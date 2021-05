Raluca Bădulescu, față-n față cu Denise Rifai. Dezvăluiri de senzație făcute de jurata de la Kanal D

Raluca Bădulescu este invitata lui Denise Rifai marți, 11 mai 2021, în emisiunea pe care o moderează la Kanal D, acolo unde jurata de la „Bravo, ai stil” face dezvăluiri de senzație despre carieră, fostul soț și pasiunea pentru modă.

Vedeta va fi descusută de prezentatoarea TV care vrea să afle cât mai multe amănunte despre copilăria blondinei, despre perioada în care a lucrat ca profesoară de limba engleză sau într-o corporație unde era angajată ca trader de produse petroliere.

De la ”interogatoriu” nu vor lipsi nici detaliile incendiare, Raluca Bădulescu fiind nevoită să dezvăluie care este motivul pentru care nu a dorit să ia numele fostului soț, Vali Pungă, dar nici pe cel al partenerului de acum, Florin Stamin.

Raluca Bădulescu, invitata lui Denise Rifai. Mărturii uimitoare făcute de vedetă

Raluca Bădulescu și Vali Pungă, de profesie manechin, au fost căsătoriți timp de 4 ani, perioadă în care a venit pe lume și fiul lor, Alexandru. Divorțul s-a produs în anul 2006, moment în care fostul model a părăsit România pentru a se stabili la Madrid.

Frumoasa vedetă și-a refăcut viața sentimentală câțiva ani mai târziu alături de Florin Stamin, pe care avea să-l cunoască într-un club din București în anul 2010. O vreme au locuit la Madrid, unde actualul soț avea deschisă o cafenea.

„Noi ne-am cunoscut într-un club, în București. El tocmai venise din Italia, după aceea am mers într-o scurtă vacanță în Italia, după aceea am plecat la Ibiza într-o scurtă vacanță. A fost dragoste la prima vedere. Eu chiar cred în dragostea la prima vedere!

Eu am știut de prima dată când am vorbit cu el că el e acela. Nu puteam să îi spun chestia asta, era de nebuni. Aveam 34 de ani când l-am cunoscut pe Florin. (..) Noi am stat doi ani de zile la Madrid. Nu am stat la Craiova. Am stat la Madrid, el avea o cafenea.

Apoi a veni și fostul meu soț și a stat acolo, și părinții și copilul a venit apoi. Apoi ne-am întors acasă pentru că eu cheltuiam mai mult decât putea produce orice cafenea de acolo”, a povestit în urmă cu ceva vreme jurata de la „Bravo, ai stil!” pentru revista viva.

Raluca Bădulescu dă cărțile pe față. Răspunde la toate întrebările indiscrete

„Regina Regească”, așa cum este cunoscută Raluca Bădulescu în lumea mondenă, va vorbi deschis în emisiunea lui Denise Rifai și despre cum se înțelege acum cu fostul partener de viață. Vedeta nu va ocoli nici subiectul căsniciei actuale.

Printre întrebările adresate în show-ul „40 de întrebări cu Denise Rifai” se numără următoarele: „Ce avantaje ți-a adus statutul de fiică de politician?”, „Te-ai căsătorit cu Vali Pungă de dragul copilului?”, „De ce nu ai luat numele soților tăi?”.

Totodată, jurata de la Kanal D va trebui să ofere explicații despre prietenia cu celebrul designer Cătălin Botezatu, dar și cum a profitat de pe urma relației dintre ei. O altă întrebare indiscretă are legătură cu ceea ce se ascunde, de fapt, în spatele zâmbetului ei.

„Ai fost la înmormântarea lui Răzvan Ciobanu pentru imagine?” sau „Ai consumat vreodată droguri?” sunt alte două întrebări la care Raluca Bădulescu va oferi răspunsurile numai în show-ul de la Kanal D, începând cu ora 23:00.