Ralf Rangnick, nervos după ce Austria a pierdut în prelungiri cu România: „Nu ne-au surprins cu nimic!”

Antrenorul neamț a reușit să facă din Austria o formație greu de bătut, care în meciul tur a dominat clar și a învins-o cu 2-1.

ADVERTISEMENT

Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, nervos după eșecul cu România. Declarația care trădează totul și ce spune de cursa din preliminariile pentru Cupa Mondială

Acum, însă, la retur, . Reușita, venită în ultimele secunde, l-a supărat pe Rangnick, cel care spune că scorul ar fi trebuit să fie unul alb la finalul celor 90 de minute.

„România nu ne-a surprins cu nimic. A fost un meci greu, am avut noroc la șutul în bară. În ultimele 10 minute nu se mai aștepta nimeni să câștige România. Este foarte supărător modul în care am pierdut, era un meci clar de 0-0. Momentul în care a căzut golul e supărător. Austria a avut mereu posesia în final.

ADVERTISEMENT

Rezultatul nu este neapărat nedrept, evidențiez doar că noi am avut posesia în final și este foarte deranjant modul în care am pierdut. Pe de o parte, România a jucat foarte bine în multe momente. Nu ne-am putut impune. Am spus dinainte că va fi un meci foarte complicat”, a spus Ralf Rangnick la conferința de presă de după meci.

Ce spune Ralf Rangnick despre următoarele meciuri ale Austriei

Întrebat despre scenariul în care Austria pierde ultimele două meciuri din grupă, din Cipru, și acasă, cu Bosnia, Rangnick a garantat că formația sa nu va avea două rezultate negative.

ADVERTISEMENT

„(Ce se întâmplă dacă pierde ultimele două meciuri din grupă) Răspundeți singur. Calculele să ți le faci tu. Nu se va ajunge aici. Rămâne de văzut ce va face România în Bosnia. Nu am venit cu nasul pe sus. Am vrut să jucăm bine, cum am făcut-o cu San Marino, dar azi nu ne-am atins potențialul. Soarta calificării este în mâinile noastre. Cu 4 puncte suntem calificați, dar cu atât mai supărătoare este înfrângerea, cu cât calculele erau mult mai simple cu 0-0”, a conchis Ralf Rangnick.