Raluca Drăgoi, primele declarații despre sarcină și chinul să devină mamă: ”Am așteptat 11 ani”

Raluca Drăgoi nu își mai încape în piele de bucurie, vedeta muzicii de petrecere dezvăluind de curând că va deveni mămică. Pentru FANATIK, ea a dezvăluit cum i-a fost prevestită sarcina în vis de mama ei, dar și ce a îndurat pentru a rămâne însărcinată.

Raluca Drăgoi, 11 ani de chin pentru a rămâne însărcinată

Cunoscută de ani de zile publicului, Raluca Drăgoi a fost mereu o apariție controversată și a șocat de-a lungul timpului cu relațiile pe care le-a avut. Vedeta ”lovește” din nou și , după ce și-a cunoscut partenerul în urmă cu doar câteva luni.

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru FANATIK artista mărturisește că totul i-a fost dezvăluit în vis chiar de mama ei care, din păcate, nu mai este printre noi. Un băiețel i-a fost pus în brațe de cea care i-a dat viață Ralucăi și a sfătuit-o să îi dea să mănânce micuțului.

”Ieri am fost la doctor și mi-a spus cu aproximație că sunt însărcinată în cinci săptămâni și câteva zile. Dar nu am avut ce să înțeleg din ecografie pentru că este foarte mic.

ADVERTISEMENT

Pe mine mă interesa în primul rând să fie poziționat în interiorul uterului, să nu fie, Doamne ferește, extrauterină. Mi-a fost frică de asta. În rest sunt bine, nu îmi este rău.

Am aflat acum două zile că sunt însărcinată, când am făcut testul de sarcină. În noaptea de dinainte am visat-o pe mama. De fiecare dată când o visez, Dumnezeu să i ierte, îmi dă niște semne.

ADVERTISEMENT

Acum a visat-o că a venit în cameră unde dormeam și mi-a adus un băiețel în brațe. Mi-a spus că îi este foame și că pot să îi dau să mănânce. Mi-a întins brațele așa cu el și mi l-a dat mie. S-a uitat la noi la amândoi, mi-a zâmbit și a plecat”, a dezvăluit Raluca Drăgoi pentru FANATIK.

Raluca Drăgoi: ”Mi-a apărut în somn și un șoricel”

Deși nu credea în vise și în însemnătatea lor populară, Ralucăi Drăgoi i-a mai apărut în somn și un șoricel, ceea cea determinat-o să-și facă testul de sarcină, și, surpriză, din prima i-a fost confirmată minunea. Este însărcinată!

ADVERTISEMENT

”Și mai este ceva. Eu până acum nu am crezut în visele din tradiția populară, dar mi-a apărut în somn și un șoricel. Era mic și alb. Ei nu credeam că sunt adevărate, dar se pare că sunt.

ADVERTISEMENT

M-am trezit și până seara mi-am făcut un test. L-am trimis pe soțul meu să cumpere un test. El a venit cu șase, ca să fie sigur (n.r. râde). Din prima mi-au ieșit liniile foarte bine definite”, mai spus interpreta de muzică de petrecere.

După doar două luni de relație devin părinți

Raluca Drăgoi povestește pentru FANATIK că l-a cunoscut pe Dani în urmă cu puțin timp și nimeni nu le dădea nicio șansă la început. Au luptat pentru dragostea lor și, de două luni formează un cuplu.

Atât de mare le este iubirea, că a apărut acest micuț care să-i împlinească și să le umple sufletele de fericire, iar actele și nuntă nu au fost o barieră în calea ei pentru a deveni mămică. Cu atât mai mult cu cât se chinuie de ani buni.

”Noi suntem împreună de două luni de zile. Dani este pentru mine și eu sunt pentru Dani. A fost un pic greu la început. Nimeni nu a crezut în noi, dar a crezut Dumnezeu și asta a tot ce contează. Atunci când nu mai încape iubirea în doi oameni, apare a treia. Și Dumnezeu a făcut o minune.

Mi-am dorit foarte mult să am un copil și a lucrat Dumnezeu să se materializeze acum cu el. Chiar cred în asta. Deși nu este soțul meu în acte, eu deja îi spun așa. Încă nu am făcut cununia, dar urmează să facem pentru noi, dar și pentru bebeluș. O să ne cununăm, dar o să vă anunțăm, când vom alege datele exacte pentru pașii ce urmează. Deocamdată important este bebelușul”, a mai completat vedeta.

”Eu am așteptat 11 ani ca să rămân însărcinată”

Până la apariția acestei sarcini, . A recurs și la inseminare artificiale și fără niciun rezultat. Am putea spune că se resemnase, însă, minunea s-a produs. Așa că, la întrebarea reporterului FANATIK dacă nu este prea devreme să aducă pe lume un copil având în vederea scurta relație, celebra artistă a explicat ce s-a întâmplat.

”Nu consider că este prea devreme să am acest copil cu Dani. Am luat-o ca pe o minune din viața mea. Am așteptat foarte mult acest copil, vorbesc de ani de zile. Nu am avut neapărat probleme de sănătate, doar că nu a fost să fie. Se întâmplă acum și sunt foarte fericită. Și Dani este la fel. Acest copil va fi foarte bine primit în viețile noastre și va fi un copil foarte iubit. Pot spune deja că este iubit pentru că este un copil foarte dorit.

Eu am așteptat 11 ani ca să rămân însărcinată. Mă repet, probleme mari de sănătate la mine nu au fost, doar că din cauza unor probleme hormonale nu a fost să fie. Am făcut tratamente în trecut, dar nu au reușit. Am făcut și inseminare artificială acum câțiva ani de zile și tot nu am rămas însărcinată. Uite că acum s-a produs minunea pe cale naturală”, spune Raluca Drăgoi.

Fetiță sau băiețel? Ce nume au ales Raluca Drăgoi și partenerul ei

A aflat de două zile că o minune îi va spune mamă și asta a făcut-o cea mai fericită femeie din lume. Atât de tare-i ”cântă” sufletul de bucurie, că a trecut în revistă și ce nume îi va pune bebelușului nenăscut, dar și cine îl va creștina.

De asemenea, Raluca Drăgoi precizează că și-a dorit mereu un băiețel, dar și o fetiță este la fel de așteptată și de iubită.

”Noi ne-am gândit așa la niște nume, dar acum nu știu exact ce vom decide. Eu merg pe premiza că va trebui să aibă un nume și de la nași. O să revin cu mai multe detalii perioada următoare. Momentan nu am apucat să pun totul la punct. Am pe cineva pe listă, dar încă nu am discutat. Bebelușul meu să vină pe lume sănătos și după o să punem la punct totul pentru botez.

Eu mi-am dorit toată viața să am un băiețel, dar acum parcă mi-ar plăcea să am și fetiță. Până la urmă, important este să fie sănătos. Soțul meu își dorește băiețel. Ce o vrea Dumnezeu, numai să nu fie gemeni sau tripleți (n.r. râde)”, a mai zis manelista.

Va onora sau nu evenimentele pentru care a luat banii în avans?

Raluca, aflată la o vârstă deja, este foarte atentă de când a primit veste și are grijă la alimentație, dar și la nopțile nepierdute. Vedeta ar trebui să nască în luna septembrie, dar, până atunci, promite oamenilor care i-au dat bani în avans că le va onora evenimentele, doar că, va fi o burtică vizibilă la mijloc.

”Trebuie să am grijă să mănânc sănătos. Mai ales că sunt mereu pe drumuri. Resimt puțin oboseala și mănânc mai mult. Ar trebui să nasc undeva în luna septembrie conform socotelilor.

Dar, o să onorez cum trebuie toate evenimentele. Cu burtică puțină în plus. Să nu-și facă oamenii griji, eu voi fi alături de ei și îi voi bucura cu drag. De aceea nici nu vreau să iau mult în greutate, dar momentan nu mă lasă bebelușul să nu mănânc. Chiar dacă este doar cât un bob de mazăre, îl iubesc de nu mai pot”, a încheiat Raluca.