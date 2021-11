Raluca Turcan: “Nu s-a câștigat nimic pentru PNL în negocieri”. Va fi schimbat Cîțu din fruntea partidului?

pentru a se putea plăti pensiile.

, deoarece nu a fost făcută o nouă rectificare bugetară.

Raluca Turcan: “Nu s-a câștigat nimic în negocieri pentru PNL”. Poate fi Cîțu schimbat de la șefia partidului?

În ceea ce privește negocierea pentru PNL și perspectiva membrilor, au existat nemulțumiri, există în continuare, dar viitorul poate să demonteze temele pe care le au unii colegi în mod justificat.

ADVERTISEMENT

În PNL există un nucleu importat de oameni care sunt visceral anti-PSD. Aceștia au rămas debusolați.

Eu fac politică de 16 ani de zile și în momentele în care PSD a deraiat profund de la o cale europeană m-am opus, pentru drepturile oamenilor și pentru integritatea funcțiilor publice.

ADVERTISEMENT

Dacă PSD s-a schimbat, cei care sunt acum sceptici și pot să aibă îngăduință pentru a vedea dacă această coaliție livrează rezultate.

Dacă ne uităm la aritmetica guvernamentală, cifrele sunt clare, ne arată că nu s-a câștigat politic pentru PNL.

ADVERTISEMENT

Dacă privesc în afara scenei politice, că avem o criză sanitară, că avem o iarnă dificilă, aș putea să cer aceeași îngăduință și să așteptăm rezultate.

Faptul că s-a anunțat rectificare bugetară în ziua în care se va investi Guvernul este un lucru pozitiv. Dacă miniștrii vor ține calendarul strâns, pe care l-am și pregătit deja, nu vor fi întârzieri.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, o prioritate o reprezintă ordinea și stabilitatea partidului. Dacă un partid este puternic la guvernare și are obiective corecte, poate livra oamenilor. Mai am niște cerințe, respectarea dezideratelor pentru care oamenii ne-au votat.

Politica trebuie privită pe termen lung, dacă în acest moment de cumpănă s-a creat această structură și ea va da rezultate, oamenii vor accepta și că România se dezvoltă, că crește calitatea serviciilor publice, că va crește calitatea vieții.

ADVERTISEMENT

PNL mai are trei ani de zile până la o întâlnire cu oamenii, este într-o situație delicată. Putea să negocieze mai bine? Nu știu.

Cert este că la negocierea cealaltă am obținut mai mult și eu personal am fost nemulțumită și am părăsit masa negocierilor.

Nu își propune nimeni să îl schimbe pe Florin Cîțu, este ales de două luni, orice speculație de acest tip face rău partidului și societății în general.

Oamenii sunt atât de sătui de clasa politică încât nu mai vor această râcă. Eu nu pot decât să îi rog pe cei care ne-au votat, chiar dacă au votat anti-PSD, să înțeleagă că aceasta a fost singura soluție. Cred că un pic de timp ar prinde bine încât să recapete încredere”, a declarat Raluca Turcan la Digi24.