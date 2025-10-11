Ralf Rangnick, mesaj categoric după ce Mircea Lucescu și-a anunțat posibila plecare după România – Austria: „Este clar pentru toată lumea!”

Naționala României se pregătește de jocul contra Austriei, . Selecționerul Cum a reacționat Ralf Rangnick, omologul său.

Ce a spus Ralf Rangnick după ce a auzit că Mircea Lucescu ar putea demisiona după România – Austria

Austria vine după un fabulos 10-0 contra lui San Marino. Ralf Rangnick a transmis că naționala sa trebuie să se concentreze la meciul contra României și să presteze în continuare cel mai bun fotbal, considerând că meciul de la București va fi total diferit față de cel precedent.

Chestionat despre Mircea Lucescu și posibila sa plecare de la selecționata României în urma meciului direct, tehnicianul austriecilor a spus ferm că această chestiune nu are niciun impact pentru el și echipa sa.

„Stadionul va fi plin, dar trebuie să jucăm ca o echipă gazdă. Într-o astfel de atmosferă, împotriva unui adversar bun, acest lucru nu se va întâmpla de la sine.

(n.r. – despre faptul că Mircea Lucescu și-a anunțat posibila demisie după meci). Nu are rost să ne oprim asupra acestui lucru. Trebuie să dăm tot ce putem, trebuie să ne facem treaba. Este clar pentru toată lumea că acesta va fi un meci diferit de cel împotriva San Marino”, a spus Ralf Rangnick, citat de

Cum crede Mircea Lucescu că îi poate anihila pe austrieci. „Știm foarte bine”

Mircea Lucescu este conștient de forța echipei pregătite de Ralf Rangnick. „Il Luce” știe însă cum poate obține un rezultat mare la meciul de duminică seară. Selecționerul „tricolorilor” mizează pe o apărare solidă.

„Au un avantaj foarte mare (n.r. – austriecii), pentru că noi trebuie să încropim o echipă de la meci la meci din cauza accidentărilor, accidentări care au apărut pentru că au jucat puțin. E foarte greu atunci când trebuie să joace un meci întreg, 11 kilometri trebuie să alerge.

Noi am avut foarte mulți cu accidentări repetate. Știm foarte bine că ei nu pot să-și schimbe traiectoriile de joc, organizarea, trebuie să îi anticipăm și să profităm de slăbiciunile lor. Dacă vom știi să ne apărăm bine, atunci putem spera la un rezultat bun”, a declarat Mircea Lucescu, la conferința de presă premergătoare jocului cu Austria.