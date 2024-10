”Raluca și Ibrahim își pot pierde fiica. Protecția Copilului trebuie să se autosesizeze”. Psihologul Alina Petre prevede un final sumbru în scandalul drogurilor

Raluca Pastramă este cu un picior în groapă, cum s-ar spune! Fosta soţie a lui Pepe riscă să fie decăzută din drepturile părinteşti. În aceeaşi situaţie se află şi Ibrahim Ibru, fostul ei soţ de care a divorţat oficial chiar acum două zile. Totul pornește de la războiul pe care cei doi îl poartă în public și la care Pepe contribuie din plin.

Raluca Pastramă riscă să fie decăzută din drepturile părinteşti

, prinsă la mijloc între cei doi foşti soţi. Pepe şi Ibrahim s-au hotărât să îi facă viaţa grea celei care le-a dăruit trei fiice. Cele trei personaje implicate în acest scandal fără de sfârşit se acuză reciproc de consum de droguri. Fiecare dintre ei susţine că aceste acuzaţii sunt total false, iar adevărul este departe de a fi aflat.

FANATIK a încercat să afle resorturile acestui acest scandal și a discutat cu Alina Petre, psiholog. Aceasta susţine că în casa Ralucăi şi a lui Ibrahim era un mediu toxic pentru creşterea unui copil. Specialista este de părere că Pastramă riscă să fie decăzută din drepturile părinteşti, la fel şi Ibrahim. Consumul de droguri (dacă se dovedește că acuzațiile pe care cei doi le aruncă în public sunt reale) în casă cu un minor este aspru judecat în instanţă.

“O mamă îşi ia copiii după ea. O mamă care şi-a dorit copiii e o mamă care are grijă de ei, care nu poate dormi fără ei. Aşa este o mamă prin definiţia mamei, dar nu toate mamele sunt la fel. Eu am văzut şi cazuri mai triste decât ăsta. Comportamentul lor acolo în casă este unul foarte nesănătos. Tu trăieşti cu un bărbat despre care spui că se droghează.

Trecem peste faza asta cu filmatul, că a filmat-o pe ea în intimitate. Până la urmă, fiecare are fanteziile lui. Dacă, însă, se consuma în casa aia aşa ceva, indiferent că ea consuma sau el, e o problemă pentru că aveau un minor în casă. Sunt tot felul de lucruri nesănătoase. Comportamentul nu e unul ok, nici măcar nu e ok să vorbeşti aşa despre lucrurile astea care sunt foarte grave.

Eu stau cu el în casă şi el se droghează, era buletinul meu pe masă. Nu e în regulă ce se întâmplă acolo în casă. Cred că ar fi trebuit să se sesizeze sau să se autosesizeze . Ei se acuză reciproc de consum de droguri şi nu ştii ce e prin casele lor”, ne-a declarat specialista Alina Petre, în exclusivitate.

“Copiii nu sunt ca bluzele, să îi iei după patru ani din dulap”

Alina Petre a comentat şi situaţia în care Raluca se află referitor la fetele pe care le are împreună cu Pepe. Atât , cât şi Pastramă se acuză reciproc de multe lucruri. Neînţelegeri există pe tema timpului petrecut alături de Maria şi Rosa. Ea susţine că artistul îi interzice să îşi vadă fiicele, în timp ce Pepe spune sus şi tare că fosta soţie nu dă niciun semn de viaţă.

Specialista pe care am contactat-o este de părere că Raluca Pastramă trebuie să îşi asume propriile fapte. Spune că este perfect normal ca fetele lor să nu mai fie atât de ataşate de cea care le-a dat viaţă în condiţiile în care le-a lăsat şi a plecat.

“Dacă ea a renunţat de bunăvoie la fete şi a fost la notar, înseamnă că nu şi-a asumat responsabilitatea creşterii lor. Dacă nu şi-a asumat asta, acum să îşi asume şi faptul că fetele îl iubesc mai mult pe tată, că au fost crescute de el şi că nu mai au aceeaşi afecţiune faţă de mamă. Asta se întâmplă la copiii.

Să-şi asume şi consecințele. Văd că ea nu îşi asumă nimic, nici că se consumă droguri în casa ei, nici că e filmată şi că aceste filmări pot lua alte traiectorii. E clar că era o relaţie toxică acolo dacă se consumau substanţe interzise în casă. În relaţiile astea e o toxicitate, se întâmplă ceva. Au nişte lipsuri emoţionale, financiare, nefericire.

Nu se consumă astea doar pentru distracţie. Consumul ocazional se face pentru distracţie o dată la nu ştiu cât timp. Consumul care devine preponderent într-o familie de genul ăsta, vine din sursele enumerate anterior. Lipsuri emoţionale, nu comunică, nu se pot simţi bine dacă nu se droghează sau se îmbată. E ceva toxic, iar în mediul ăla trăieşte un copil”, a continuat psiholoaga.

“Are un comportament instabil”

De asemenea, Alina Petre pune în ipoteză şi o situaţie extrem de gravă pentru Raluca şi Ibrahim Ibru. Din imaginile filmate rezultă că în casa lor se consumau substanţe interzise. În cazul ăsta există posibilitatea ca Protecţia Copilului să se autosesizeze şi astfel cei doi să fie decăzuţi din drepturile părinteşti.

Ar fi cu atât mai rău pentru Pastramă, pentru că mai are încă două fiice pe care riscă să le piardă definitiv. De la un simplu divorţ s-a ajuns la un întreg scandalul între Pepe, Raluca şi Ibrahim, în care femeia este prinsă la mijloc. Totul ar putea să se termine în condiţii deloc favorabile pentru mama copiilor celor doi bărbaţi.

“În momentul în care tu decizi că renunţi la copiii tăi şi că este mai bine să stea la tată, tu îţi asumi faptul că ei sunt crescuţi de tată. În momentul în care tu iei copiii şi în casa ta se consumă substanţe interzise îţi asumi faptul că s-ar putea să îţi pierzi şi copilul ăsta. S-ar putea ca şi Ibrahim să îşi piardă copilul şi să îl ia statul sau să fie dat în grija altcuiva.

Îţi asumi că s-ar putea să le pierzi şi pe celelalte două de tot, adică să fi decăzută din drepturile de mamă. Judecătorii sunt foarte aspri în legătură cu consumul de droguri în casă cu minorul. Ceea ce a făcut ea este foarte ciudat pentru că denotă un comportament instabil, este foarte clar că ea este instabilă emoţional. Este lipsită de orice fel de responsabilitate de mamă. Copiii nu sunt ca bluzele, hai că pun bluza în dulap şi o iau peste patru ani.

Copiii cresc, dobândesc deprinderi, dobândesc un comportament, o personalitate, se creează ca viitori adulţi. Împrumută din mediul în care ei se dezvoltă. Fetele astea s-au simţit şi abandonate, poate ea nu-şi dă seama. Copiii trebuie să stea lângă mame. Mama înseamnă un sprijin, iubire, căldură. Tatăl înseamnă protecţie”, ne-a mai mărturisit Alina Petre.

Raluca Pastramă, principala vinovată?

Alina Petre continuă analiza sitauţiei în care se află Raluca Pastramă şi de aici reiese faptul că o mare parte din vină îi aparţine. Spunem asta pentru că specialista susţine că mamele au responsabilitatea cea mai mare a copiilor. Copiii trebuie să crească alături de mamă, se întâmplă mai rar să ajungă în grija tatălui.

Oare dacă fosta soţie a lui Pepe îşi ţinea fiicele lângă ea, se mai ajungea la o astfel de situaţie?! Este o întrebare la care nu vom afla niciodată răspunsul, însă putem presupune că circumstanţele ar fi fost în favoarea ei. Psihologul este de părere că atunci când există copii în viaţa noastră, nu este loc de depresii sau alte vicii. Cei mici sunt prioritari, mai ales pentru o mamă care i-a dorit atât de mult.

“Ideal este ca mama şi tata să fie împreună. Dacă nu se poate, atunci copiii trebuie să rămână lângă mamă, dacă mama este funcţională, dacă e capabilă să îi crească. Să îşi ia responsabilitatea asupra creşterii copiilor. Eu nu vorbesc acum de Raluca, vorbesc în general. Sunt foarte multe mame care cred că dacă tatăl are mai mulţi bani îţi poate creşte copilul mai bine. Nu. Copiii stau acolo unde este mai multă emoţie.

Bărbaţii au mai puţină emoţie decât femeile şi de asta femeile sunt cele mai bune pentru a creşte copiii. Copiii au nevoie să crească emoţional. Un copil sănătos este un copil iubit, validat, îmbrăţişat. Sunt fete, nu sunt băieţi să îi facem fotbalişti, să îi trimitem în cantonamente. Hai să dăm puţină dovadă de responsabilitate şi să ne oprim şi din adicţiile astea. În momentul în care ai un copil, nu mai ai voie să ai nimic, nici depresie.Îţi dai două palme şi îţi revi.”, a declarat Aline Petre.

Raluca Pastramă, posibile probleme emoţionale

De cealaltă parte, aceasta ne-a mai spus că Raluca Pastramă ar putea avea ceva probleme emoţionale. Este de părere că ceva este în neregulă cu protagonista subiectului nostru, acesta fiind şi motivul pentru care a ajuns într-o astfel de situaţie.

“Sunt multe femei care îşi cresc copiii singure, nu se droghează şi au şi câte cinci joburi. Mi se pare iresponsabilă. Nici nu îşi asumă ce face. Nu este o mamă responsabilă. Nu şi-a asumat atunci, este clar că nu îşi poate asuma nici acum. Nu îşi asumă un mediu sănătos pentru creşterea copiilor. Din punctul meu de vedere, comportamentul ei este deviant. Are o problemă, cred că ar trebui să meargă la un terapeut şi să îşi controleze puţin situaţia emoţională. O avea o tulbrare de personalitate ceva. Este ceva în neregulă cu ea”, a încheiat Alina Petre.

Ibrahim a depus în instanță două rapoarte de analize toxicologice

Marți, avocatul lui Ibrahim, a declarat despre clientul lui că nu este consumator de droguri și a dovedit acest lucru chiar în instanță, depunând două rapoarte toxicologice care să ateste acest lucru. Adrian Cuculis spune că a procedat în acest fel tocmai pentru a răspunde la acuzațiile Ralucăi Pastramă.

”În legătură cu această acuzație pe care n-am înțeles exact dacă a făcut o legătură cu Pepe sau cu Ibrahim, atâta vreme cat noi am depus la dosarul cauzei documente medicale și două rapoarte de analize toxicologice dar și ușurința cu care s-a renunțat la această acuzație în mod evident au fost simple alegații pentru a da bine în cererea de chemare în judecată”, a declarat avocatul Adrian Cuculis pentru FANATIK.