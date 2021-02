Raluca Bădulescu, totul despre operația de micșoare a stomacului. Câte kilograme a dat jos vedeta

Raluca Bădulescu a apelat în urmă cu ceva vreme la operația de micșorare a stomacului, iar acum vorbește despre ce a implicat intervenția care a făcut-o să ajungă de la greutatea de 125 de kilograme la numai 54.

Jurata de la „Bravo, ai stil!” a dezvăluit secretele intervenției chirurgicale, dar și care au fost schimbările care au intervenit în viața ei. Vedeta susține că operația a fost cea mai bună decizie luată vreodată, mai ales că în prezent se simte cu totul alt om.

Frumoasa blondină a mai precizat că analizele medicale sunt excelente după operația de micșorare a stomacului, dovadă că organismul său funcționează mult mai bine. Raluca Bădulescu nu mai obosește repede ca înainte, iar plimbările sunt o plăcere.

Raluca Bădulescu, despre secretele operației de micșorare a stomacului. Cum i s-a schimbat viața

„Această operație a fost un moment care mi-a schimbat viața în totalitate, în bine. Nu cred că există pacient care să fi trecut prin această operație și care să nu spună că este una dintre cele mai bune decizii luate vreodată.

Pur și simplu, domnul doctor a făcut o minune. Înainte aveam 125 de kg, apoi am ajuns la 54 de kg. Asta era acum aproape 8 ani de zile. Este adevărat că am fluctuat în greutate, am avut și 60 și ceva.

Este lucrul pe care îl recomand din tot sufletul tuturor persoanelor care au nevoie într-adevăr de acest lucru. Dacă vedeți analizele mele înainte de acea operație și cele de după, păi sunt alt om. Deja, după 6 luni de zile se modifică total analizele.

Apoi, cum alergi tu după un copil, cum te bucuri de o plimbare, când tu cari după tine 125 de kg?! Este foarte greu. Kilogramele în plus aduc lucruri negative, mai ales după trecerea anilor”, a declarat Raluca Bădulescu într-un interviu pentru viva.ro.

Celebra vedetă a ținut să sublinieze în cadrul aceluiași interviu că nu este obligată să țină o anumită dietă, ci să fie foarte atentă la cantitățile de mâncare pe care le consumă la o masă. Totul se rezumă la moderație, stilul ei de viață fiind unul foarte sănătos.

Asta nu înseamnă că jurata de la Kanal D nu mănâncă tot felul de bunătăți, ba dimpotrivă. Raluca Bădulescu nu a renunțat la preparatele gătite de mama sa, printre care se numără cozonac, tort, turtă dulce, salată boeuf sau sarmale.

