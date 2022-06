Raluca Dumitru nu mai vrea proiecte TV zilnice! I-a ajuns experiența din Kanal D și Antene: ”Mai mult decât suficient”

Vedetă a matinalului de la Antena Stars, Faimoasă la Survivor România 2021 și finalistă la Bravo, ai Stil!, Raluca Dumitru pare să se bucure, după șapte ani de apariții constante la TV, de liniște. Vedeta a recunoscut, în exclusivitate pentru FANATIK, că nu se mai vede, zi de zi, pe micile ecrane.

Raluca Dumitru, decisă să stea departe de proiectele zilnice de televiziune

Raluca Dumitru a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că nu are de gând să se întoarcă pe micile ecrane în cazul în care i se oferă o emisiune zilnică. Motivele, susține frunmoasa brunetă, sunt legată de timpul liber pe care și-l dorește.

ADVERTISEMENT

”Momentan, nu am niciun proiect de televiziune. Sunt doar pe online. Dar merită. Am timp și pentru mine, îmi fac programul cum am chef. Nu voiam, oricum, un proiect cum au Viviana sau Bella, celelalte finaliste de la Bravo, ai Stil!.

Am făcut televiziune, pentru mine este mai mult decât suficient. Am fost cinci ani la Star Matinal, am mai avut proiecte și înainte. Nu îmi doresc un proiect la care să merg în fiecare zi pentru că timpul nu îmi permite”, ne-a explicat Raluca Dumitru.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, de ceva vreme, prioritățile ei sunt iubitul și familia, nu cariera. ”Îmi petrec foarte mult timp alături de iubitul meu și de familie, nu mai simt nevoia să intru într-un proiect care să îmi ocupe tot timpul.

Da, pe proiecte cum au fost Survivor sau Bravo, ai Stil, aș mai merge, dar nu la unul în care să mergi de luni până vineri. Știu ce înseamnă, te implici prea mult, iar timpul tău nu mai există”, a mai precizat fosta Faimoasă de la Survivor România.

ADVERTISEMENT

Raluca Dumitru: ”Nu se pune problema de nuntă”

Chiar dacă își petrece aproape tot timpul liber alături de iubitul ei, un om de afaceri foarte discret, , într-o rochie de mireasă fabuloasă, condusă de lacrimile de fericire ale rudelor și apropiaților.

”Nu se pune problema de o nuntă. Sunt importante alte lucruri. Adică, cum te înțelegi cu partenerul de viață, care este relația ta… Un act e doar să fie, nu schimbă relația, prefer să ne vedem de viața noastră. Dacă la 25 de ani visam să fiu mireasă, la 35 nu mai sunt atât de încântată de acest lucru.

ADVERTISEMENT

Dacă e să fie, ok… Când voi fi mămică? La timpul potrivit”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Raluca Dumitru, fosta vedetă a show-urilor de la Kanal D și Antena Stars.

ADVERTISEMENT

Raluca Dumitru, apropiată de câștigătoarea Bravo, ai Stil!, Rux

Ajunsă în finala Bravo, ai Stil!, . Cu toate acestea, ne-a dezvăluit bruneta, relația lor este departe de a fi una dominată de pizmă. Ba chiar, dimpotrivă.

”Spre finală am început să ne apropiem mai mult pentru că avem foarte multe lucruri în comun. Suntem la fel de directe, când spunem anumite lucruri nu ne ascundem. Mulți oameni nu acceptă sinceritatea și ești înțeleasă și percepută greșit.

Ne vedem destul de des, dar nu stăm tot timpul împreună. Alegem câteva filmulețe, le facem împreună pe Insta. Ea se cam teme încă și are emoții când o pun să danseze, pe coregrafie.

I-am mai spus cum să se miște, dar cred că cel mai bine este, totuși, să lași fiecare om să fie în felul lui. Eu sunt într-un fel, ea altfel, de aceea ne și potrivim, suntem oarecum opuse, ne completăm. Iar asta, cred eu, place celor care se uită la noi”, ne-a dezvăluit Raluca Dumitru.

Ce spune Raluca Dumitru despre Survivor România 2022

Fostă concurentă și Faimoasă în sezonul trecut al Survivor România, Raluca Dumitru a dezvăluit, pentru FANATIK, că s-a uitat la debutul emisiunii din acest an, dar și la finală. Cu toate acestea, a dezvăluit fosta Faimoasă, nu poate spune prea multe despre cine ar fi meritat sau nu să câștige finala, ea considerând că nu a fost niciun concurent la Survivor România 2022 de talia lui Zanni.

”Eram curioasă să văd cum a fost acest sezon de Survivor, voiam să retrăiesc anumite momente. Acolo unde au stat ei, am stat și noi, am dormit în același loc, am mâncat același cocos. M-am uitat la început și la finală. Nu vedeam pe nimeni câștigător, așa cum l-am văzut pe Zanni.

Noi făceam și favoritul săptămânii, a fost mai greu să ne dăm seama de la început. Dar nu am ținut cu nimeni în mod special, cine a câștigat probabil a meritat. Contează cum ești perceput acasă, de oamenii care votează”, explică Raluca Dumitru.