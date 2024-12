Ralflo şi Aura B. au nevoie de spitalizare după lupta din cuşca RXF. Ce spun cei doi artişti despre meciul pe care l-au pierdut

Miercuri seară, 11 decembrie 2024, a avut loc gala RXF. Printre cei care au intrat în cuşcă să îşi dovedească capacităţile fizice se numără şi Ralflo cu Aura B., soţia lui. Cei doi avut parte de o luptă crâncenă din care au ieşit „avariaţi”.

Ralflo şi Aura ajung pe patul de spital

au luat parte la gala RXF şi au avut parte de „surprize” neaşteptate. Cei doi parteneri s-au luptat împotriva cuplului format din Perversu’ de la Târgu Ocna şi Valeria. A fost un meci crâncen din care au ieşit câştigători cei din urmă.

ADVERTISEMENT

Cuplul de artişti format din Ralflo şi partenera sa nu au avut acelaşi noroc ca adversarii lor. S-au ales cu accidentări serioase în urma meciului, dar chiar şi aşa, ambii anunță că intenționează să își ia revanşa. Contactaţi de FANATIK, cei doi au vorbit despre ce s-a întâmplat în cuşcă şi au povestit despre problemele medicale pe care le întâmpină în urma serii trecute.

Cu ce probleme mecicale se confruntă

Ce faceţi, cum sunteţi după meciul de aseară? Am văzut că Aura s-a accidentat.

Ralflo: De la începutul meciului i-am spus Aurei să stea în spatele meu. Așa am vrut inițial. Nu știam dacă o să dea în ea sau nu. După 10 secunde, fiecare s-a dus la rivalul său. Aura s-a dus la Valeria, eu la Perversu’.

ADVERTISEMENT

Lupta a fost mai mult o luptă de femei, pentru că Perversu’ n-a dat absolut nimic în mine. După 30-40 de secunde s-a oprit Aura, pentru că s-a accidentat la picior, la degetul mic. Și-a rupt degetul de la picior. N-a mai putut de durere. Atunci am sfătuit-o să se oprească şi am continuat eu lupta cu ei doi.

Cum a fost să te lupţi singur cu amândoi? Crezi că Perversu’ a fost în avantaj din acest motiv?

ADVERTISEMENT

Ralflo: Din nefericire, el a pus-o pe nevasta lui în față. El știa că eu nu voi da în femei. S-a folosit de asta. El nu mi-a dat nici o lovitură, absolut nimic. Valeria a încercat să mă lovesc, dar n-a reușit nici ea. La un moment dat m-a ținut ea de brațe, s-a aruncat pe mine. Atunci a venit el și m-a strangulat într-un fel și m-a tăvălit pe jos. Mi-am spart capul în cușcă. N-am avut decât varianta să mă las. Așa au câștigat ei meciul.

Cum se simte Aura după accidentare

Ce părere ai de felul în care au folosit situaţia în avantajul lor, câştigând şi meciul?

Ralflo: De tot râsul. El s-a folosit de nevasta lui ca să nu dau în el. Vreau să spun că Aura a adus o luptă fără frică. Și a fost bombardată. Nevasta lui Pervesu’, Valeria, a dat în ea ca și cum dai într-un sac de box.

ADVERTISEMENT

Aura, tu cum te simţi ? Ai fost la un control medical pentru a vedea în stare îţi este piciorul?

Aura B: Astăzi mă voi duce la spital să văd ce s-a întâmplat. Nu pot să calc absolut deloc în picior. O să facem niște teste. Și Ralflo o să facă niște analize, să vedem ce anume s-a întâmplat pentru că și căzătura lui, cumva, a fost neașteptată. Când s-au aruncat amândoi pe el, automat a dat cu capul de alea pe acolo. Cu impactul în sine, să nu se fi produs niște, probabil, întinderi de ligamente sau cine știe.

Cum crezi că ar fi decurs meciul dacă nu te accidentai?

Aura B: Dacă nu s-ar fi întâmplat să îmi rup, efectiv, degetul de la picior, aș fi rămas. Adică aș fi continuat indiferent că pierdeam sau câștigam. Eu n-am vrut să mă opresc, dar mi-a spus Ralflo: gata, dacă nu mai poți, gata, ieși. Și asta am făcut.

„Vreau revanşa cu el, să îmi demonstreze că poate”

Vă gândiţi la o revanşă? Vreţi să aveţi şansa să demonstraţi că puteţi câştiga?

Ralflo: Eu vreau revanșă cu el. Vreau să-mi demonstreze ce poate. El mie nu mi-a dat nicio lovitură, deci nu m-am gândit că o să pierd, absolut nimic. Din contră, s-a văzut că lui îi era frică. A alergat în cușca așa ca un porcușor mic. O dată a încercat el să intre în mine, dar l-am aruncat pe grilajul ăla. L-am aruncat ca un mop. Eu aş vrea o revanşă doar cu el, ca să demonstrez că nu îl ţine cu mine nici 30 de secunde în cuşcă.

Dar tu, Aura? Eşti de aceeaşi părere cu Ralflo?

Aura B: Indiferent că am eu acum problema asta la picior, o să treacă şi vreau şi eu revanşa. Cu ea sau cu oricine altcineva, nu-i problemă. Oricum ar fi revanşa asta, eu trebuie să fiu foarte pregătită şi trebuie să ştiu să cad. Eu nu am ştiut cum se cade, efectiv. Este şi asta o tehnică. Eu am căzut fix pe degetul mic de la picior.

Nu ai avut un antrenor care să te înveţe trucuri şi mişcări?

Aura B: Ba da, am avut antrenor, dar eu dacă am fost într-o mini vacanţă, în acea perioadă nu m-am antrenat. Eu am numit-o o pauză între noi, el a avut o pauză blonă, eu am avut o pauză cum a văzut toată lumea, că a văzut toată lumea. Asta e.

Despre perioada de separare dintre Ralflo şi Aura

Că tot ai adus în discuţie acest subiect. V-a afectat în vreun fel relaţia ceea ce s-a întâmplat între voi?

Aura B: Probabil că aşa ne-am dat seama că ne iubim. Trebuia să ne împăcăm la un moment dat pentru că e soţul meu. Era inevitabil. Mergeam fiecare pe drumul lui dacă nu existau sentimente. Indiferent câtă ceartă ar fi fost între noi sau ce anume a dus la separare, existau sentimente.

Este dificil să iei parte la un asemenea meci?

Ralflo: Toată lumea vorbeşte că să intri în cuşcă e simplu. Nu e simplu deloc, mai ales dacă intri cu nevasta ta. Vorbele sunt simplu de spus, dar fiind acolo e altceva. Nu oricine poate să intre în cuşcă. Eu eram cu ochii pe Aura, era mai importantă decât orice.

Aura B: Eu sunt după o operaţie, după un lifting facial. Am si o operaţie de micşorare de stomac făcută acum 2 luni jumate. Eu am avut curajul să intru în cuşcă şi aşa. Valeria era foarte pregătită şi m-a menajat absolut deloc, dar nu e problemă, eu mai intru. A fost şi primul meci şi nu am ştiut la ce să mă aştept. Fiind primul, nu ai experienţa necesară. Am trecut cu bine peste, sper să se vindece degetul ăsta. Momentan nu pot să merg, dar o să fie bine.