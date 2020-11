Divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă este unul dintre cele mai discutate subiecte din showbiz-ul românesc. Pepe și-a acuzat soția de trădare, potrivit ultimelor informații care au ieșit la iveală despre despărțirea celor doi.

Nu a trecut o lună de când Pepe a făcut anunțul divorțului, încercând să păstreze aparența unei despărțiri amiabile. Însă au existat mai multe teorii cu privire la relația celor doi și la motivul divorțului, una dintre ele fiind infidelitatea.

Lucrurile au început să se complice din momentul în care Raluca a cerut un ordin de protecție împotriva lui Pepe, pe care artistul l-a contestat și a dezvăluit noi detalii legate de divorț.

Raluca Pastramă, acuzată de trădare de Pepe. Cu ce bărbat susține că a fost înșelat

Pepe a contestat ordinul de protecție cerut de soția lui, iar din declarațiile sale reiese faptul că Raluca Pastramă i-ar fi fost infidelă cu câteva luni înainte de divorț.

„Am fost informat de un jurnalist de investigație că deține probe despre soția

mea cum că aceasta în data de 08-09 2020 a fost în compania unui alt bărbat pe nume (…) din (…) în Poiana Brașov în complexul (…) și a altor persoane și m-a întrebat dacă ăsta este adevăratul motiv al divorțului nostru, rugându-mă să dau detalii în acest sens. La auzul acestor informații am negat total cele spuse de jurnalist crezând că presa încearcă să găsească știri mondene”, se arată în declarația artistului, potrivit surselor Spynews.ro.

Dornic să afle adevărul, Pepe a decis să verifice și să vadă dacă, într-adevăr, soția i-a fost infidelă, întrucât vorbele jurnalistului nu l-au convins pe deplin. Astfel, cântărețul latino a început să caute dovezi și a aflat că soția avea o legătură cu bărbatul misterios.

„Ulterior acestor situații, am verificat pe rețelele de socializare și am constatat că informațiile au ceva corespondent în spusele jurnalistului, observând că soția mea urmărește frecvect pagina de Instagram a domnului … și invers, aceștia apreciindu-se reciproc și dovedind că sunt apropiați.

Tot la acel moment am analizat discuțiile anterioare cu soția mea și mi-am amintit că aceasta în data de 06.11.2O2O mi-a solicitat roțile de iarnă de la autoturism motivând că se strică vremea. De asemenea, mi-am amintit că fetițele au stat la mine acasă din data de 06.11.2O2O până în data de O8.11.2O2O, acestea dorind să rămână în continuare, însă mama lor nu a fost de acord și le-a luat”, a mai scris Pepe în declarație.

Pentru a verifica dacă informațiile transmise de jurnalistul de investigații sunt adevărate, Pepe a mers în locul în care Raluca se afla cu fetițele pentru a-i cere explicații, însă reacția ei a fost una total neașteptată.

„Pentru a putea verifica în integralitate cele sus menționate, tot în data de 19.11.2O2O m-am îndreptat către stadionul Dinamo unde fetițele aveau ora de tenis, dorind să vorbesc cu soția mea să clarific subiectul spus de jurnalistul de presă. Aici, am dat de soția mea în mașină vorbind la telefon și închizând instant când m-a văzut, fiind agitată. Am urcat în mașină, am salutat-o, am întrebat-o de fetițe și i-am explicat despre telefonul primit de la jurnalistul de presă, argumentându-i că trebuie să știu adevărul ca să nu spun lucruri care pot să nu fie adevărate. Aceasta a devenit și mai agitată, iar la întrebarea mea dacă ea cunoaște o persoană pe nume (…), a raspuns sec da, de la munte.

La auzul acestor vorbe nu știam ce să cred, eu cunoșteam că programul său era cu fetițele și nu a fost vorba că pleacă la munte, solicitând explicații în acest sens întrucât REZULTĂ ÎN MOD VĂDIT O INFIDELITATE RECUNOSCUTĂ ȘI MAI MULT DECÂT ATÂT LĂSÂND FETIȚELE NESUPRAVEGHEATE!”, a adăugat Pepe în document.

Ce spune Pepe despre acuzațiile de violență fizică

Raluca Pastramă a cerut zilele trecute un ordin de protecție după ce Pepe ar fi agresat-o la stadionul Dinamo, însă artistul neagă aceste acuzații în declarația respectivă. Acesta a recunoscut că a ridicat vocea la soția lui și că a fost foarte nervos, însă nu ar fi lovit-o.

De asemenea, Raluca ar fi încercat să-l provoace pe artist la violență fizică pentru a-l putea acuza, după cum a declarat Pepe în contestație.

„Discuția dintre noi a devenit un pic mai aprinsă în momentul în care soția mea mi-a confirmat faptul că într-adevăr în data de 08-09.11.2O2O a plecat la munte petrecând cu o gașcă de prieteni, printre care și (…) cu care deja flirtează, aceasta fiind agitată și începând să mă jignească că nu este treaba mea ce face ea cu viața ei (…)

Precizez faptul că, pe fondul acestor discuții soția mea m-a înjurat, m-a jignit, m-a scuipat, încercând prin acest comportament să mă provoace, însă acest plan nu i-a reușit, eu păstrându-mi calmul și neluând în seamă toate cele spuse și primite de la ea”, a mai scris Pepe.

Se pare că divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă se petrece cu mult scandal și nu amiabil, așa cum a declarat cântărețul recent. De altfel, nu ar fi prima dată când trece printr-o despărțire presărată cu certuri și atacuri în presă, întrucât divorțul de Oana Zăvoranu nu a fost deloc unul liniștit.