Competiția “Bravo, ai stil! Celebrities” a extenuat-o! Raluca Dumitru, vacanță departe de România: “Sunt îndrăgostită de acest loc”

Raluca Dumitru a decis că este vremea pentru o vacanță! După competiția “Bravo, ai stil! Celebrities”, unde a muncit vreme de cinci luni și a ajuns până în marea finală, bruneta a plecat departe de România.

Raluca Dumitru, vacanță în Maldive

Raluca Dumitru și iubitul ei, pe care îl ține departe de ochii curioșilor, au plecat tocmai în Maldive. Cei doi îndrăgostiți se bucură de soare și căldură, dar și de peisaje superbe. Fosta asistentă a declarat, pentru FANATIK, că pe plajele însorite din insulele Maldive își încarcă “bateriile” cu energie pozitivă și se va întoarce în România cu forte proaspete, pentru noi proiecte.

“Sunt în vacanță împreună cu iubitul meu. Am venit să ne relaxăm și am ales un loc superb. Sunt îndrăgostită de acest loc. Te încarcă cu energie pozitivă. Și aveam nevoie după o perioadă de cinci luni la “Bravo, ai stil! Celebrities”, unde am muncit foarte mult”, a spus Raluca Dumitru, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Fosta concurentă de la “Bravo, ai stil! Celebrities”, pictorial pe plajă

Din prima zi de când a ajuns în Maldive, a vrut să imortalizeze cât mai multe momente, în diferite locuri pe care le-a descoperit. Vedeta nu a ezitat să își pună în evidență silueta pe care o are și pe care o întreține prin pilates și o alimentație corectă, așa cum declarat pentru FANATIK.

“Am un stil de viață sănătos, am foarte mare grijă ce mănânc și merg la pilates de 3 ori pe săptămână, mai ales acum când vremea nu permite sportul în aer liber. Dar, din primăvară și până toamna, cât timp vremea permite, alerg de trei ori pe săptămână”, a dezvăluit Raluca Dumitru.

Forțe proaspete pentru propria afacere

Imediat cum se întoarce din Maldive, Raluca Dumitru vrea să se ocupă de afacerea pe care o deține, un magazin online de haine. De asemenea, vedeta ne-a dezvăluit și cu ce se ocupă în afara programului de la atelierul de haine.

“Lucrez la colecția magazinului meu online (n.r. când se întoarce). Și am campanii publicitare în desfășurare pe Instagram”, ne-a mai spus Raluca.

Raluca Dumitru, alături de refugiații ajunși în România din Ucraina

Chiar dacă se află în Maldive, în vacanță, Raluca Dumitru este alături de refugiații ajunși în țara noastră. Vedeta a publicat mai multe mesaje pe contul său de Instagram cu detalii despre cum pot fi ajutați.

“Îmi doresc să se termine mai repede tot ce se întâmplă acum. Să nu mai fie victime. Mă bucur că noi, românii, suntem alături de ei cu tot ce avem: mâncare, haine, cazare. Și vreau să fiu alături de ei când mă întorc în țară cu tot ce pot”, a spus Raluca pentru FANATIK.

Raluca Dumitru a fost finalistă la “Bravo, ai stil! Celebrities”

Lupta a fost una strânsă. au fost Raluca Dumitru, Viviana Sposub, Ruxi, Adina Halas și Bella Santiago. Câștigătoarea premiului de 100 000 de lei a fost Ruxi, fiind învingătoarea sezonului 7 al show-ului.