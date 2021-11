A renunțat la jobul de la Antena 1 și s-a mutat cu iubitul fotbalist în Maroc. Ce s-a ales de Raluca Câmpean și cu ce se ocupă acum. Exclusiv

Am aflat detalii neștiute din viața Ralucăi Câmpean, fostă prezentatoare TV în cadrul matinalului de la la Antena 1. A renunțat la postul ei și s-a mutat tocmai în Maroc.

Cunoscută drept una dintre cele mai plăcute prezentatoare TV de la noi, și-a uimit apropiații și familia atunci când a luat decizia de a renunța la cariera în televiziune. Blondina a plecat în Maroc de aproximativ doi ani, iar Fanatik.ro a aflat toate detaliile despre viața pe care o trăiește acum tânăra.

Ce a simțit Raluca Câmpean atunci când s-a mutat în Maroc: “Aveam nevoie de o evadare”

“Da, într-adevăr m-am mutat de 2 ani în Maroc și sunt bine. Cred că această schimbare a venit exact la momentul potrivit. Aveam nevoie de o pauză, o evadare. De aceea cred că Dumnezeu face mereu în așa fel încât să primim tot ce avem nevoie, exact când avem nevoie. Această mutare nu este, totuși, definitivă datorită jobului pe care Reda îl are”, a spus Raluca Câmpean pentru FANATIK.

Raluca și Reda formau un cuplu de câteva luni atunci când viața lor s-a schimbat radical. El a fost nevoit să plece de la Dinamo la FUS Rabat, iar ea să decidă dacă îl urmează sau rămâne în țară pentru cariera sa în televiziune. S-a gândit bine și a ales să-și urmeze inima, iar decizia a fost cea mai bună, spune Raluca, căci se simte împlinită și fericită cu noua ei viață, în Maroc.

“A fost totul foarte spontan. Dacă m-ar fi întrebat cineva, în urmă cu câteva luni, dacă sunt capabilă să fac o astfel de schimbare aș fi răspuns: Nu, categoric. Însă destinul se pare că avea alte planuri pentru mine. A fost o alegere pe care am făcut-o cu bună știință, am decis să îl urmez pe iubitul meu pentru că îmi era bine în relația noastră. Am discutat amândoi ce dorim să realizăm, cum rămâne cu viitorul nostru. Așadar, mi-am urmat inima! Pur și simplu m-a făcut să mă simt în siguranță lângă el”, ne-a mai declarat Raluca Câmpean.

Cum rămâne cu cariera în televiziune a Ralucăi Câmpean?

Raluca spune că muncise mult pentru a ajunge prezentatoare TV la Antena 1, postul pe care îl obținuse reprezenta atunci totul pentru ea și se dedica zilnic muncii sale. Viața a făcut, însă, ca planurile ei să fie date peste cap în totalitate. S-a îndrăgostit de care a jucat la echipe precum Standard Liège, Club Brugge, Royal Antwerp FC și Dinamo.

În vara anului 2019 a luat decizia vieții ei și nu regretă. Raluca Câmpean ne-a declarat că balanța a înclinat spre iubire și a ales să o urmeze. N-a fost ușor deloc: a renunțat la munca ei de câțiva ani și a luat-o de la zero într-o altă țară.

“Am fost și sunt mândră de munca mea în televiziune, de parcursul meu frumos și da… nu mi-a fost deloc ușor să renunț, pentru că acel post a însemnat pentru mine totul. Mai ales că am muncit atât de mult să ajung unde am ajuns. Dar când pui în balanță cariera și relația… balanța nu prea stă în echilibru, așa că am decis în favoarea iubirii”, spune Raluca.

A renunțat la televiziune în România, dar nu stă degeaba în Maroc

Pe plan profesional, Raluca Câmpean are mai multe proiecte în desfășurare despre care, spune ea, va vorbi la momentul potrivit. Între timp se bucură de viața în Maroc, acolo unde este a doua ei casă. Experința vieții de acolo a schimbat-o și a făcut-o să își dea seama că este ceea ce și-a dorit mereu să trăiască.

“Fiecare zi e diferită. Nu știu ce îmi va oferi viața, dar ultimii ani i-am trăit integral aici în Maroc. M-am obișnuit, îmi este o a doua casă. Este o țară care te surprinde, un mix de culori, tradiții și obiceiuri, exotică și diferită. Marocul este totuși o lume atât de diferită pentru noi europenii. Marocul te aduce mai aproape ca nicaieri de poveștile cu ‘O mie și una de nopți’ Trăiesc o experiență deosebită și frumoasă. Aici am parte de odihnă, relaxare și un ambient generos”, povestește ea, fericită.

Raluca Câmpean și Reda Jaadi, iubire ca-n povești

Raluca și-a găsit jumătatea și se declară extrem de fericită alături de Reda. Fosta prezentatoare TV spune că fotbalistul face totul astfel încât ea să fie fericită și împlinită. Iar ea îl susține în cariera sa și îi e alături peste tot prin lume. Își doresc ca pentru tot restul vieții să fie împreună, să împartă bucuriile și tot ceea ce viața le va oferi.

“Este exact omul de care aveam nevoie. Reda este un bărbat calm, grijuliu, foarte atent cu mine, dar și înțelegător. Are grijă de mine și face tot posibilul să mă vadă zâmbind. Este un om special, un sportiv profesionist. Este ambițios, foarte muncitor și luptă pentru visul lui. Iar determinarea de care dă dovadă în plan profesional m-a impresionat încă din prima clipă”, a mai spus Raluca Câmpean pentru FANATIK.

Când vine vorba despre viitor, Raluca Câmpean știe ce vrea: să fie în continuare alături de Reda oriunde va ajunge în lume pentru pasiunea lui, fotbalul. Planurile blondinei sunt în funcție de iubitul său.

Au decis să se și căsătorească. Pandemia, însă, le-a dat totul peste cap și a fost nevoie să mai amâne puțin evenimentul. Nunta va avea loc în România, imediat cum vor putea să ajungă aici.

“La căsătorie ne-am gândit încă de acum doi ani, însă, din cauza pandemiei și a programului încărcat pe care Reda îl are, nu am putut finaliza ceea ce ne-am propus. Campionatul marocan de fotbal este și el foarte diferit față de cel european și, de doi ani, Reda nu a avut vacanță, deoarece a fost tot timpul convocat la echipa națională. Dar cu prima ocazie când vom veni în Romania, asta vom face!”, a spus Raluca Câmpean, în exclusivitate, pentru Fanatik.