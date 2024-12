Raluca Pastramă și Ibrahim au divorțat în mod oficial! Cum vor împărți custodia fetiței lor: “Nu voi lăsa lucrurile așa”

S-a terminat totul între După ce au fost împreună mai bine de doi ani, cei doi au divorțat oficial.

Raluca Pastramă și Ibrahim au pus punct căsniciei. Cine va avea custodia fetiței lor

După multe luni de procese și tensiuni, Raluca Pastramă, poate în sfârșit să răsufle ușurată. Divorțul de Ibrahim s-a pronunțat oficial, iar vedeta a obținut exact ce și-a dorit în privința custodiei fiicei lor.

ADVERTISEMENT

Raluca nu se aștepta ca situația să se încheie atât de rapid. Vestea bună a venit la câteva ore după proces, când avocatul a sunat-o să-i spună decizia finală. Fosta soție a lui Pepe recunoaște că avea temeri legate de întregul proces, dar totul s-a terminat așa cum și-a dorit.

Într-un interviu pentru bruneta a povestit prin ce emoții a trecut și ce se va întâmpla cu fetița pe care o are cu Ibrahim.

ADVERTISEMENT

, programul va rămâne așa cum și-a dorit Raluca. Ibrahim va avea dreptul la un weekend la două săptămâni și va putea să vorbească cu fetița și la telefon.

“Sunt fericită că s-a terminat totul cu bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, rugăciunile mi-au fost ascultate. E tot ce mi-am dorit în legătură cu Maryam. Divorțul s-a pronunțat și el și cam atât, o să fie foarte bine de ambele părți. Dorința mea cea mai mare fost ca programul să rămână așa, la două săptămâni să aibă și el un weekend, are permisiune să vorbească și la telefon, cu siguranță o să aibă legături cu copilul, nu voi lăsa lucrurile așa, mi-am dorit să fie așa în acte.(…)

ADVERTISEMENT

Nu mă așteptam ca ieri să rămână în pronunțare, credeam ca va mai dura procesul, nu știam că va dura atât de puțin, știam că acest gen de procese durează mult. Când doamna judecător a zis că rămânem în pronunțare am avut un șoc. Nu mă așteptam, îmi era cumva teamă de acest final, aveam o frică. În câteva ore am aflat și decizia finală, avocatul mi-a dat vestea, am fost foarte fericită”, a declarat Raluca Pastramă pentru

Raluca Pastramă și Ibrahim au divorțat amiabil

În cadrul interviului, Raluca a menționat că divorțul a fost unul amiabil, fără scandaluri în privința bunurilor. De altfel, cei doi nu au avut lucruri materiale de împărțit, singura lor neînțelegere fiind legată de custodia fetiței.

ADVERTISEMENT

”Am divorțat ambiabil, de comun acord, fără culpă, nu avem nimic de împărțit. Am avut un fel de înțelegere de separație de bunuri. Nu avea rost să ne acuzăm unul pe celălalt. La noi a fost discuția doar de copil. Fiecare a venit în instanță cu ce a putut pentru a câștiga copilul”, a mai spus bruneta, potrivit sursei.

Ultimele luni au fost un adevărat coșmar pentru Raluca Pastramă care a trecut prin momente extrem de grele, pline de stres. Acum, după ce totul s-a terminat cu bine, Raluca poate în sfârșit să răsufle ușurată. Ea poate să se concentreze de acum pe creșterea micuței Maryam.