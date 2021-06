Raluca Dumitru explică scandalurile monumentale din tabăra Faimoșilor: ”Am fost scorpia de la Survivor”

Raluca Dumitru a ajuns la Survivor România 2021 printre ultimii, ea petrecând acolo puțin peste două luni. Timp suficient însă pentru a fi implicată și martoră la scandaluri monumentale în agitata echipă a Faimoșilor.

Raluca Dumitru explică scandalurile în care a fost implicată

Raluca Dumitru, una dintre cele mai controversate Faimoase de la Survivor România 2021, a vorbit despre scandalurile în care a fost implicată de-a lungul timpului petrecut în tabăra Faimoșilor.

”Am luat locul Monicăi Columbeanu, ea era scorpia de la Izvorani, eu am fost scorpia de la Survivor. Dar eu sunt foarte directă, mie nu îmi place să plâng, prefer să plâng departe de ochii lumii și așa depășesc eu anumite lucruri”, a explicat Raluca Dumitru.

Mai mult, povestește Raluca Dumitru, problemele pe care le-a trăit în tabăra Faimoșilor au fost depășite odată cu întoarcerea în România.

Raluca Dumitru, despre Culiță Sterp: ”O să vorbesc cu el”

a recunoscut că, acum, situația dintre ei ar putea fi cu totul și cu totul diferită, chiar dacă, în Republica Dominicană nu au fost tocmai amici, iar de la întoarcerea ei în țară nu a avut, încă, ocazia să își vorbească.

”O să vorbesc cu el, clar, dacă o să mă întâlnesc cu el. Noi ne-am împrietenit după ce am avut acea ceartă. Culiță și-a cerut scuze de la mine, eu, bine-înțeles, mi-am cerut scuze pentru reacția pe care am avut-o față de el, faza cu nisipul. Dar nu pot să înțeleg cum am avut acea țintă, că acum nu aș mai putea”, a mai spus, amuzându-se oarecum, Raluca Dumitru.

De altfel, a spus ea, reacțiile pe care le-a avut față de Faimos pot fi puse în seama faptului că, acolo, la Survivor, greutățile te transformă.

Raluca Dumitru: ”Am căzut psihic”

”Eram foarte nervoasă pe el și cum nu sunt genul care să jignesc pe cineva sau să înjur, am abordat o altă metodă, una nu prea demnă de mine, dar, acolo, în acea situație, departe de familie, de casă, de foame, cazi psihic și ca să ajungi oarecum să te respecte cineva, mai ales când se pierde controlul, ajung si ai anumite reacții pe care nu le poți controla. Am considerat că nisipul nu o să îl doară (…) Am căzut psihic la cearta cu Culiță pentru că două zile m-au făcut la creier și el și Ștefan. După faza cu nisipul eu, a doua zi, eram dărâmată pentru că știam că am făcut un lucru foarte greșit”, a mai spus Raluca Dumitru.

Raluca Dumitru, despre Elena Marin și cearta lor de la Survivor România

Raluca Dumitru a decis să spună lucrurilor pe nume și când vine vorba de certurile pe care le-a avut cu Elena Marin, mai cu seamă cu cât, la Survivor România, a și amenințat-o că o va trage de codițe.

”Eu sunt genul care, la nervi, spun anumite lucruri, dar clar nu le fac. Dacă am zis că o să o iau de codițe când vine acasă, nu acolo, clar nu o să fac asta, a fost doar o replică spusă la nervi. Oricum, sunt lucruri care nu s-au văzut la televizor și, până i-am spus eu că o iau de codițe, și ea mi-a spus anumite lucruri care m-au dus să am acea reacție”, a spus ea.

Mai mult, recunoaște , reacțiile ei au fost interpretate greșit pentru că a încercat să fie cât mai puternică: ”Eu am fost văzută mai rea, mai scorpie, pentru că nu plâng”.

În altă ordine de idei, întoarsă în România, Raluca Dumitru a vorbit, la rece, despre Elena Marin, explicând că, în fapt, Faimoasa exagerează fiecare replică pe care o primește.

”Nu are nimeni o problemă cu Elena, singurul lucru care deranja era că, orice îi spuneai Elenei, și de bine, și de rău, o lua personal. Toți încercau să o susțină la fiecare joc, o încurajau, dar ea stătea și analiza și era puțin invidioasă că mă înțelegeam cu băieții”, a mai spus Raluca Dumitru.