrivit