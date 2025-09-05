Sport

Ralf Schumacher, vacanță specială alături de iubit, în Botswana. Cu cine formează un cuplu fostul pilot de Formula 1

Ralf Schumacher, concediu inedit în Botswana împreună cu partenerul. Cine este bărbatul cu care are o relație fostul pilot de Formula 1.
Alexa Serdan
05.09.2025 | 16:30
Ralf Schumacher vacanta speciala alaturi de iubit in Botswana Cu cine formeaza un cuplu fostul pilot de Formula 1
Ralf Schumacher și iubitul său, Étienne Bousquet-Cassagne, au plecat în Botswana. Sursa foto: Instagram.com

După ce a anunțat că are înclinații spre partea masculină Ralf Schumacher a plecat într-o vacanță specială alături de iubit. Cei doi au fost surprinși în Botswana, țară situată în Africa Meridională. Cu cine formează, de fapt, un cuplu fostul pilot de Formula 1.

ADVERTISEMENT

Ralf Schumacher, vacanță specială alături de iubit, în Botswana

Ralf Schumacher nu se mai ferește de ochii lumii. Fratele mai mic al celebrului Michael Schumacher se bucură de momente de vis alături de bărbatul care îi aduce bucurie, după divorțul de fosta parteneră. A fost însurat vreme de 14 ani cu Cora Brinkmann.

La scurtă vreme după ce a vorbit deschis despre orientarea sa sexuală a decis să plece într-un concediu inedit. A optat pentru o escapadă romantică în Botswana, unde nu a plecat singur, ci împreună cu partenerul de viață.

ADVERTISEMENT

Fostul pilot de Formula 1 a avut parte de momente speciale în compania iubitului său, politician francez Étienne Bousquet-Cassagne. Cei doi au împărtășit mai multe imagini din regiunile în care au ajuns în această vacanță.

„Delta Okavango din Botswana este pur și simplu magnifică. Am avut norocul să observăm animale sălbatice în mediul lor natural”, este mesajul transmis de Ralf Schumacher, pe pagina personală de Instagram.

ADVERTISEMENT
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut...
Digi24.ro
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat

Cu această ocazie, sportivul a distribuit o serie de fotografii în care apar animale sălbatice din Botswana. Printre acestea se numără elefanții, un leopard și un crocodil. Fratele lui Michael Schumacher radiază de fericire în toate pozele.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la...
Digisport.ro
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”

Cine e partenerul lui Ralf Schumacher

Pilotul de Formula 1, Ralf Schumacher, în vârstă de 50 de ani, nu exclude posibiitatea de a se căsători cu iubitul său. Partenerul sportivului este mai mic decât acesta, Étienne Bousquet-Cassagne având în prezent 35 de ani.

Cunoscutul politician de origine franceză este și antreprenor, pe social media fanii observând că are o dragoste profundă pentru animale. De asemenea, face numeroase gesturi caritabile, lucru despre care vorbește adesea.

ADVERTISEMENT

În plus, adoră vinul, aspect care nu poate fi trecut cu vederea în imaginile de pe rețelele de socializare. Mai mult decât atât, Ralf Schumacher și iubitul său, Étienne Bousquet-Cassagne, promovează marca de vin a emblemei F1, Schumacher Wines.

Pe conturile personale politicianul francez postează frecvent lucrurile pe care le face în viața privată sau alături de partenerul de viață.

Cum s-au cunoscut Ralf Schumacher și Étienne Bousquet-Cassagne

Ralf Schumacher și Étienne Bousquet-Cassagne s-au cunoscut în perioada în care politicianul francez era managerul vedetei F1. Potrivit informațiilor furnizate de Daily Mail, prima întâlnire a avut loc în Monaco.

La momentul respectiv între cei doi era doar o legătură profesională, însă ulterior lucrurile s-au schimbat. Au devenit mai apropiați abia în anul 2022, o prietenă comună sugerând că formează un cuplu de mai bine de doi ani.

Relația a trecut de a fi privată la publică la mijlocul anului 2024, lucru evidențiat de cetățeanul francez prin intermediul unui mesaj în mediul virtual. Atunci fostul pilot de Formula 1 i-a răspuns, subliniind astfel un aspect major.

„Cel mai frumos lucru în viață este atunci când ai partenerul potrivit alături, cu care poți împărtăși totul”, a scris Ralf Schumacher, pe rețelele de socializare, mai arată sursa menționată mai devreme.

Cu toate acestea, cei doi parteneri au păstrat discreția până în urmă cu puțin timp când au vorbit prima oară despre orientarea lor.

Andrei Vochin, cauze și efecte ale scandalului provocat de Vladislav Blănuță la Kiev:...
Fanatik
Andrei Vochin, cauze și efecte ale scandalului provocat de Vladislav Blănuță la Kiev: „Când social media te dă afară din vestiar”
Zi uriașă la Craiova! Orașul s-a transformat la aniversarea a 77 de ani...
Fanatik
Zi uriașă la Craiova! Orașul s-a transformat la aniversarea a 77 de ani de la înființarea echipei. Gesturi impresionante ale fanilor. Foto
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în...
Fanatik
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
CUTREMUR la națională! Lucescu, acuzat că a convocat un jucător doar pentru a...
iamsport.ro
CUTREMUR la națională! Lucescu, acuzat că a convocat un jucător doar pentru a ajuta la vânzarea sa: 'Cel mai slab!'. Legătura dintre impresarul fotbalistului și familia selecționerului
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!