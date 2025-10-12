Sport

Ralf Rangnick, nervos după ce Austria a pierdut în prelungiri cu România: „Nu ne-au surprins cu nimic!”

Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, a fost vizibil iritat după ce echipa sa a pierdut meciul cu România, 0-1, în urma unui gol venit în minutul 90+5.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici, Mihai Alecu
13.10.2025 | 00:52
Ralf Rangnick nervos dupa ce Austria a pierdut in prelungiri cu Romania Nu neau surprins cu nimic
ULTIMA ORĂ
Ralf Rangnick, supărat după România - Austria 1-0

Antrenorul neamț a reușit să facă din Austria o formație greu de bătut, care în meciul tur a dominat clar echipa României și a învins-o cu 2-1.

ADVERTISEMENT

Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, nervos după eșecul cu România. Declarația care trădează totul și ce spune de cursa din preliminariile pentru Cupa Mondială

Acum, însă, la retur, elevii lui Mircea Lucescu au arătat o altă față și au fost mai buni decât adversarii lor. Reușita, venită în ultimele secunde, l-a supărat pe Rangnick, cel care spune că scorul ar fi trebuit să fie unul alb la finalul celor 90 de minute.

„România nu ne-a surprins cu nimic. A fost un meci greu, am avut noroc la șutul în bară. În ultimele 10 minute nu se mai aștepta nimeni să câștige România. Este foarte supărător modul în care am pierdut, era un meci clar de 0-0. Momentul în care a căzut golul e supărător. Austria a avut mereu posesia în final.

ADVERTISEMENT

Rezultatul nu este neapărat nedrept, evidențiez doar că noi am avut posesia în final și este foarte deranjant modul în care am pierdut. Pe de o parte, România a jucat foarte bine în multe momente. Nu ne-am putut impune. Am spus dinainte că va fi un meci foarte complicat”, a spus Ralf Rangnick la conferința de presă de după meci.

Ce spune Ralf Rangnick despre următoarele meciuri ale Austriei

Întrebat despre scenariul în care Austria pierde ultimele două meciuri din grupă, din Cipru, și acasă, cu Bosnia, Rangnick a garantat că formația sa nu va avea două rezultate negative.

ADVERTISEMENT
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție...
Digi24.ro
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare

„(Ce se întâmplă dacă pierde ultimele două meciuri din grupă) Răspundeți singur. Calculele să ți le faci tu. Nu se va ajunge aici. Rămâne de văzut ce va face România în Bosnia. Nu am venit cu nasul pe sus. Am vrut să jucăm bine, cum am făcut-o cu San Marino, dar azi nu ne-am atins potențialul. Soarta calificării este în mâinile noastre. Cu 4 puncte suntem calificați, dar cu atât mai supărătoare este înfrângerea, cu cât calculele erau mult mai simple cu 0-0”, a conchis Ralf Rangnick.

ADVERTISEMENT
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să...
Digisport.ro
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să ia o decizie radicală, fără precedent în istorie
Mircea Lucescu, modest după demonstrația tactică de la România – Austria 1-0: ”Jucătorii...
Fanatik
Mircea Lucescu, modest după demonstrația tactică de la România – Austria 1-0: ”Jucătorii au fost fantastici”. Ce a spus despre posibila plecare de la națională
Alexandru Chipciu, în extaz după România – Austria 1-0: „E de vis! Nu...
Fanatik
Alexandru Chipciu, în extaz după România – Austria 1-0: „E de vis! Nu am mai trăit niciodată așa ceva”
Cum s-au bucurat „tricolorii” după golul marcat la ultima fază în România –...
Fanatik
Cum s-au bucurat „tricolorii” după golul marcat la ultima fază în România – Austria 1-0. Fotbalistul care a stat cel mai mult la poze și autografe. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Cine e singurul jucător român care s-a bucurat alături de Mircea Lucescu după...
iamsport.ro
Cine e singurul jucător român care s-a bucurat alături de Mircea Lucescu după golul dramatic al României. Explozie de bucurie pe Arena Națională
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!