Sport

Ralf Rangnick, mesaj categoric după ce Mircea Lucescu și-a anunțat posibila plecare după România – Austria: „Este clar pentru toată lumea!”

Ce a spus Ralf Rangnick înainte de România - Austria. Selecționerul austriecilor a reacționat după ce a auzit că Mircea Lucescu se gândește la demisie.
Mihai Dragomir
11.10.2025 | 22:50
Ralf Rangnick mesaj categoric dupa ce Mircea Lucescu sia anuntat posibila plecare dupa Romania Austria Este clar pentru toata lumea
ULTIMA ORĂ
Ralf Rangnick nu a fost dat pe spate de anunțul lui Mircea Lucescu. Ce a spus înainte de România - Austria. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Naționala României se pregătește de jocul contra Austriei, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat că acest meci ar putea fi ultimul pentru el la cârma echipei. Cum a reacționat Ralf Rangnick, omologul său.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Ralf Rangnick după ce a auzit că Mircea Lucescu ar putea demisiona după România – Austria

Austria vine după un fabulos 10-0 contra lui San Marino. Ralf Rangnick a transmis că naționala sa trebuie să se concentreze la meciul contra României și să presteze în continuare cel mai bun fotbal, considerând că meciul de la București va fi total diferit față de cel precedent.

Chestionat despre Mircea Lucescu și posibila sa plecare de la selecționata României în urma meciului direct, tehnicianul austriecilor a spus ferm că această chestiune nu are niciun impact pentru el și echipa sa.

ADVERTISEMENT

„Stadionul va fi plin, dar trebuie să jucăm ca o echipă gazdă. Într-o astfel de atmosferă, împotriva unui adversar bun, acest lucru nu se va întâmpla de la sine.

(n.r. – despre faptul că Mircea Lucescu și-a anunțat posibila demisie după meci). Nu are rost să ne oprim asupra acestui lucru. Trebuie să dăm tot ce putem, trebuie să ne facem treaba. Este clar pentru toată lumea că acesta va fi un meci diferit de cel împotriva San Marino”, a spus Ralf Rangnick, citat de heute.as.

ADVERTISEMENT
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie...
Digi24.ro
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran

Cum crede Mircea Lucescu că îi poate anihila pe austrieci. „Știm foarte bine”

Mircea Lucescu este conștient de forța echipei pregătite de Ralf Rangnick. „Il Luce” știe însă cum poate obține un rezultat mare la meciul de duminică seară. Selecționerul „tricolorilor” mizează pe o apărare solidă.

ADVERTISEMENT
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu...
Digisport.ro
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu moment din viața mea”

„Au un avantaj foarte mare (n.r. – austriecii), pentru că noi trebuie să încropim o echipă de la meci la meci din cauza accidentărilor, accidentări care au apărut pentru că au jucat puțin. E foarte greu atunci când trebuie să joace un meci întreg, 11 kilometri trebuie să alerge.

Noi am avut foarte mulți cu accidentări repetate. Știm foarte bine că ei nu pot să-și schimbe traiectoriile de joc, organizarea, trebuie să îi anticipăm și să profităm de slăbiciunile lor. Dacă vom știi să ne apărăm bine, atunci putem spera la un rezultat bun”, a declarat Mircea Lucescu, la conferința de presă premergătoare jocului cu Austria.

ADVERTISEMENT
Andrei Vochin, mesaj special pentru Ionel Augustin la aniversarea a 70 de ani:...
Fanatik
Andrei Vochin, mesaj special pentru Ionel Augustin la aniversarea a 70 de ani: „Nea Oni. Colegul”
Cosmin Olăroiu, pas uriaș pentru calificarea la Cupa Mondială! Emiratele Arabe Unite, ”remontada”...
Fanatik
Cosmin Olăroiu, pas uriaș pentru calificarea la Cupa Mondială! Emiratele Arabe Unite, ”remontada” spectaculoasă cu Oman
Top conducători din fotbalul românesc! Giovanni Becali a făcut clasamentul: “El este numărul...
Fanatik
Top conducători din fotbalul românesc! Giovanni Becali a făcut clasamentul: “El este numărul 1!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Jucătorul care ar putea 'dinamita' vestiarul naționalei României: 'E un tip foarte arogant!...
iamsport.ro
Jucătorul care ar putea 'dinamita' vestiarul naționalei României: 'E un tip foarte arogant! Nu îl luam, nu merită să fie titular'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!