Raluca Pastramă și Pepe se află în mijlocul unui conflict legat de custodia fetelor lor. Ce acuzații îi aduce Raluca și cum a ajuns situația în instanță?

Raluca Pastramă face acuzații dure împotriva lui Pepe în lupta pentru copii: „A fost greșeala vieții mele. Sunt foarte influențate. Știe cum să facă doi copii de 12 și 9 ani să zică așa ca el și să creadă că e decizia lor”

Raluca Pastramă, fosta soție a lui Pepe, a ieșit public cu acuzații serioase la adresa artistului în legătură cu custodia fetelor lor. Ea susține că Rosa și Maria, în vârstă de 12 și 9 ani, sunt puternic influențate de tatăl lor în deciziile pe care le iau. Ea a ajuns să apeleze la instanță pentru a schimba programul de custodie al fetelor.

În prezent, fetele Rosa și Maria locuiesc preponderent cu tatăl lor, Pepe. Raluca însă își dorește o împărțire egală a timpului petrecut cu copiii. Mai precis, ea propune un program în care fetele să petreacă o săptămână cu ea și una cu Pepe.

Raluca a ținut să clarifice că, , ea nu a fost niciodată absentă din viața copiilor. Fetele au locuit mereu în mod egal la ambii părinți după divorț, fie câte cinci zile la fiecare, fie o săptămână. Raluca neagă ideea că ar fi o mamă care și-ar abandona copiii.

„Poate că este momentul să spun și eu o parte din adevărul meu. Ca să încep cu începutul și să înțeleagă și oamenii de acasă realitatea lucrurilor, aș vrea să le comunic că eu nu am fost niciodată departe de copiii mei. Fetele mele nu au stat niciodată exclusiv la Pepe, așa cum el a spus întotdeauna. Îmi doresc ca oamenii să cunoască puțin din adevăr și să nu considere că sunt o mamă care și-ar lăsa vreodată copiii. Este total neadevărat.

Programul copiilor a fost întotdeauna jumătate și jumătate. Niciodată nu au stat exclusiv la tată. Copiii întotdeauna au stat și la mine și la el. Nu a fost niciodată discuția ca fetele noastre să stea exclusiv la unul dintre noi. Nu ar fi normal pentru ele să se întâmple asta. Fetele noastre au stat, după divorț, jumătate – jumătate. Cinci zile la mine, cinci zile la el, o săptămână cu o săptămână”, a spus Raluca Pastramă la Xtra Night Show, la Antena Stars, potrivit

Raluca Pastramă spune că cele două fetițe sunt influențate de artist

Un moment critic în această dispută pare să fie atunci când cei doi au semnat un acord notarial. Fosta soție a artistului recunoaște că a făcut o greșeală fără să aibă un avocat și fără să înțeleagă pe deplin conținutul. Raluca spune că a crezut că semnează pentru custodie împărțită în mod egal.

„Eu pe vremea aceea eu nu am avut avocat. Eu cu Pepe am avut un milion de discuții pe vremea divorțului. (…) Într-adevăr, aceea a fost greșeala vieții mele. Am semnat un acord ce nu trebuia semnat, un acord pe care eu nu l-am înțeles. Pe vremea aceea eu cu Pepe am vorbit ca fetele noastre să rămână jumătate-jumătate. Eu asta am crezut că semnez”, a explicat Raluca Pastramă.

Raluca susține că fetele sunt puternic influențate de tatăl lor în deciziile lor. Ea descrie metoda lui Pepe ca fiind asemănătoare unei “picături chinezești”. El insistă până când fetițele de 12 și 9 ani ajung să fie de acord cu el.

În final, tot ce își dorește Raluca este ca fetițele să aibă prezența ambilor părinți în viața lor și să petreacă timp de calitate împreună.

„Pentru copii ar conta asta sau ar conta prezența părinților în viața lor? Pentru copii contează felul în care ne organizăm noi sau felul cum reușim noi să ne împărțim programul în așa fel încât să ne ocupăm de toate activitățile lor, sau că suntem acolo în viața lor.

Eu cred că cel mai important este ca noi să avem timp calitativ cu copiii. Să fim alături de ei, să știm să fim părinți. Sunt foarte influențate. Pepe este picătura chinezească atunci când vrea el să se întâmple ceva. Știe cum să abordeze situația în așa fel încât să facă doi copii de 12 și 9 ani să zică așa ca el și să creadă că e decizia lor”, a încheiat Raluca Pastramă, conform sursei.