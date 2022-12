Raluca Todea de la Chefi la cuțite, dezvăluiri despre conflictul cu Oxi: ”Am simțit niște răutăți”

Fosta concurentă a show-ului moderat de Gina Pistol a făcut o serie de dezvăluiri despre , pe numele său adevărat Roxana Crudu. Tânăra a simțit niște răutăți din partea fostei colege de la Antena 1.

Raluca Todea de la Chefi la cuțite, detalii despre scandalul cu Oxi. Ce a declarat finalista

Raluca Todea a vorbit deschis despre finala de la Chefi la cuțite și alegerile pe care le-a făcut, una dintre ele fiind cooptarea lui Oxi în echipa sa. Finalista se declară complet dezamăgită de atitudinea fostei participante.

„Marea mea dezamăgire a fost Oxi. Am simțit niște răutăți. Ce am pățit de fapt cu Oxi am pățit mai mult în finală.

Eu ar fi trebuit de mult timp să îmi dau seama că are cumva o latură de luptător, dar calcă pe cadavre și calcă poate pe membrii din echipa ei, pe care n-ar fi trebuit să-i calce. Noi i-am dat credibilitate până în ultima clipă.

Eu, când m-am gândit la structura echipei din finală, m-am gândit s-o includ și pe ea. Multă lume îmi zicea să nu o iau, că are probleme, că are momente când urcă și coboară, că e emotivă.

Mi-au zis că face urât, că sare la ceartă, că are foarte multe de zis, că e ușor individualistă”, a declarat Raluca Todea la interviurile Chefi la Cuțite, de pe .

Raluca Todea, despre relația cu Oxi de la Chefi la cuțite

Raluca Todea de la Chefi la cuțite a ținut cont de inimă, nu de rațiune și regretă că a luat această decizie. ar face lucrurile complet diferit dacă ar avea șansa să se întoarcă în trecut.

Mai mult decât atât, concurenta susține că finala a fost un motiv de amuzament și de râs pentru Oxi, nicidecum nu a pus osul la treabă pentru echipa roz din care a făcut parte.

„Am observat că pentru ea, finala era un mod de a râde, de a se distra. Nu a luat-o în serios absolut deloc, părea că face, dar de fapt nu făcea corect”, a completat Raluca Todea, mai arată sursa citată mai sus.