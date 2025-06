Ralf Rangnick a vorbit despre șansele României la calificare după 1-2 cu Austria: „Am fi putut să încheiem câștigând la zero”

Austria a câștigat duelul de pe teren propriu cu România, scor 2-1 în etapa a 3-a din preliminariile Cupei Mondiale 2026. . Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a tras concluziile la conferința de presă de la finalul meciului.

Ralf Rangnick, mulțumit după Austria – România 2-1: „Am fi putut să încheiem câștigând la zero”

Austria a fost echipa mai periculoasă și . Deși s-a impus doar cu 2-1, Ralf Rangnick este convins că naționala Austriei putea câștiga partida cu România la scor de neprezentare.

„Important pentru noi era să câștigăm acest meci, am fi putut sa marcăm golul trei și să încheiem câștigând la zero. Important este că la final ne putem declara mulțumiți că am luat trei puncte din acest meci.

România s-a descurcat bine la început, am avut probleme în primele 15 minute, dar, după primul sfert de oră, ne-am intrat în ritm, am fost mult mai compacți și e important faptul că am reușit să marcăm înainte de pauză”, a declarat Ralf Rangnick, la conferința de presă.

Ralf Rangnick a vorbit despre șansele României la calificare după 1-2 cu Austria: „Va fi un meci cu miză mare pentru ambele echipe”

România ocupă locul 2 în grupă, cu 3 puncte după 3 etape, în timp ce lider este Bosnia cu 9 puncte după 3 meciuri. Întrebat despre șansele României în grupă, selecționerul Ralf Rangnick a avut un răspuns evaziv.

„Pe final, nu mi-a plăcut cum s-a desfășurat jocul, dar trebuie să fim îngăduitori, am reușit să facem un joc bun. În ultimele minute, România a început să joace mingi lungi, au avut alt tempo, ne așteptăm la acest lucru după intrarea lui Tănase.

(n.r. Considerați ca România mai poate emite pretenții la calificare după acest start de campanie cu două înfrângeri?) Este greu de spus acest lucru, dar în momentul de față nu e un aspect important.

Important pentru noi este sa câștigăm în Cipru, apoi cu Bosnia la ea acasă, va fi un meci cu o miză mare pentru ambele echipe. Pentru noi, important e să ne facem temele pentru ce ne așteaptă în septembrie, abia apoi ne putem gândi și la altceva”, au fost cuvintele lui Ralf Rangnick.