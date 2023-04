Raluca Bădulescu de la Bravo, ai stil, dezvăluiri fierbinți despre bărbați! Stilista spune care vedetă se îmbracă perfect

Raluca Bădulescu, jurată în show-ul Bravo, ai stil, difuzat de Kanal D2 de luni până vineri de la ora 19:00, și-a deschis sufletul, în exclusivitate pentru FANATIK, într-un interviu în care explică în ce relație e cu fostul ei soț, Florin Stamen, modă și show-ul din care face parte.

Raluca Bădulescu de la Bravo, ai stil, despre relația cu fostul soț, Florin, și diferența de vârstă dintre ea și noul iubit

Vedeta a vorbit și despre Rareș, de profesie medic, una de aproximativ 20 de ani. Pentru Raluca Bădulescu, vârsta din buletin nu are nicio relevanță, iar de acest lucru o asigură și iubitul ei. Fashionista spune că vârsta sufletească este cea mai importantă, mai ales atunci când iubești.

Colega lui a mai dezvăluit că nu este deloc de acord cu trendurile și că a le urma orbește nu duce la nimic bun. Vedeta a explicat că nu e obligatoriu să aplicăm viziunile caselor de modă în stilul nostru de zi cu zi.

„Nașterea fiului mei și acest show sunt cele două mari bucurii din viața mea”

Bună, Raluca! Bravo, ai stil a revenit pe sticlă de curând. Ce așteptări ai de la acest nou sezon?

– Noi avem așteptări foarte mari de la concurente! Formula aceasta a juriului este una extraordinară, prezentatoarea show-ului, Ilinca Vandici este, ca de obicei, splendidă, avem un platou nou spectaculos. Am început în forță pe din România, Kanal D2.

Cu siguranță acest sezon “Bravo, ai stil!” va face istorie și așteptările de la concurente sunt mari. Cred că sunt fericite că se află în acest sezon opt al show-lui fenomen, “Bravo, ai stil!”, care a revoluționat piața media din România și a creat, ani de-a rândul, adevărate vedete. Sunt convinsă că dintre concurentele din acest sezon se vor alege următoarele vedetele ale României.

În ce fel te-a schimbat pe tine acest show?

– Sinceră să fiu, eu trăiesc, respir pentru “Bravo, ai stil!”. Este cea mai mare fericire pentru mine acest proiect, îl percep ca și cum ar fi o mare sărbătoare: Crăciun, Revelion, ziua mea, în fiecare zi. Fiecare moment în care suntem la filmări este pentru noi o bucurie. Întreaga echipă din fața și din spatele camerelor de filmat este ca o familie, ne înțelegem atât de bine, ne-am schimbat, ne-am modelat, ne-am adaptat unii cu ceilalți. Experiența “Bravo, ai stil!”, onoarea de a fi parte din acest proiect sunt printre cele mai mari bucurii din viața mea. Nașterea fiului meu și acest show sunt cele două mari și extraordinare bucurii din viața mea.

Cât de politically-correct e Raluca Bădulescu în viața de zi cu zi: „Nu toți trebuie să fim la fel”

Crezi că acum ești cea mai bună versiune a ta? Dacă da, de ce?

– Sunt eu mereu, într-o versiune sau alta. Până la urmă este vorba de personalitate, chiar dacă de-a lungul timpului învățăm, ne schimbăm, ne mai modelăm. Eu învăț constant și de la concurente, și de la prieteni, de la toți cei din jur, pentru că moda, televiziunea necesită o adaptare permanentă la cerințe, la trenduri, la așteptări. Sunt cea mai bună versiune a mea până în prezent și, indiferent de forma de prezentare, sunt tot eu.

Cum te împaci tu cu tot ce înseamnă politically-correct? Există lucruri cu care nu ești de acord din ideile care se promovează?

– Acest concept este foarte complicat, l-am discutat chiar și în emisiune, în acest sezon. Cred că trebuie să existe mereu un echilibru, o balanță normală în viață, la cum ne raportăm la noi înșine și la ceilalți. Nu mai este un secret că sunt o nonconformistă și cred că nu toți trebuie să fim la fel și să ne aliniem unei zone conservatoare. Pentru mine politically correct se traduce într-o scară de valori precum politețea, atenția față de cei din jur, bunul simț, echilibrul.

Despre mine, de-a lungul timpului, s-au făcut nenumărate glume și eu le apreciez pe toate dacă nu sunt în zona de hate. Dacă este ceva cu care nu sunt de acord în niciun context este acest hate, această ură, acest bullying.

Raluca Bădulescu, în relații extraordinare cu fostul soț: „Ne leagă sentimente de prietenie și respect”

Ce a fost neadevărat din ce s-a scris în presă legat de divorțul prin care ai trecut? Cum ai trăit tu expunerea mediatică a acestui episod?

– N-am urmărit tot ce a spus presa pe acest subiect, însă eu sper că se știe deja faptul că eu și Florin suntem cei mai buni prieteni, și avem o relație extraordinară, ceea ce poate fi confirmat de toți cunoscuții și de familiile noastre. Divorțul s-a produs de comun acord, dar în continuare ne leagă sentimente de prietenie și de respect reciproc.

Ce sfat le dai femeilor care trec printr-un divorț sau nu au curajul să facă acest pas?

– Eu m-am ferit și mă feresc să dau sfaturi de viață. Fiecare trebuie să își trăiască viața așa cum consideră de cuviință, să ia deciziile cele mai bune pentru viață sa fără să țină cont de ce zice gura lumii, de cum îi judecă ceilalți, pentru că nimeni nu le trăiește viața. Să se iubească și să se prețuiască pe sine și pe cei din jur, dar mai ales să se raporteze la propriile experiențe, nu la ale celorlalți. Fiecare om este stăpânul propriei vieți.

„Toate trendurile le consider overrated”

Care sunt intervențiile estetice la care ai apelat după ce ai slăbit?

– Am în continuare aceeași intervenție făcută cu ceva ani în urmă la nivelul sânilor și periodic apelez la procedurile estetice non-invazive, pe care mi le fac la domnul doctor Iancu Morar.

Există vreun brand sau vreun trend actual în materie de fashion pe care îl consideri overrated și de ce? Ce ți se pare că e promovat prea mult în materie de fashion și ar trebui mai bine analizat?

– Toate trendurile le consider overrated. Când apare un trend, oameni fac abuz de el fără să se gândească cum îl integrează în funcție de personalitatea lor, de hainele deja existente în garderoba lor, de stilul lor de viață. Fiecare dintre noi avem o garderobă și o personalitate și trebuie să luăm din trenduri ceea ce ni se potrivește, ceea ce știm să purtăm și ceea ce ne vine bine. Eu urmăresc trendurile și aici chiar îmi permit să dau un sfat: să aleagă fiecare ceea ce i se potrivește și știe să poarte.

Raluca, atenționare pentru tânăra generație care se ia după ideile promovate în fashion și beauty

În fiecare an se promovează diferite tipologii corporale sau faciale care se pliază pe un anumit standard de frumusețe. Cred că societatea, dacă se raportează nu la hainele pe care le promovează o anumită casă de modă, ci la tipul de frumusețe pe care aceasta îl promovează, va fi într-o degringoladă totală. Mai ales cei din tânăra generație.

Nu trebuie să cadă în capcana trendurilor de look pe care le promovează designerii și să înceapă să se gândească la te miri ce operații estetice sau să își creeze frustrări. Este bine de subliniat că acelea sunt doar niște campanii punctuale de promovare, viziuni pe care le au marii creatori de modă. Nu trebuie să ne ghidăm după tiparele de frumusețe pe care aceștia le promovează.

Raluca Bădulescu le dă „Bravo, ai stil” Antoniei și Loredanei Groza

Consideri că familii de tipul Kardashian sunt un model potrivit pentru tineri?

– Aici este o lungă discuție. Mie îmi plac femeile din familia Kardashian. De când au apărut sunt discuții pro și contra, însă mie mi se pare că s-au promovat excepțional, pentru că altfel n-am fi știut și n-am fi vorbit despre ele. Din punct de vedere al marketingului au excelat. Că ne plac sau nu, că suntem de acord cu ele sau nu, sunt chestiuni pur subiective.

Care consideri tu că sunt cele mai bine îmbrăcate vedete de la noi all over? Pe cine urmărești pe Instagram, pentru că îți place cum se îmbracă?

– Îmi plac multe vedete de la noi. Îmi place cum se îmbracă Antonia, o urmăresc, îmi este și prietenă. O ador de la muzică până la ținute și la imagine per total. Inna, Delia, Loredana, sunt doar câteva dintre vedetele care îmi plac și pe care le urmăresc.

Raluca Bădulescu, despre noua relație: „Avem vârsta pe care credem că o avem”

Apropo de noua ta relație, e adevărat că iubirea n-are vârstă?

– Iubirea chiar nu are vârstă. Avem vârsta pe care credem că o avem, cea pe care o simțim, cea la care ne raportăm, vârsta sufletească care este diferită de cea din buletin.

Care e cel mai scump accesoriu din garderoba ta? Câți bani ai fi dispusă să dai pe o haină?

– Câteva genți de la Hermes și niște jachete de piele de la Balmain. Cea mai scumpă este o jachetă cu cristale de la Balmain, un model identic cu cel purtat de Michael Jackson. Este o jachetă vintage pe care am achiziționat-o la o licitație și la care țin ca la ochii din cap. Cred că are 17 kg de cristale, este cusută manual, este o operă de artă. Pe o haină aș da oricât. Aș putea rămâne și datoare un an de zile. 🙂

Ultima întrebare, cum le răspunzi haterilor care acum se plâng că ești prea slabă, cu toate că arăți extraordinar de bine? De ce crezi că lumea are mereu ceva de comentat, ba că ești prea slabă, ba când aveai niște kilograme în plus?

– Este o poveste fără de sfârșit. Ce pot să spun este că le mulțumesc pentru că mă urmăresc, pentru că îmi transmit orice fel de părere. Apreciez comentariile de pe rețelele de socializare dacă sunt în limita bunului simț și într-un limbaj decent. Fiecare este liber să aibă o părere. Niciodată nu putem să fim pe placul tuturor. Moda este subiectivă, frumusețea este relativă.