Raluca Bădulescu, dezvăluiri senzaționale despre viața sa în afara Bravo, ai Stil!: „Merg în vacanțe cu fostul soț și cu actualul”

Raluca Bădulescu, unul dintre cei mai carismatici jurați de la Bravo, ai Stil! a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre vise, planuri de viitor, dacă a afectat-o perioada pandemiei, dar, mai ales, ne-a oferit detalii despre viața intimă, lucruri despre care cu greu le spune 🙂

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Raluca Bădulescu: „Faptul că părinții mei au avut realizări deosebite nu înseamnă că noi trebuia să stăm și să beneficiem de ceea ce au făcut ei”

Eșți una dintre cele mai carismatice vedete din showbiz, poate chiar și printre cele mai pozitive, indiferent de situație. Ce te face să ai mereu zâmbetul pe buze?

Mulțumesc pentru compliment. Sunt foarte multe motive pentru care eu am mereu zâmbetul pe buze. Am cel mai minunat copil din lume, Alex este soarele nostru și în curând vă împlini 18 ani și ne aduce numai satisfacții și bucurii.

Fac ceea ce îmi place, mă bucur de familia Kanal D, de proiectul meu de suflet, “Bravo, ai stil!”, sunt înconjurată de oameni minunați și acasă și la munca. Sunt fericita și binecuvântată și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare om minunat pe care îl am lângă mine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Știu că tatăl tău a fost un om important politician și om de afaceri, provii dintr-o familie de bani gata, însă mereu ai vrut să fii recunoscută pentru ceea ce eșți tu și ai reușit. A fost o luptă grea?

Provin dintr-o familie care mi-a oferit, în primul rând, o educație extraordinară și condiții de a mă dezvolta, de a fi eu însămi, de a-mi descoperi pasiunile. Nu ascund faptul că, într-adevăr, posibilitățile materiale au contat foarte mult, am avut privilegiul de a ne alege drumul în viață, atât eu cât și sora mea.

Dar am fost încurajate, educate, crescute în spiritul muncii, că trebuie să depunem efort, să reușim pe picioarele noastră. Faptul că părinții mei au avut realizări deosebite nu înseamnă că noi trebuia să stăm și să beneficiem de ceea ce au făcut ei. Dimpotrivă, am fost crescute pentru a fi pe picioarele noastre, am fost îndrumate să reușim singure pe drumul ales.

ADVERTISEMENT

Eu am terminat Facultatea de Litere a Universității București, că și sora mea, apoi am urmat ASE-ul, sora mea Psihologia. În spatele a tot ceea ce am realizat se află părinții mei care ne-au sprijinit să fim noi înșine.

Eșți persoană publică, spune-mi care sunt plusurile sau minusurile?

Sunt o persoană publica și mă bucur în fiecare zi de acest statut. Oriunde merg întâlnesc oameni care îmi spun o vorbă frumoasă, se bucură să mă vadă, mă întreabă lucruri din “Bravo, ai stil!”, care îmi spun că mă admiră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu exista bucurie mai mare, pentru că facem ceea ce facem pentru public. Nu pot fi decât fericită, emoționată de fiecare dată când aud o vorba frumoasă, când întâlnesc pe cineva care dorește o poza cu mine. Este o onoare. Poate singurul minus ar fi atenția acordată vieții personale.

Raluca Bădulescu: „În șase sezoane de Bravo, ai stil! am avut ocazia să cunosc oameni extraordinari”

Ce nu știu oamenii despre tine?

Sunt o persoană foarte transparentă și la “Bravo, ai stil!” avem multe testimoniale în care publicul mă vede așa cum sunt cu adevărat. Viața noastră și noi așa cum suntem se pot vedea în acest show, care are o componentă importantă de reality. Nu cred că sunt lucruri pe care oamenii să nu le știe despre mine. Vorbesc despre viață personală, despre cea profesională, despre ce îmi place.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ai frici, insecurități, te-ai luptat vreodată cu depresia, lipsa încrederii în sine?

Datorită părinților mei și a tuturor oamenilor minunați care mă înconjoară nu am avut și nu am frici sau insecurități. O lipsă a încrederii în sine se putea întâmplă când aveam un număr foarte mare de kilograme, dar nu cred că asta ar trebui să influențeze modul în care oamenii percep un om.

Nu mă încadrez și nu cred în tiparele impuse de societate, cred cu tărie în propriul nostru fel de a ne vedea, de a face ceea ce ne bucura, de a simțit ceea ce dorim. Nu m-am izbit în viață asta cu o lipsa a încrederii în sine, indiferent de momentele prin care am trecut.

ADVERTISEMENT

Nimeni nu trăiește doar pe roze, am trecut și prin momente dificile, dar trebuie să analizam pozitiv situațiile, criticile, comentariile de care avem parte și să ne gândim cum ne putem schimba în bine.

Cum reușeșți să-ți menții silueta? Cum ai reușit să scapi de surplusul de grăsime și ce le îndemni pe femeile care au probleme cu greutatea?

Una dintre minunile din viață mea a fost operația de gastric sleeve, de micșorare a stomacului, operație care a făcut o schimbare majoră în viață mea, nu doar din punct de vedere fizic, ci mai ales al sănătății. Am făcut aceasta operație pentru fiul meu Alex, care avea atunci 12 ani, iar starea mea de sănătate nu era bună, aveam 125 de kilograme.

ADVERTISEMENT

Organismul nu mai funcționa la capacitate maxima și era păcat să nu mă bucur de copilăria lui, să nu petrecem vacantele împreună, să nu ieșim în parc. Nu aș mai fi putut tine pasul cu el și ar fi intervenit alte probleme care ar fi necesitat spitalizare. Operația a fost o minune pentru sănătatea mea și a felului în care arat, desi nu pretind a fi un manechin.

Dar sunt sănătoasă, efectele operației țin țoață viață daca respecți mesele, pot fi satisfăcute și poftele, eu fiind o pofticioasă, dar cu măsură. Le-aș recomanda femeilor, fetelor, să aibă încredere în ele, frumusețea vine din interior. Dacă greutatea pune probleme de sănătate, le-aș recomanda să încerce un stil de viață mai sănătos, în maniera personală. Fiecare decide pentru sine ce este benefic.

Care este persoana pe care te poți sprijini forever 100%? Dă-mi numele celui mai bun prieten al tău 😀

Persoana pe care mă sprijină în suta la sută, este universul meu, este Florin, soțul meu.

Se spune că eșți Regina Reginelor, omul super pozitiv, omul bun la toate, omul prezent la orice moment greu din viața prietenilor tăi. Dar care a fost cel mai greu moment pentru tine și cine te-a salvat atunci?

Momente foarte grele în viață mea nu au fost, mulțumesc lui Dumnezeu. Cele mai grele momente au fost legate de sănătate, pentru că mie îmi este frica de boala, să nu se întâmple ceva cu cei dragi mie.

Au fost momente în copilăria lui Alex, când a suferit de diverse forme de viroze, care mie mi se păreau cumplite. În toate momentele mi-au fost alături familia mea dar și familia Kanal D, care, în momente de cumpănă cu sănătatea, a fost, de asemenea, alături de mine.

Eșți jurat Bravo, ai Stil, spune-mi care este concurenta ta favorita din toate timpurile. Dacă nu poți una, măcar dă-mi câteva personaje care ți-au rămas în minte …

În șase sezoane de “Bravo, ai stil!” am avut ocazia să cunosc oameni extraordinari, cu personalități diferite, fascinante, care ne-au plăcut, ne-au marcat și pe noi și publicul.

Sunt multe concurente care mi-au plăcut de-a lungul timpului, m-au impresionat prin creativitatea lor. Există câteva concurente memorabile în sufletul meu, din sezoanele trecute; Denișa Potecaru, Silvia Popescu, Marisa Paloma, Emily Burghelea, Adela Tecuceanu și, mai ales, Cristina Mihaela Dorobanțu.

Care este relația ta cu fiul tău? Cu fostul soț ții legătura?

Alex este un copil extraordinar. Orice părinte își lauda copilul, dar fiul meu este extraordinar, este înțelept, este cool, smart, frumos. Eu învăț multe de la el, rolurile în aceasta familie s-au schimbat, eu sunt cea care se sfătuiește cu el, îl întreb lucruri, pentru că vreau să țin pasul cu el.

Suntem mai mult decât părinții lui, cei care îl sfătuiesc, în îndrumă, suntem prieteni. Îmi doresc să se mândrească și el cu noi, cum ne mândrim și noi cu el.

Fostul meu soț, Vali Pungă, este un om minunat, avem o relație fantastica, mergem împreună, cu Florin și copilul, în vacante, ținem legătură, ne vizitam, vorbim la telefon. Suntem o familie extinsa, toți trăim pentru Alex.

Cum te descurci cu afacerile pe timpul pandemiei?

Împreună cu Alexandru Raicu am o linie, Regina Regeasca, el are mare contribuție pentru că a făcut că visurile mele să devina realitate, creațiile mele să prindă viață.

Linia Regina Regeasca, lansata împreună, merge bine, avem tricouri, rochii, hanorace. Din fericire online-ul a luat amploare și afacerile găsesc o modalitate de a supraviețui. Cred că toate afacerile în aceasta perioadă se mișcă într-un mod mai lent, dar sper să treacă mai repede și să revenim la normal.

Și la ce surprize să ne așteptăm de la tine în viitorul apropiat …

Întotdeauna există o surpriza în viitorul apropiat, un plan, gânduri, visuri. Important este să fim sănătoși!

Raluca Bădulescu este fiica fostului senator PDSR Doru Laurian Bădulescu. Vedeta tv a fsot căsătorită cu modelul Vali Pungă și împreună au un băiat de 18 ani pe nume Alex. Deși ani buni s-a luptat cu kilogramele în plus, Raluca Bădulescu a fost mereu cu zâmbetul pe buze și pozitivă, fiind o prezență constanță în cercurile mondene din Capitală.