Cristiano Ronaldo, luat la țintă de fani după Manchester United – Wolves: “Joacă în 10 cu el pe teren”

Manchester United n-a putut alinia cea mai bună echipă contra lui Wolves. Și a pierdut 0-1 cu Wolves, după golul lui Moutinho, din minutul 82. A fost doar primul eșec înregistrat de la instalarea lui Ralf Rangnick.

Însă, este adevărat, United a avut și o mulțime de meciuri amânate, dar și, când a fost cazul, mult noroc până acum. Iar criticile sunt furibunde. Cu precădere la adresa managerului. Dar și ale starului portughez. Aflat într-o scădere evidentă de formă.

The Guardian notează câteva amănunte. Este prima victorie a lui Wolves pe terenul lui United după 10 meciuri (0-3-7). Ultimul succes datând din februarie 1980. Și a făcut-o cu golul lui Moutinho. Cel care, la 35 de ani și 117 zile, este cel mai în vârstă marcator al unui gol al victoriei pentru oaspeții de pe Old Trafford.

Iar dacă titularizarea lui Phil Jones după 707 zile, urmare a absențelor din defensivă este trecută la capitolul obligații, critică absența din primul 11 a lui Bruno Fernandes.

”Manchester United pare să fie nu o echipă în lucru ci în regres. Ralf Rangnick conduce un team care avea o structură cu Crystal Palace, la primul său meci, și care a căzut ușor-ușor de-atunci”, este concluzia publicație amintite.

O critică dulce. Nu la fel stau lucrurile cu fanii. Care au răbufnit pe rețelele de socializare. Vedeta TV Piers Morgan, fan al lui Arsenal, a scris: ”Rangnick chiar face minuni – a făcut United și mai rău. Ar fi trebuit să meargă pe [Antonio] Conte când au avut ocazia. O nebunie pentru un club atât de mare să aibă un manager atât de mic”.

Ralph Rangnick really is a miracle worker – he’s made United even worse.

They should have gone for Conte when they had the chance. Madness for a club this big to have such a small-time manager.

— Piers Morgan (@piersmorgan)