Raluca Pastramă, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Pepe. Cu ce datorii ar fi rămas vedeta după separare

Raluca Pastramă și-a deschis sufletul în fața publicului. Vedeta a vorbit despre divorțul de Pepe, dar și despre datoriile cu care ar fi rămas după această separare.

Raluca Pastramă și Pepe au divorțat în urmă cu trei ani, dar scandalurile dintre ei continuă

au format vreme de ani buni unul dintre cele mai frumoase și apreciate cupluri din lumea mondenă. La un moment dat, relația lor a ajuns la final, iar divorțul a fost cea mai bună variantă pentru ei.

Au trecut trei ani de când cei doi au divorțat oficial, însă, tensiunile sunt departe de a se fi terminat. În continuare, conflictul dintre ei este mai aprins ca niciodată. Nu lipsesc nici vorbele dure și acuzațiile pe care și le aduc unul altuia.

În urmă cu câteva săptămâni, ar fi avut un comportament ciudat cât timp a fost în relație cu el. Ba chiar a sugerat că ar fi consumat substanțe interzise.

După divorț, cele două fetițe ale lor au rămas în grija lui Pepe. Acum, Ralucăi îi este dor de ele și susține că artistul o denigrează în fața micuțelor.

Raluca Pastramă a rămas cu multe datorii după divorțul de Pepe

Invitată în cadrul , Raluca Pastramă a fost mai sinceră ca niciodată. Vedeta a vorbit de perioada de după divorțul de artist, dar și de datoriile pe care le-ar fi acumulat.

Raluca Pastramă i-a povestit lui Teo Trandafir că i-a cedat totul lui Pepe după separare. Potrivit ei, la artist ar fi ajuns case, mașini, dar și un salon pe care bruneta îl avea în Capitală.

”În urma partajului, eu i-am cedat lui absolut tot ce aveam, case, mașini, tot. Eu am plecat cu mâna în buzunar și am rămas și cu datorie 350.000 de euro de la grădiniță. El a spus cum că mi-ar fi lăsat grădinița, dar nu se pune discuția că mi-ar fi lăsat grădinița. El mi-a lăsat o datorie pe care eu am plătit-o de la momentul divorțului.

Eu de atunci plătesc rată lunară. Singurul lucru pe care el mi l-a cedat a fost o firmă, o firmă pentru care lucram tot eu, dar era și el în ea asociat. Am avut și un salon pe Victoriei, dar a rămas al lui. Totul a rămas al lui!”, a spus Raluca Pastramă în podcastul lui Teo Trandafir.

În trecut, Raluca Pastramă a recunoscut că divorțul dintre ea și Pepe ar fi fost amplificat și de familia artistului. Potrivit brunetei, acesta nu a pus niciodată limite între familia lui și căsnicie, ceea ce ar fi contribuit la ruptura dintre cei doi.