Ralflo explică scandalul cu Keo: ”M-a folosit, eram ‘negrul’ lui din spate”! Voia să renunțe, definitiv, la muzică

Ralflo, cunoscutul cântăreț de origine franceză, care de 14 ani locuiește în România, ne povestește despre adolescența lui, trăită într-un cartier din Alsacia, alături de alți tineri rebeli și agitați.

Ralflo explică scandalul lui Keo! Artistul s-a simțit folosit

Ralflo, cunoscutul cântăreț de origine franceză, ne povestește, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cât de mult își iubește tatăl vitreg, cât de grea și haotică a fost copilăria și adolescența lui și cum a reușit, la 18 ani, să ia calea muzicii și să se țină de treabă.

Ralflo își amintește de prima iubire și ne dezvăluie detalii despre relația lui de acum, care durează de trei ani. Recunoaște că a îngropat ‘securea războiului’ cu Keo, că nu vor mai colabora, dar că mai vorbesc ocazional.

De asemenea Ralflo ne spune care este cea mai mare dorință a lui, să participe la un show mare de televiziune, pentru că are foarte multe de arătat lumii.

Ralflo: ”Român mă simt”

Ești un cântăreț extrem de talentat. Puteai alege orice țară, dar ai ales România. De ce?

– Aș vrea să spun că ea m-a ales pe mine. Pur și simplu m-am simțit bine de la început, mi-a plăcut atmosfera, m-am simțit ca acasă din prima și asta m-a făcut să aleg să rămân aici.

Cum te simți în sufletul tău, român sau francez?

– Român mă simt, clar.

Care sunt primele trei lucruri care te leagă de țara care te-a primit?

– Primul lucru este muzica, apoi modul de a trăi, libertatea pe care o avem aici și frumusețea țării, peisajele superbe, îți aduc o mare liniște.

“Am avut un moment în care am fost mai slab”

Cu ceva timp în urmă ai vrut să renunți la tot. Care a fost motivul real?

– Pur și simplu oamenii din domeniul asta nu sunt ok. Prea multe vorbe și foarte puține fapte. Fiind un străin pentru unii a fost puțin mai complicat, sunt văzut ca francez. Am fost foarte dezamăgit de oamenii pe care i-am crezut prieteni, dar de fapt nu au fost niciodată așa. Am ajuns la concluzia că nu am nevoie de nimeni, doar de talentul meu. Când am vrut să renunț am avut un moment în care am fost mai slab.

‘Despărțirea’ de Keo: “M-a folosit, eram ‘negrul’ lui din spate”

Ce s-a întâmplat între tine și Keo? Ați reușit să aplanați conflictul?

– Acum suntem ok, cât de cât, dar nu va mai fi niciodată cum a fost la început. A încercat să mă fraierească. m-a folosit, eram ‘negrul’ lui din spate. Mă bucur pentru el și familia lui, dar dacă vorbim despre el ca prieten eu nu îl mai consider așa de mulți ani, este doar o cunoștință. Mă mai sună din când în când, dar nu mai simt nevoia să colaborez cu el.

Despre copilărie: “Îmi aduc aminte că era să mor de mai multe ori”

Cum a fost copilăria ta?

– Copilăria mea a fost destul de tristă pentru că mă simțeam singur, chiar dacă mama era lângă mine. Faptul că nu mi-am cunoscut tatăl niciodată a fost foarte rău. Îmi aduc aminte că era să mor de mai multe ori și am fost salvat de fiecare dată. M-am înecat de mai multe ori.

Erai mai mult băiatul mamei sau al tatei? La tatăl care te-a crescut mă refer.

– Tatăl meu vitreg este un om de nota 1000 pentru că acum 40 de ani nu era obligat să mă ia, și totuși a făcut-o. A pus mâncare pe masă zilnic, s-a ocupat de mine, îl consider ca pe tatăl meu adevărat, dar îi spun Papi. Este prietenul meu și acum ne înțelegem perfect, chiar dacă atunci când eram mic ne-am și bătut. Eu eram băiat de cartier, nu prea înțelegeam multe despre viață.

“Fratele meu este persoana pe care o iubesc cel mai mult pe lumea asta”

Cum a fost relația cu fratele tău, Dioxy? Vă iubeați, vă mai băteați ca frații?

– Sincer, de când s-a născut el până acum nu ne-am certat niciodată, nu ne-am spus niciun cuvânt urât. Mereu m-a susținut în ce am făcut, dar el are fmailia lui în Franța, mai vine ocazional aici. Fratele meu este persoana pe care o iubesc cel mai mult pe lumea asta, este iubire adevărată.

Perioada liceului: “Eram agitat, rebel total, fumam de toate”

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau leader?

– Eram lider la prostii, mă duceam la școală fără cărți, caiete și ghiozdan și la 15 ani am fost dat afară de peste tot. Eram agitat, rebel total, fumam de toate, chiar în clasă. Și asta pentru că viața în orașul unde am stat așa era, trebuia să țin pasul cu ceilalți băieți de cartier.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Aveam 12 ani și îmi plăcea o fată mult de tot, dar era o iubire platonică. Ne întâlneam, ne plimbam, prima dragoste din copilărie nu se uită niciodată.

“Acum sunt bine, am o iubită dar nu mă afișez deloc, păstrez totul pentru mine”

Cum te-ai descrie, fidel sau infidel?

-Fidel, așa am fost mereu. Dar acum nu mi s-ar mai întâmpla ce am pățit cu Tina. Eram prost, fraier, nu știam cum sunt oamenii, eram sincer de fiecare dată. Acum am învățat că asta nu a fost de fiecare dată ceva bun.

Cum stai cu dragostea? Inima ta aparține cuiva?

– Acum sunt bine, am o iubită, nu mă afișez deloc cu ea pentru că nu are nicio relevanță, păstrez totul pentru mine. Știu că mă pot baza pe ea, este o femeie ok. Ea mi-a demonstrat că este altfel de femeie. Eu am cucerit-o, ne-am întâlnit la un karaoke și pur și simplu asta a fost. Ea nu voia să fim împreună pentru că sunt persoană publică, dar iată că au trecut 3 ani jumate și tot împreună suntem.

Știu că s-a întâmplat ca, la un moment dat, una din iubitele tale să te părăsească pentru altul. Tu ai fost corect, ce ai simțit atunci?

– Atunci mi-am dat seama că acea femeie nu avea sentimente pentru mine. Scopul ei era să ajungă la televizor. Dacă m-ar fi înșelat cu cineva care nu avea treabă cu media mai înțelegeam, dar faptul că a ieșit fix cu Ogică nu a fost bine. Mi-am dat seama că eu trebuie să am grijă ce fel de personaje îmi aleg. Am luat asta ca pe o lecție de viață. Acum sunt prieten .

Prima întâlnire cu muzica: “La 10 ani când am urcat pe scenă m-am simțit apreciat, iubit”

Ai descoperit muzica la 10 ani. Ce te-a determinat să urmezi această carieră?

– Sincer, de la 10 ani când am urcat e scenă, eram la școală atunci, m-am simțit altfel. Iubit, apreciat chiar dacă nu a fost mare brânză atunci. Am fost un pic ‘pierdut’ până pe la 18 ani, pentru că viața de cartier din Franța nu te lasă să faci ce trebuie. Mai ieșeam cu prietenii, ei spuneau că am voce, m-am dus la un concurs de karaoke și l-am câștigat chiar dacă eram cel mai varză, cred eu. Apoi am cunoscut niște oameni care mi-au propus niște piese și mi-am dat seama că vreau să fac altceva cu viața mea.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

– Da, a fost chiar în România, acum 4 ani la un revelion la Focșani. La 12 noaptea eram cu AlbNegru pe scenă și am zis ‘La mulți ani, Bacău’. Există și o filmare pe youtube cu mine. În seara aia m-am și împiedicat pe scenă de mai multe ori.

“Într-o zi am băgat cardul în bancomat și am primit 12 mii de euro”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

– O suma mai mică am câștigat când aveam un studio în Eleveția. Dar o suma mare a fost tot în România, cu Credidam-ul. Într-o zi am băgat cardul în bancomat și am primit 12 mii de euro. Asta și pentru că avusesem un avocat bun înainte. Apoi am făcut bani cu Keo.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

– Sincer, când mi-a murit un unchi de-al meu, am văzut cât a suferit, am fost lângă el când a murit. Din când în când îl mai visez, eram foarte apropiați. Asta mi-a rămas în suflet, era un om atât e bun…

“Aș vrea să mă întorc în timp, acum 15 ani, și să am creierul de acum”

Ai avut vreodată un regret personal?

– Da, regret că am fost prea bun cu cine nu trebuia, este singurul lucru pe care îl regret. Aș fi vrut ca, acum câțiva ani, să am creierul de acum, să mă întorc în trecut cu 15 ani și să fiu omul de acum. Cei care m-au trădat au confundat sufletul cu banii.

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

– Aș fi mers pe drumul meu, solo în carieră, și probabil că în ziua de azi aș fi fost mult mai vizibil.

“Vreau să arăt cine sunt eu cu adevărat, ce pot și ce știu să fac”

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

– Eu și iubita mea avem un studio împreună și am pregătit o grămadă de piese, vrem să le lansăm una după alta. Vreau să avem cât mai multe evenimente, vrem să găsim un impresar, un om motivat cu care să facem treabă. Intenționez să ne afișăm cât se poate de mult că avem cu ce, am muncit enorm în ultimele luni, suntem pregătiți.

Și am o mare dorință, aș vrea să particip și eu la o emisiune mare, de 14 ani nu am avut șansa să întru undeva. Nu vor să mă ia, poate sunt un deranj pentru unii, poate mă consideră străin. Dar să ști că aș face mare show, vreau să arăt cine sunt eu cu adevărat, ce pot și ce știu să fac.