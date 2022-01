Raliul Dakar 2022. Cheloo şi Emanuel Gyenes au început cu dreptul competiţia. Rezultate şi clasamente. Video

Cheloo este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi români, dar și jurat la o emisiunea de divertisment, dar puțină lume știa că unul dintre hobby-urile sale sunt .

Artistul a fost invitat de pilotul Mihai Ban să-i stea în dreapta la celebra cursă, cei doi fiind primul echipaj românesc 100% la clasa auto din cadrul Raliului Dakar.

Rezultatele și locurile în clasament pentru Cheloo și Emanuel Gyenes la Raliul Dakar 2022

FANATIK vă va ține la curent cu rezultatele, clasamentele și toate informațiile despre Emanuel Gyenes, Cheloo și ceilalți români prezenți la Raliul Dakar 2022, care se va desfășura în Arabia Saudită, în perioada 1-14 ianuarie.

Chiar înainte de trecerea dintre ani, Cheloo și pilotul Mihai Ban au vorbit despre emoțiile pe care le au înainte de începerea marii competiții. ”În momentul acesta am terminat verificările tehnice. Oficial suntem înscriși în Dakar. Mâine dimineață luăm startul, așa că noul an ne prinde în cursă”, a spus Mihai Ban.

”Și apropo de ‘săracilor’. În momentul acesta suntem foarte bogați sufletește”, a comentat în stilul său caracteristic Cheloo, care se află la prima participare într-un concurs automobilistic.

La rândul său, Emanuel Gyenes a avut un mesaj special, din Jeddah, pentru fanii săi. ”Verificări! Au mai rămas numai câteva ore. Pe 1 ianuarie voi lua startul în cel de-al 12-lea meu Raliu Dakar”, a scris el.

Gyenes, o adevărată legendă la Raliul Dakar

Raliul Dakar se desfășoară pentru al treilea an la rând în Arabia Saudită, iar organizatorii au anunțat că traseul actualei ediției va fi în proporție de 80% pe un terten neexplorat. Concurenții vor avea de parcurs o distanță de 8.375 de kilometri pe durata a 12 etape.

”Sincer, când am văzut prima dună mie mi-a venit să vomit. Am zis: ‘Ce urâte sunt, mie nu îmi plac’. Exact când am dat cu nasul în ele”, a declarat Cheloo. Din 1979 și până în prezent, nu mai puțin de 76 de persoane la Raliul Dakar.

Emanuel Gyenes, în vârstă de 37 de ani, va participa pentru a 12-a oară la Dakar. În 2020 a scris istorie și a intrat pe lista legendelor competiției (adresată sportivilor cu cel puțin 10 starturi în palmares). A reușit atunci o performanță remarcabilă și dedicată piloților fără asistență tehnică. S-a clasat pe locul 29 la general.

La ultima ediție, Gyenes a terminat al 23-lea la general, dar nu și-a putut apăra titlul de la clasa Malle Moto după ce a încheiat pe poziția secundă: ”A fost un Dakar foarte dur, sunt bucuros că am reușit să ajung la linia de finiș de la Jeddah. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați urmărit de-a lungul acestei incredibile aventuri”.

Cea mai bună clasare a lui Emanuel Gyenes la Raliul Dakar rămâne cea din 2016, când a fost al 14-lea la general. La Dakar 2022 va participa în premieră, la clasa moto, și echipajul format din Iacob Buhai și Tudor Turdean.