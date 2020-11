Raluca Pastramă, prima reacție după ce Pepe a anunțat divorțul. Cu cine s-a filmat bruneta în miez de noapte

După ce, zilele trecute, Pepe a anunțat că divorțează de Raluca Pastramă, soția sa a reacționat pentru prima oară prin intermediul unor postări pe rețelele de socializare.

Pepe a declarat, prin intermediul unui videoclip pe contul său de YouTube, că s-a despărțit de Raluca Pastramă, după o relație de nouă ani. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar fanii au așteptat o declarație din partea partenerei artistului.

Cu toate acestea, frumoasa brunetă a preferat să păstreze tăcerea. Aceasta nu a dorit să își expună părerea cu privire la mărturisirile soțului ei și nici nu a oferit detalii despre motivul divorțului.

La câteva zile de la anunțul lui Pepe, Raluca Pastramă a postat niște videoclipuri surprinzătoare pe contul ei de Instagram, reacționând pentru prima oară după ce artistul a uimit o țară întreagă cu declarațiile sale.

Frumoasa brunetă a postat niște filmulețe cu fetițele sale, în care le învață pe cele două micuțe să își spună rugăciunea înainte de culcare, semn că este o mamă devodată și foarte implicată în creșterea copiilor săi.

Momentul prins pe cameră este unul emoționant, Raluca demonstrând că, indiferent de perioadele pe care le traversează de-a lungul vieții, ea va fi mereu alături de cele două fetițe: Maria și Rosa Alexandra.

După opt ani de căsnicie, Raluca Pastramă și Pepe au decis să pună capăt poveștii lor de iubire. Conform spuselor lui Pepe, soția sa a fost cea care a luat decizia separării, însă nu a dorit să specifice motivul rupturii dintre cei doi.

„Vreau să fac un anunț extrem de important pentru mine și cred că și pentru voi. E trist, dar e adevărat. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu și ea. Nu mai există tensiuni, ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educația lor. Suntem doi oameni maturi, ne asumăm. În momentul de față, fiind de comun acord, vom merge la notar și nu există nici un fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar, dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul”, spunea Pepe.

Raluca și Pepe s-au căsătorit civil în anul 2012 și religios în 2014. Cei doi au împreună două fetițe, motiv pentru care au ales ca divorțul să aibă loc amiabil, la notar, implicându-se în creșterea micuțelor ca și până acum.

