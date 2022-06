Raluca Bădulescu va rămâne cu casa după divorțul de Florin! Imagini din interiorul locuinței vedetei de la Kanal D

Raluca Bădulescu și soțul ei, Florin, divorțează pe cale amiabilă. Amândoi au ajuns la concluzia că pot fi foarte fericiți separat, iar diva de la Bravo, ai stil chiar a glumit de curând pe seama despărțirii, spunând că i-a făcut capul calendar bărbatului ei în cei 12 ani de căsătorie.

Raluca Bădulescu rămâne cu casa după divorțul de Florin

FANATIK a aflat câteva informații despre această separare, mai exact ce se va întâmpla cu casa în care până acum au locuit împreună.

Locuința în care stă Raluca Bădulescu a fost făcută după gusturile vedetei. Interiorul seamănă cu un adevărat palat. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, Raluca va rămâne pe viitor cu casa, ajungând la o înțelegere cu soțul ei în această privință.

Florin a decis să îi lase juratei de la Bravo, ai stil locuința în care au trăit împreună. În acest fel, blondina nu va mai fi nevoită să își care sutele de pantofi și hainele scumpe într-o altă casă.

FANATIK a contactat-o pe Raluca Bădulescu pentru a afla cum s-a înțeles cu soțul ei privind casa în care au trăit împreună. Vedeta a refuzat să vorbească, deocamdată, despre acest subiect.

E foarte probabil ca aceasta să ofere detalii în viitoarea ei apariție, în emisiunea „Fiță cu Adiță”, cu care a semnat o exclusivitate despre divorț.

Gestul lui Florin confirmă spusele Ralucăi, conform cărora cei doi se înțeleg la fel de bine și după divorț. Se întărește ideea că ruptura nu a fost produsă de niciun scandal.

Locuința Ralucăi a fost prezentată în emisiunea Andreei Mantea

Imaginile cu locuința Ralucăi Bădulescu au fost prezentate public în urmă cu ceva timp, chiar într-o emisiune de la postul de televiziune unde aceasta e angajată.

În show-ul „Trăiri alături de Andreea Mantea”, și-a înșirat sutele de perechi de pantofi, publicul reușind să vadă cu această ocazie în ce casă locuiește.

Raluca Bădulescu mai are o casă, una de vacanță, în Turcia. Și acea vilă și-a decorat-o după bunul ei plac, nelipsind obiectele extravagante și ornamentele de lux, ”pe bogăție”, așa cum îi place vedetei.

Raluca Bădulescu a vorbit recent despre divorțul de soțul ei, în podcastul prietenului ei, Gojira.

„A fost fericit până să mă cunoască pe mine”

Fashionista a spus că este foarte împăcată cu decizia pe care a luat-o și că ea crede că poate fi fericită și în calitate de femeie divorțată.

„Pe soțul meu pe Florin l-am cunoscut la un after hours. Îmi plăcuse mult de el, foarte mult. Se întorsese din Valencia, eu mai țărancă de aici nu știam ce îmi povestea.

A fost și el fericit până să mă cunoască pe mine. Acum e fericit în continuare. El are viața lui. Eu am viața mea. Am stat pe capul lui nasol”, a spus Raluca mai în glumă, mai în serios

Divorțul Ralucăi Bădulescu de Florin a luat prin surprindere pe toată lumea. Asta deoarece formau unul din cele mai sudate cupluri ale showbiz-ului. Cei doi apăreau de fiecare dată împreună extrem de fericiți. N-au lăsat vreodată senzația că s-ar putea ajunge la un moment dat la divorț.