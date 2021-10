Raluca Dumitru, primele detalii despre Bravo, ai stil Celebrities. Ce mesaj are pentru fani: “Vin cu vești bune pentru voi”

Frumoasa brunetă a oferit primele detalii despre competiția de modă „Bravo, ai stil”, de la Kanal D, unde susține că și-a dorit să ajungă de multă vreme.

Fosta prezentatoare de la Antena Stars este a doua care ajunge în show-ul moderat de Ilinca Vandici, după ce au fost eliminate Olga Verbițchi și Nicoleta Nucă.

Cu această ocazie Raluca Dumitru are și un mesaj pentru cei care o urmăresc în mediul virtual. Bruneta are nevoie de toată susținerea fanilor, dar mai ales de voturile celor din fața micilor ecrane.

Raluca Dumitru, declarații despre Bravo, ai stil! Celebrities

Fosta Faimoasă din Republica Dominicană speră să fie pe placul celor de acasă pentru că vrea să le arate acestora cine este cu adevărat și să o cunoască și prin prisma stilului vestimentar, fiind pasionată de modă.

„Dragii mei, vin cu vești bune pentru voi! După SURVIVOR am declarat că a fost cea mai grea experiență din viața mea, acum urmează un alt proiect.

Vă spun sincer că mi-am dorit de foarte mult timp să fac parte din această emisiune și să învăț foarte multe despre stil.

Îmi doresc să fiu la înălțimea așteptărilor voastre, să fiți alături de mine și să nu vă dezamăgesc. Sper să fiu pe placul vostru și să mă cunoașteți și din alt punct de vedere.

Am avut emoții mari când am intrat în acest proiect. O să am nevoie de voi să mă votați la 1206 INDICATIV 7”, a scris Raluca Dumitru pe pagina sa de .

Raluca Dumitru, încântată de noul proiect de la Kanal D

Bruneta este fericită că poate demonstra că are cunoștințe despre modă, precizând că de-a lungul anilor și-a ajutat prietenele să se îmbrace. Acum vrea să se implice și mai mult și să învețe despre fashion.

În plus, Raluca Dumitru este încântată de noul , unde este colegă alături de Viviana Sposub, Anda Adam, Mădălina Pamfile sau Carmen Negoiță.

Sigură pe sine, ambițioasă și puternică, fosta prezentatoare TV se vede deja în marea finală a emisiunii „Bravo, ai stil”, show care a fost câștigat sezonul trecut de Alexandra Ungureanu.