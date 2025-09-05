Ralf Schumacher, vacanță specială alături de iubit, în Botswana. Cu cine formează un cuplu fostul pilot de Formula 1

După ce a anunțat că are înclinații spre partea masculină Ralf Schumacher a plecat într-o vacanță specială alături de iubit. Cei doi au fost surprinși în Botswana, țară situată în Africa Meridională. Cu cine formează, de fapt, un cuplu .

Ralf Schumacher nu se mai ferește de ochii lumii. Fratele mai mic al celebrului Michael Schumacher se bucură de momente de vis alături de bărbatul care îi aduce bucurie, după divorțul de fosta parteneră. A fost însurat vreme de 14 ani cu Cora Brinkmann.

La scurtă vreme după ce a vorbit deschis despre orientarea sa sexuală a decis să plece într-un concediu inedit. A optat pentru o escapadă romantică în Botswana, unde nu a plecat singur, ci împreună cu partenerul de viață.

Fostul pilot de Formula 1 a avut parte de momente speciale în compania iubitului său, politician francez Étienne Bousquet-Cassagne. Cei doi au împărtășit mai multe imagini din regiunile în care au ajuns în această vacanță.

„Delta Okavango din Botswana este pur și simplu magnifică. Am avut norocul să observăm animale sălbatice în mediul lor natural”, este mesajul transmis de Ralf Schumacher, pe pagina personală de Instagram.

Cu această ocazie, sportivul a distribuit o serie de fotografii în care apar animale sălbatice din Botswana. Printre acestea se numără elefanții, un leopard și un crocodil. Fratele lui Michael Schumacher radiază de fericire în toate pozele.

Cine e partenerul lui Ralf Schumacher

Pilotul de Formula 1, Ralf Schumacher, în vârstă de 50 de ani, nu exclude posibiitatea de a se căsători cu . Partenerul sportivului este mai mic decât acesta, Étienne Bousquet-Cassagne având în prezent 35 de ani.

Cunoscutul politician de origine franceză este și antreprenor, pe social media fanii observând că are o dragoste profundă pentru animale. De asemenea, face numeroase gesturi caritabile, lucru despre care vorbește adesea.

În plus, adoră vinul, aspect care nu poate fi trecut cu vederea în imaginile de pe rețelele de socializare. Mai mult decât atât, Ralf Schumacher și iubitul său, Étienne Bousquet-Cassagne, promovează marca de vin a emblemei F1, Schumacher Wines.

Pe conturile personale politicianul francez postează frecvent lucrurile pe care le face în viața privată sau alături de partenerul de viață.

Cum s-au cunoscut Ralf Schumacher și Étienne Bousquet-Cassagne

Ralf Schumacher și Étienne Bousquet-Cassagne s-au cunoscut în perioada în care politicianul francez era managerul vedetei F1. Potrivit informațiilor furnizate de , prima întâlnire a avut loc în Monaco.

La momentul respectiv între cei doi era doar o legătură profesională, însă ulterior lucrurile s-au schimbat. Au devenit mai apropiați abia în anul 2022, o prietenă comună sugerând că formează un cuplu de mai bine de doi ani.

Relația a trecut de a fi privată la publică la mijlocul anului 2024, lucru evidențiat de cetățeanul francez prin intermediul unui mesaj în mediul virtual. Atunci fostul pilot de Formula 1 i-a răspuns, subliniind astfel un aspect major.

„Cel mai frumos lucru în viață este atunci când ai partenerul potrivit alături, cu care poți împărtăși totul”, a scris Ralf Schumacher, pe rețelele de socializare, mai arată sursa menționată mai devreme.

Cu toate acestea, cei doi parteneri au păstrat discreția până în urmă cu puțin timp când au vorbit prima oară despre orientarea lor.