Raluca Bădulescu, primele declarații despre debutul pe OnlyFans: ”Imaginația este liberă”. Cum a reacționat fiul vedetei

Raluca Bădulescu vorbește în premieră și în exclusivitate, pentru FANATIK, despre debutul ei pe platforma pentru adulți OnlyFans. Cum răspunde criticilor care îi scot în față faptul că fiul ei s-ar putea rușina cu ceea ce face? ”Regina Regească” îi pune cu botul pe labe, în stilul ei!

Raluca Bădulescu închide gura cârcotașilor. Explică de ce și-a deschis cont pe OnlyFans

Vestea că Raluca Bădulescu face, de acum, content pentru o platformă pentru adulți i-a surprins pe mulți. Cei care o cunosc foarte bine, însă, știu că fosta jurată de la Bravo, ai stil nu a dus niciodată lipsă de curaj în a se exprima așa cum își dorește. De altfel, Raluca ne-a zis din start că nu s-a pus vorba de vreun mare act de vitejie când , ci mai degrabă s-a preocupat de contentul cu care să vină în fața fanilor ei.

Vedeta, , a mai punctat că de multă vreme a cochetat cu ideea de a poza în lenjerie intimă, ba chiar că și-ar fi dorit să apară și în Playboy. Băduleasca răspunde marilor curiozități despre alegerea pe care a făcut-o, în interviul de mai jos!

„Fiecare e liber să posteze ce vrea”

Bună, Raluca! Mare curaj că ai ales să fii pe OnlyFans, mai ales având în vedere mentalitatea de la noi. Ce te-a determinat să faci pasul ăsta?

Raluca Bădulescu: – Nu e vorba de curaj foarte mare, ci o altă metodă creativă de a te exprima. Depinde foarte mult de contentul pe care îl postezi, știi? Fiecare are o altă metodă de exprimare, la fel ca pe Instagram sau alte rețele de socializare.

Depinde de ce vrei să exprimi. Este o altă latură a personalității mele, sunt lucruri care sunt ca o continuare firească a ținutelor pe care le purtam, în general, a discursului meu. Nu sunt chestii ieșite din comun. Fiecare om este liber să posteze pe orice fel de platformă orice fel de content vrea. Toți content-creatorii au un anumit specific.

Ce fel de content apare pe contul tău?

– Contentul meu este un amestec de fashion, glam, sexy, mă rog.

Raluca Bădulescu, clipuri explicite pe OnlyFans? Cum răspunde vedeta

Deci nu vom vedea și filmări ceva mai explicite…

– Adică te referi la…

Mă refer că mulți acum se pot gândi la faptul că te bagi și în industria filmelor pentru adulți

– Oamenii sunt liberi să gândească ce vor ei, imaginația este liberă, tocmai de asta e bine că trăim în această lume, pentru că e vorba doar de imagine. Imaginația fiecăruia poate să meargă oriunde.

Cine te ajută cu pozele pe care le urci pe OnlyFans?

– Lucrez cu o echipă super-profesionistă. Sunt stiliști, make-up artiști, fotografi. La fel ca toate lucrurile pe care le-am făcut până acum, mie îmi plac profesioniștii din fiecare domeniu, faptul că totul trebuie dus la un nivel. Nu ai cum să te apuci de unul singur și să îți faci poză cu telefonul.

Apropiații au felicitat-o pe ”Regina Regească”. Vedeta are o întreagă echipă în spate: „M-am inspirat și de la artiști din afară”

Ce feedback ai primit de la apropiați, de la abonații de până acum?

Raluca Bădulescu, mândră de reacțiile după primele zile petrecute pe Onlyfans: – Feedback-ul a fost extraordinar, atât de la prieteni, cât și de la urmăritorii mei și de la persoane random pe care le-am mai văzut la o terasă, la o cafea. Am primit un feedback excepțional, toți m-au felicitat, tuturor li s-a părut că da… Uite, eu am mai spus asta și o repet. Dacă ar mai fi fost revista Playboy în România, acum, eu aș fi pozat. Chiar mi-ar fi plăcut. Repet, și din sexualitate se poate face o artă. Dacă ne gândim la mari fotografi.. Eu m-am inspirat și de la artiștii din afară.

Asta știe cam toată lumea, ești mereu în trend. E greu să ții pasul cu lucrurile la modă, cu generația tânără pe care știm că o adori?

– Eu nu fac vreun efort special, pur și simplu, mereu m-am gândit că trebuie să explorez următorul nivel, o altă provocare. Vizavi de OnlyFans, la această platformă mă gândesc de foarte multă vreme. E mult mai multă libertate de exprimare, da, e o platformă destinată adulților. Fiind o platformă destinată adulților, nu risc să am o discuție pe TikTok sau unde nu există o limită de vârstă, da? Se poate uita oricine. Nu poți să postezi într-un decor burghez, cum îmi place mie, într-o lenjerie că se uită și copiii. Nu e cazul. Dacă eu am cine știe ce fantezii de poze, cu lenjerii spectaculoase, cu trene… Toate fanteziile pe care le ai, da, se pot îndeplini pe OnlyFans, absolut!

Cătălin Botezatu o susține 100%

Prietenii tăi celebri ce au spus despre treaba asta?

– Atât prietenii cât și abonații sunt extraordinari, că le place contentul, că le place ce vorbim, m-au felicitat, începând cu regele, iubitul meu, Cătălin Botezatu și majoritatea prietenilor mei. Sunt chiar încântată, pentru că este o lume a fanteziilor splendide. Până la sfârșitul zilei, poți să fii o sursă de inspirație. Nu trebuie să avem toți 20 de ani, să ne încadrăm în anumite standarde. Chestia asta mi se pare foarte importantă, pentru că trebuie să fim fericiți noi cu cine suntem cu adevărat, nu doar asumați. Pentru mine, sinceră să fiu, e un lucru pe care mi-l doream foarte mult și toți cei din jurul meu au fost bucuroși de decizie.

„Fiul meu e la fel de open-minded. Suntem adulți cu toții”

Ce spune fiul tău despre chestia asta? Haterii deja încep să îți arunce în față faptul că ai un băiat care s-ar putea să nu vadă cu ochi buni prezența pe OnlyFans. Bănuiesc că și el e la fel de open-minded ca tine!

– Evident că fiul meu e la fel de open-minded ca mine. Fiul meu are 22 de ani. Sinceră să fiu, nu văd legătura în niciun fel de context din partea nimănui, pentru că are 22 de ani. Aici nu vorbim, știi că am mai văzut discuția asta pe Instagram și am mai primit astfel de întrebări cărora nu le-am răspuns, că nu mă apuc acum eu să dau explicații pe rețelele de socializare. Suntem adulți cu toții.