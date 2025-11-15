Ralf Rangnick l-a înțepat de la distanță pe Mircea Lucescu! Ce l-a deranjat pe selecționerul Austriei înainte de meciul cu Cipru

ADVERTISEMENT

Preliminariile CM 2026 continuă în acest weekend. De la ora 19:00, Austria va înfrunta în deplasare Cipru. Selecționerul Ralf Rangnick a fost deranjat la conferința de presă de o remarcă în legătură cu Mircea Lucescu, selecționerul României. Ce răspuns a dat.

Ralf Rangnick, deranjat la conferința de presă când i-a fost amintit numele lui Mircea Lucescu

Austria, liderul grupei H, nu are emoții prea mari în ceea ce privește securizarea participării la Campionatul Mondial de anul viitor. Totuși, echipa vine după un rezultat surprinzător etapa trecută.

Mai exact, La conferința de presă premergătoare jocului cu Cipru, lui Rangnick i s-a amintit de în urma meciului despre echipa sa. Cum a replicat tehnicianul.

„Mă interesează la fel de mult cât dacă se răstoarnă un sac de orez la Beijing”, a fost răspunsul scurt, dar acid, al lui Ralf Rangnik, citat de cei de la

Ralf Rangnik nu subestimează Ciprul. „Trebuie să facem asta!”

Cipru este echipa națională care a pus în dificultate echipele de pe primele 3 poziții ale grupei H (Austria, Bosnia și România). Ralf Rangnick nu subestimează micuța națională și a spus ce trebuie să facă Austria pentru a pleca cu toate cele 3 puncte.

„Ne confruntăm cu un adversar neplăcut și disciplinat tactic. De aceea, trebuie să ne asigurăm că ne facem jocul nostru. Știm că suntem capabili să câștigăm dacă ne arătăm calitățile pe teren.

Va fi aproape o atmosferă de meci acasă, ceea ce arată cât de populară este echipa. Este un mare compliment pentru noi”, a mai spus selecționerul Austriei la conferința de presă.

Ce spuneau Ralf Rangnik și Mircea Lucescu după România – Austria 1-0

Reacțiile celor doi selecționeri au fost total opuse după meciul România – Austria 1-0. Antrenorul Austriecilor a fost de părere că România nu i-a surprins cu nimic, în timp ce Mircea Lucescu consideră că adversarii s-au considerat victorioși încă dinaintea meciului.

„România nu ne-a surprins cu nimic. A fost un meci greu, am avut noroc la șutul în bară. În ultimele 10 minute nu se mai aștepta nimeni să câștige România!”, spunea, printre altele,

„Ei au venit cu o aroganță extraordinară. Dacă mă uit la declarația de dinainte… El a zis – ‘venim în România și jucăm ca acasă’. Asta a venit după meciul cu 10-0. Cred că acest 10-0 cu San Marino i-a luat și lui mințile”, spunea Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA după 1-0 cu Austria.