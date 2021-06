Raluca este cea mai sexy soție din lumea fotbalului? Cristi Pulhac ascunde o adevărată comoară Galerie foto

Când vine vorba de fotbaliști, o constantă poate fi observată în viața lor: succesul nebun la femei. Dar unii dintre jucători au, parcă, mult mai mult noroc decât alții…

Raluca Pulhac, cea mai sexy soție din fotbal?

Raluca Pulhac, o brunetă răvășitoare, și Cristi, fotbalistul care a făcut istorie la Dinamo București, sunt împreună de ani buni și par să aibă relația perfectă.

S-au cunoscut la un restaurant, iar Raluca recunoaște că la acea vreme, i-a atras atenția cu carisma lui, fotbalistul reușind să o facă pe focoasa brunetă să râdă copios.

Dar relația lor a pornit, de fapt, de la un loc de parcare pe care Cristi Pulhac, ca un adevărat cavaler, i l-a găsit Ralucăi.

”Căutam un loc de parcare pe un bulevard din Bucureşti. Atunci mi-a ieşit Cristi în cale şi s-a oferit să mă ajute cu locul de parcare. Apoi m-a invitat în oraş, am ieșit de câteva ori, am început să ne cunoaștem și ne-am îndrăgositit unul de celălalt”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Raluca Pulhac.

Raluca și Cristi Pulhac s-au căsătorit acum 6 ani

“Am făcut nunta pe 24 mai 2015, în Constanța, iar petrecerea a fost la un restaurant din Mamaia, la malul mării. Am avut noroc de vreme perfectă, a fost o zi superbă, cu soare. Nunta a fost organizată în totalitate de noi doi, am avut și artificii, și spectacol”, mai povestește Raluca Pulhac.

Iar de atunci, recunoaște Raluca Pulhac, viața ei este o continuă lună de miere, ea și Cristi mergând adeseori în vacanțe care mai de care mai exotice.

Raluca Pulhac, forme de fotomodel

Raluca Pulhac ese una dintre puținele soții de fotbalist care nu are nevoie de niciun medic estetician. Secretul ei, ne-a dezvăluit Ralcua Pulhac, este legat de echilibrul pe care încearcă să îl aibă în viață.

”Nu mănânc mult, am grijă la dietă. Fac sport cât de des pot, merg la sala de fitness, dar nu exagerez. Cred că secretul este să cauți echilibrul, iar dacă viața este una cu satisfacții, rezultatele se văd și când vine vorba de fizic”, ne-a mai spus Raluca Pulhac.

Iar conturile ei de socializare sunt pline de fotografii care mai de care mai senzuale, Raluca Pulhac nefiind deloc inhibată când vine vorba să se lase pozată în costume de baie minuscule.

Cristi Pulhac a făcut istorie la Dinamo

s-a retras din fotbal în luna ianuarie a anului 2018, atunci când se afla sub contract cu Academica Clinceni. Atunci, de altfel, el a intrat în competiția Exatlon, în echipa Faimoșilor, loc în care a făcut senzație cu performanțele sale sportive.

Cristi Pulhac a jucat pe parcursul carierei la Academica Clinceni, Aris Limassol, Petrolul Ploiești, FK Qabala, Dinamo București, Hercules CF, Sportul Studențesc și FCM Câmpina.

Ca fundaș stânga, Cristi Pulhac are și 3 selecții pentru echipa națională a României.