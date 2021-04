Raluca Turcan a dezvăluit care a fost jobul care i-a adus cel mai mic salariu: ”Așteptam să-mi mai trimită ai mei niște bănuți”

Raluca Turcan nu a fost mereu o bugetară în cariera sa profesională. Ministrul a mărturisit că a lucrat și la privat, acolo unde a avut și jobul care i-a adus cel mai mic salariu de la intrarea în câmpul muncii.

Absolventă de ASE, Turcan a avut primul job în sectorul privat și, din spusele acesteia, acesta nu i-a adus mari bucurii din punct de vedere al nivelului venitului.

Ba dimpotrivă, oficialul Guvernului Cîțu dezvăluie că s-a descurcat numai cu ajutorul părinților, care îi trimiteau mereu ”niște bănuți de acasă”.

Raluca Turcan a anunțat când a avut cel mai mic salariu: ”Așteptam să-mi mai trimită ai mei niște bănuți”

Prezentă miercuri seara la o televiziune de știri, Raluca Turcan a fost întrebată de o jurnalistă dacă a avut vreodată un job în mediul privat, ce funcție a avut și ce salariu primea pentru acel post.

Ministrul Muncii nu a spus ce salariu a avut, însă a lăsat să se înțeleagă că primul ei job, la privat, nu era unul excelent din punct de vedere al remunerației. Tocmai de aceea, aceasta s-a bazat mult pe ajutorul părinților.

”Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Mă face să mă gândesc la începuturile mele profesionale. Am absolvit ASE-ul, Facultatea de Relații Economice Internaționale cu dorința de a intra în mediul de business și primul meu job a fost în sectorul privat.

Am intrat ca și consilier de relații publice, pentru că m-am specializat pe relații publice, și aveam un salariu atât de mic încât abia așteptam să-mi mai trimită ai mei niște bănuți de acasă și țin minte și acum că mergeam la Gară, pentru că îmi trimiteau coletul prin tren, și primeam și mâncare, dar și niște bănuți puși undeva într-un buzunăraș de către părinți.

Deci, da, am lucrat și în mediul privat, am avut și salariu foarte mic, dar după aceea dacă am văzut că mediul privat e un mediu propice în care poți să obții venituri mai mari. Ulterior, viața m-a condus în sectorul public, însă dacă ar fi să o iau de la capăt, să știți că aș începe tot cu mediul privat”, a declarat Raluca Turcan la Antena 3.

Ce avere are Raluca Turcan

De la consilierul în relații publice cu un venit extrem de mic, Raluca Turcan a devenit azi un extrem de înstărit bugetar al statului român.

Aceasta este unul dintre cei mai bogați miniștri din cabinetul condus de Florin Cîțu. Deține un teren agricol în județul Constanța, cumpărat în 2006 și cu o suprafață de 3 mii de metri pătrați.

De asemenea, șefa de la Muncă și Protecție Socială are și un teren extravilan în Ilfov, cumpărat, de asemenea, în 2006. Acesta are doar 1.000 de metri pătrați și este deținut în coproprietate.

Raluca Turcan mai are un apartament în Sibiu, cumpărat în 2007, de 102 mp, conform ultimei declarații de avere publicată de demnitar. Din punctul de vedere al autoturismelor, parlamentarul conduce o Toyota, fabricată în 2008, și ea obținută prin cumpărare.

Totodată, la capitolul bijuterii, Raluca Turcan a notat că are astfel de obiecte cotate la 12.000 de euro, obiecte pe care le-ar fi dobândit în timp.