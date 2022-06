Raluca Bădulescu, primele declarații după ce s-a aflat că divorțează de soțul ei: „A fost fericit până să mă cunoască”

Raluca Bădulescu și soțul ei divorțează, după 13 ani de căsnicie. Vedeta Kanal D a declarat că amândoi sunt fericiți și despărțirea nu a fost una cu scandal, cei doi ajungând la concluzia că nu mai pot fi împreună de comun acord.

Raluca Bădulescu, primele declarații despre despărțire

Învitată de Gojira în podcastul său de pe Youtube, fashionista a glumit pe seama relației sale cu Florin. Raluca a spus că încă soțul ei a fost extrem de fericit înainte să o cunoască, iar după aceea a avut o viață deloc ușoară cu ea.

„Pe soțul meu pe Florin l-am cunoscut la un after hours. Îmi plăcuse mult de el, foarte mult. Se întorsese din Valencia, eu mai țărancă de aici nu știam ce îmi povestea.

A fost și el fericit până să mă cunoască pe mine. Acum e fericit în continuare. El are viața lui, eu am viața mea. Am stat pe capul lui nasol”, a spus Raluca Bădulescu mai în glumă, mai în serios.

Vedeta a vorbit și despre experiența ei în televiziune, fiind de 6 ani sub contract cu Kanal D. Băduleasca, așa cum i se spune fără vreo intenție peiorativă, cum chiar ea se prezintă de multe ori, a mărturisit că la postul turc de televiziune a fost primită ca într-o familie.

Primele luni la Kanal D nu au fost ușoare pentru fashionistă

Primele luni ca nu au fost ușoare pentru ea. A recunoscut că i-a fost teamă de eșec, dar a găsit înțelegerea colegilor ei.

„În primele două luni am fost timorată. Am fost ajutată de toți șefii, de toată conducerea, de toți, să depășesc momentul. Sunt la Kanal D deja de 6 ani.

Vă dați seama că sunt momente în viața fiecăruia. De la toți colegii, șefii mari am auzit doar vorbe bune, vorbe de încurajare. Păi chestia asta e totul în viața mea”, a mai declarat Raluca Bădulescu.

Fashionista a vorbit și despre încercările de a se rebrandui din punct de vedere profesional. A lucrat opt ani la o companie petrolieră, una din cele mai mari de la noi, iar apoi s-a gândit să se înscrie la ASE. Viața a dus-o în cele din urmă pe alte căi, iar azi e una din vedetele de top din lumea televiziunii.