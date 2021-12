Raluca și Ion formează unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Mireasă-Capriciile Iubirii.

Au decis să se căsătorească, dar blondina este din ce în ce mai geloasă.

Aceasta a răbufnit la adresa Alinei fiind deranjată de un gest făcut de aceasta.

Raluca de la Mireasă-Capriciile Iubirii, criză de gelozie. Ce a deranjat-o pe concurentă

Raluca și Ion au decis să se căsătorească, iar cererea în căsătorie a avut deja loc. Chiar dacă cei doi tineri se înțeleg destul de bine, apar și conflicte.

Raluca și-a supărat iubitul după ce a făcut la adresa Alinei. Fetele dansau, moment în care Alina s-ar fi apropiat prea mult de Ion. În acea clipă, Raluca a împins-o și i-a adresat și câteva cuvinte.

Ion a intervenit și a încercat să-și facă iubita să înțeleagă faptul că nu are ochi pentru alte femei. Cei doi tineri au avut o discuție destul de lungă în care au încercat să rezolve lucrurile.

ADVERTISEMENT

Blondina a recunoscut în câteva rânduri că este geloasă și nu se poate schimba.

“Da, am spus că sunt geloasă și recunosc. Ce trebuie să mă ascund? Asta este, sunt geloasă. Nimic din ce am văzut nu mi-a picat bine și nu știu de ce. Am avut eu stările mele. Mie mi-a spus că și el ar fi procedat la fel”, a .

Ion a recunoscut că a fost deranjat de gestul iubitei sale, dar susține că o înțelege foarte bine. Și el este destul de gelos.

ADVERTISEMENT

“Nu s-a făcut din țânțar armăsar, chiar așa a fost. Tu ești geloasă și faci așa când nu îți convine ceva. Eu sunt la fel, asumă-ți personalitatea”, a spus concurentul de la Mireasă – Capriciile Iubirii.

Momentul în care Ion a cerut-o pe Raluca de soție a fost unul special. S-a întâmplat în direct la Xtra Night Show. Concurenta a fost foarte surprinsă și a acceptat imediat. Cei doi în care s-au întâlnit. În trecut au mai avut loc și certuri, dar în final au reușit să depășească orice obstacole.