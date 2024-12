Raluca Ropotan, ”vindecată” de gelozie după 13 ani de relație cu Adrian Ropotan? Fiica lui Stelian Ogică: „Am avut și un episod, în perioada când am fost gravidă”. Exclusiv

Raluca și celebrul fotbalist Adrian Ropotan sunt de 13 ani împreună. Acum 7 ani s-au căsătorit și au împreună un băiat, pe Ivan. Fiica lui Stelian Ogică mărturisește că, oricât de grea ar fi viața de soție de fotbalist, ar face din nou această alegere și de 100 de ori.

Raluca Ropotan ne spune când s-a ”vindecat” de gelozie

Raluca Ropotan admite că a fi soție de fotbalist nu este deloc ușor, ca să nu fie tranșantă și să spună direct că viața în această postură este foarte grea. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, fiica lui Stelian Ogică povestește cum și-a cunoscut soțul, pe Adrian Ropotan, dar și cum s-a ”vindecat” de gelozie. De asemenea, frumoasa Raluca rememorează cât de îngrozită a fost atunci când soțul ei a fost scos, plin de sânge, de pe teren.

La 33 de ani, este o mamă fericită și o soție impecabilă, deși recunoaște că niciodată nu s-ar fi văzut soție de fotbalist.

„Nu m-am gândit niciodată la lucrul acesta, așa a fost să fie. Așa a vrut Dumnezeu ca noi să ne întâlnim și să fim, astăzi, aici.

Îmi aduc aminte perfect cum l-am cunoscut pe Adrian. Inițial nu am avut niciun gând unul față de celălalt. Nici nu ne-am vorbit. După o perioadă ne-am revăzut, ne-am salutat. Atunci am discutat și de atunci, pot spune că, a început relația noastră”, ne spune, în exclusivitate, fiica lui Stelian Ogică.

Raluca Ropotan are încredere absolută: „Știm cum decurg lucrurile în relația noastră”

Fiica lui Stelian Ogica este căsătorită de 7 ani are mulți fani, dar și fane. Raluca Ropotan ne povestește cum a reușit să reziste atunci când fanele au „sărit calul” și cum s-a ”vindecat” de gelozie.

„Am avut niște situații, pe care noi le-am perceput ca amuzante. Am încredere foarte mare în mine și în Adrian. Știm cum decurg lucrurile în relația noastră, și atunci mi s-au părut doar niște momente hazlii.

Bineînțeles că am fost geloasă, dar am văzut asta și din partea lui. Am avut și un episod, în perioada când am fost gravidă, probabil din cauza hormonilor (n.r. râde). Dar în rest, nu. De câțiva ani suntem nedespărțiți, zi și noapte, așa că nu prea avem când să fim geloși”, ne mărturisește Raluca Ropotan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Raluca Ropotan: „Era mai palpitant, ne vedeam mai rar”

Raluca și Adrian Ropotan sunt de 13 ani împreună. Au trecut prin toate, cu bune și cu rele și au rezistat. Frumoasa Raluca ne dezvăluie secretele unei relații trainice și ne punctează care a fost cel mai greu moment prin care au trecut.

„Lăsând la o parte iubirea, în primul rând respectul și încrederea unul în celălalt contează cel mai mult. Mergem înainte împreună. Avem aceeași viziune asupra vieții și am evoluat împreună.

Cred că cererea în căsătorie a fost cel mai frumos moment. De familie avem multe: ziua nunții, ziua în care s-a născut Ivan. Dar de cuplu… cred că la început era mai palpitant. Ne vedeam mai rar și atunci acumulam tot felul de emoții.

Momentan nu am traversat nicio perioadă dificilă. Mai tensionat puțin a fost momentul imediat după nașterea copilului, atunci a fost mai greu. Ne mai certam din lucruri banale, de la legănat, îmbrăcat copil”, ne povestește Raluca Ropotan.

Raluca Ropotan recunoaște: „Nu este nimic așa cum pare, totul foarte simplu și frumos”

Raluca Ropotan recunoaște că viața de soție de fotbalist nu este deloc ușoară. Chiar dacă din afară totul se vede minunat, nimic nu este așa cum pare. Chiar dacă au trecut prin multe momente mai puțin plăcute, Raluca nu regretă niciodată deciziile luate. Fiica lui Stelian Ogică își aduce aminte de cel mai cumplit moment prin care a trecut, când nu era încă măritată cu Adrian Ropotan.

„Nu am absolut niciun regret. Dacă aș avea ocazia să repet, aș face aceeași alegere de 100 de ori. Nu este nimic așa cum pare, totul foarte simplu și frumos. Este, de fapt, o viață complicată, nu neapărat grea. Sunt momente în care, ca să ajungi la un anumit nivel, a trebuit să depășești tot felul de situații.

Aveam o relație la distanță, Adrian avea nevoie de susținere. Apoi, toate transferurile care au urmat. Noi, practic, am luat-o de la capăt în mai multe orașe, dar nu mi-a părut niciodată rău. Tot ce s-a întâmplat povestesc cu mare bucurie

Adrian a fost norocos, a avut foarte puține accidentări în cariera lui. Cel mai dificil a fost când, la un meci, a fost lovit de un coleg. Era în Rusia, eu acasă și am văzut cum l-au scos de pe teren, plin de sânge.

M-am speriat foarte tare pentru că nu puteam să vorbesc cu el atunci. Am fost panicată, am stat într-un suspans total, asta era cel mai greu. Până la urmă l-au operat”, ne divulgă, în exclusivitate pentru FANATIK, Raluca Ropotan.