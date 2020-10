Raluca Bădulescu și Adi Minune, colegi de clasă. Dezvăluirea făcută de jurata de la Bravo, ai stil

Raluca Bădulescu este o fire deschisă și sociabilă care mereu surprinde cu dezvăluirile din viața personală. Jurata de la „Bravo, ai stil” are o gașcă foarte mare de prieteni și mărturisește că în anii de școală a fost colegă cu persoane renumite din lumea mondenă.

Frumoasa vedetă a dezvăluit că în școala generală a fost colegă de clasă cu manelistul Adrian Minune, cei doi fiind foarte buni amici și în afara instituției de învățământ. Blondina și artistul obișnuiau să se sune în afara orelor de program și își făceau temele împreună.

Renumita jurată de la Kanal D vorbește cu însuflețire despre anii de școală și spune că și-ar fi dorit să se organizeze întâlnirea de 10 sau de 20 de ani. Raluca Bădulescu are amintiri foarte frumoase despre perioada petrecută pe băncile școlii.

Raluca Bădulescu, colegă în școala generală cu Adi Minune

„Eu nu am fost niciodată timidă. Am avut colegi mișto în școala generală și în liceu. În școala generală, spre exemplu, am fost colegă cu Adrian Minune. Am fost în aceeași clasă. Eram foarte mișto.

Nu copiam unul de la altul, dar eram un grup mai mare și ne făceam temele împreună. Noi am făcut școala generală pe vremea lui Ceaușescu, făceam grupuri pe acasă, pe la cineva, adică nu era ca acum, cu online-ul.

Am prins vremuri foarte frumoase. Și liceul l-am prins, primii doi ani, tot pe vremea lui Ceaușescu”, a povestit Raluca Bădulescu într-un interviu pentru libertatea.ro.

Excentrica femeie de afaceri a dezvăluit că era extrem de apropiată de Adrian Minune cu care obișnuia să se întâlnească în timpul liber.

Corporatistă mai bine de 8 ani, carismatica jurată de la Kanal D a povestit cum ținea legătura cu prietenii pe care îi suna pe fix, asta până când părinții au luat decizia de a pune lacăt la telefon.

„Atunci aveam telefon fix și ne sunam între noi. Până când mama mi-a pus lacăt, ca să nu mai sun toată ziua. Nu știu dacă mai ține minte cineva cum era pe vremea aia, dar erau telefoane cu rotiță și părinții puneau un lacăt ca să nu mai poți forma numărul de telefon”, a mai spus vedeta.

