Raluca Pastramă a trecut printr-o transformare fizică totală după ce s-a despărțit de Pepe, așa cum fac multe femei în astfel de momente ale vieții lor. Frumoasa brunetă a făcut o schimbare de look și arată foarte bine, după cum se vede în imaginile postate pe rețelele sociale.

Fanii au observat schimbarea atunci când Raluca le-a transmis tuturor un mesaj de „la mulți ani” tuturor sărbătoriților de Sfântul Ion, care a fost în urmă cu două zile.

Se pare că tânăra se simte foarte bine după dirvorțul care a tulburat lumea showbiz-ului românesc în urmă cu mai bine de două luni și își petrece timpul desfășurând diverse activități.

Raluca Pastramă, total transformată în așteptarea divorțului de Pepe. Cum a fost surprinsă

Raluca Pastramă și Pepe și-au anunțat divorțul la începutul lunii noiembrie a anului trecut, lucru care a șocat pe toată lumea, mai ales că cei doi păreau să fie destul de fericiți împreună. Cei doi au reușit să păstreze aparențele, însă căsniia lor nu a mai putut continua.

După opt ani de căsnicie, cântărețul latino și partenera lui de viață au decis să o ia pe drumuri diferite și să rămână în relații bune de dragul celor două fetițe pe care le au împreună, Rosa Alexandra și Maria.

Raluca Pastramă a decis să pășească în noul an cu un alt look, care i se potrivește perfect. Bruneta și-a ondulat părul și a optat pentru o culoare mai închisă, după cum se poate vedea pe story-urile de acum câteva zile.

După câteva neînțelegeri pe care le-au avut în cele două luni de la anunțarea divorțului, cei doi au reușit să ajungă la un acord și vor împărți averea astfel încât să fie bine pentru amândoi.

Ce a spus Pepe despre dirvorțul de Raluca Pastramă

În cadrul unei emisiuni TV, Pepe a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut din cauza divorțului de cea care i-a fost alături timp de opt ani. Cei doi vor menține o relație bună de dragul celor două fetițe, pentru ca acestora să nu le lipsească nimic.

„Anul 2020 nu a fost un an ușor pentru nimeni, nu doar din cauza pandemiei. A fost și cu divorțul, nu ne ascundem. Sunt schimbări majore în viața mea și acum. Lucrurile sunt așa cum le-am prezentat în primul clip video.

Au fost mici derapaje. Cineva a încercat să creeze ceva vorbe. Nu s-a pronunțat nimic, e o situație amiabilă. Am hotărât și am stabilit ceva de la bun început. Au fost mici derapaje, nu ale mele. Au trecut. Dar rămâne cum am stabilit. Fetele sunt și la mine, dar și la ea. E normal, suntem părinți.

Eu am insistat să vorbesc cu Raluca și am reușit. Cred că și ea și-a dorit asta, indiferent de influențele din alte părți. Am avut discuții cu ea. Nu au fost escapadele despre care s-a vorbit. Nu mă mai poate surprinde nimic acum. Lucrurile sunt foarte clare.

Nu mai contează, am trecut peste. Trebuie să ne creștem copiii frumoși, să avem o relație frumoasă. Și, ce crezi? Chiar am reușit în ultima perioadă”, a spus artistul la emisiunea „La Măruță” de la Pro TV, în urmă cu câteva zile, informează cancan.ro.