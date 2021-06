Raluca Dumitru o face praf pe Elena Marin! Nominalizată la eliminare la Survivor, Faimoasa e umilită

Scandalul de ieri dintre Ștefan și Elena Marin de la Survivor România 2021 i-a oferit prilejul Faimoasei Raluca Dumitru să o atace, din nou, pe rivala sa.

Raluca Dumitru a făcut-o praf pe Elena Marin

Raluca Dumitru nu a putut să stea departe de scandalul care a avut loc la Survivor România 2021, Ștefan atacând-o pe Elena Marin pentru că aceasta traversează o perioadă mai dificilă.

Și, după ce Elena Marin a fost nominalizată pentru eliminare de la Survivor România 2021 de toți colegii săi din echipa Faimoșilor, Raluca Dumitru a decis să pună ”sare pe rana” fostei sale colege.

Așa că, fără să stea pe gânduri, a publicat pe contul ei de socializare o serie de mesaje care mai de care mai umilitoare pentru Elena Marin, toate făcând referire la scandalurile în care a fost implicată Faimoasa.

Raluca Dumitru nu a iertat-o pe Elena Marin

”De ce credeți că Ștefan nu mai este alături de Elena în această competiție? Pentru că el asta a făcut de când a intrat! A pornit un război cu Zanni, cu Sebi, era inclusiv împotriva mea, o susținea pe Elena mai mult și credea mai mult în Elena decât în mine. Sunt foarte curioasă ce l-a făcut să își schimbe părerea. Aștept mesajele voastre, pentru că vreau să văd care este părerea voastră în legătură cu Ștefan și Elena”, a fost postarea pe și care a pornit o avalanșă de mesaje umilitoare la adresa Faimoasei Elena Marin.

Iar majoritatea mesajelor pe care le-a publicat Raluca Dumitru cu privire la acest subiect susțin că, de acasă, lumea vede că Elena Marin ar juca teatru la Survivor România 2021 și că ea, de fapt, s-ar folosi de cei din jurul ei.

Raluca Dumitru o consideră falsă pe Elena Marin

”Eu simt oamenii și daca nu mă pot apropia de cineva înseamnă că acel om este fals, periculos. Am încercat să mă apropii de Elena când am ajuns în competiție și nu am putut. Elena vorbește de bunătate, cere să nu jignim, spune de corectitudine cu lacrimi în ochi, dar când Culiță a început un război cu mine, Elena râdea, Elena se bucura de ce mi se întâmplă”, spunea, imediat după eliminarea de la Survivor, .

Mai mult, susținea, la acea vreme Raluca Dumitru, preferatul ei de la Survivor România 2021 este Zanni, cel care, de altfel, a fost primul care a atacat-o pe Elena Marin.

”Când am ajuns în competiția asta mă bucuram că o cunosc pe Elena și pe Moroșanu, dar îmi era puțin frică de Zanni pentru că mă gândeam că poate o să mă jignească. Dar, acum, am ajuns să mă înțeleg cu el, cu Zanni, ca și cu un frate, la fel și cu Sebastian sau Cosmin”, mai spunea Raluca Dumitru.

Elena Marin a fost nominalizată pentru eliminare de la Survivor România

Faimoșii au pierdut primul joc de imunitate al săptămânii și, în Consiliul de Eliminare, numele Elenei Marin a fost cel ales pentru a fi cea nominalizată, toți cei trei băieți ai echipei votând identic.

Mai mult, în consiliul Faimoșilor, că nu aduce puncte – deși Faimoasa este peste el în – și că, din cauza ei, băieții din echipă nu mai au nicio șansă să câștige vreo înfruntare.