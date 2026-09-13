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Raluca Zenga a distribuit imagini spectaculoase pe rețelele de socializare, din ultima vacanță petrecută în Europa. Iată care este destinația care a cucerit-o pe frumoasa blondină, dar și ce complimente a primit de la admiratori.

Locația europeană unde se relaxează Raluca Zenga

Fosta soție a lui Walter Zenga (66 ani) trăiește în Emiratele Unite Arabe, dar adoră să călătorească. A ajuns în diferite locuri de pe glob datorită pasiunii sale de a explora. Raluca Zenga (44 ani) și-a descoperit acest hobby după divorț, de când a luat decizia să fie o femeie singură.

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Superba blondină iubește tot ce face și reușește să aibă o energie pozitivă. Vibe-ul bun și vibrațiile ridicate o determină să fie o persoană solară care nu se sfiește să iasă din zona de confort. Astfel, la început de septembrie a părăsit orașul Dubai pentru a ajunge într-o destinație europeană. A optat pentru o locație de poveste.

E o țară iubită de mulți turiști, dar și de români. Concret, vedeta și-a dorit foarte mult ca începutul de toamnă să o găsească în Grecia. Internauții au felicitat-o pentru oportunitățile de care se bucură după despărțirea de fostul internațional italian, dar și pentru că este de fiecare dată. Are o siluetă de invidiat.

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„Soare de septembrie, blând ca mierea de chihlimbar, recoltă de măsline pe dealurile de deasupra și albastrul nesfârșit”, a notat Raluca Zenga, pe contul de Instagram. Descrierea a fost lăsată în dreptul unor fotografii uimitoare în care blondina apare în costum de baie, dar și într-o rochie care îi pune formele în valoare.

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„Wow”, „Bellissima”, „Superbă”, „Minunată”, „Frumoasă” sau „Iubesc asta”, sunt o mică parte dintre reacțiile stârnite de blondină. Fosta parteneră a lui Walter Zenga i-a mulțumit uneia dintre internaute, semn că o cunoaște în viața de zi cu zi. „Mulțumesc frumos draga mea, apreciez mult”, a fost răspunsul vedetei.

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Cum se menține la o greutate optimă Raluca Zenga

Raluca Zenga nu are o formulă magică pentru a arăta mereu impecabil. Cu toate acestea, a învățat cum să își mențină o greutate optimă datorită sportului și mai ales, a alimentației. Totodată, recurge constant la exerciții intense si eficiente, cu greutăți care îi solicită grupele musculare. În felul acesta se bucură de un fizic armonios si „sculptat”.

„N-aș zice că e un secret anume. Femeile din ziua de azi au la dispoziție zeci de diete și de proceduri estetice mai mult sau mai puțin invazive pentru a obține sau a recăpăta silueta visată. Trebuie doar să le identifice pe cele care funcționează pentru ele. În cazul meu, și probabil al multora, există și o doză substanțială de vanitate, de narcisism la mijloc, faptul că iubesc să arăt bine.

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Iubesc să pot purta orice ținută fără teama clasic feminină că mă arată grasă. Asta constituie amplă motivație pentru a mânca sănătos și a-mi menține corpul în formă cu antrenamente specifice”, a dezvăluit în urmă cu ceva vreme fosta soție a lui Walter Zenga, conform .

În aceeași notă, superba blondină a subliniat că adoră să prepare dulciuri, dar să fie cât mai sănătoase. Prin urmare, nu adaugă niciodată zahăr în rețetele pe care le face. În schimb, susține că este o gurmandă înnăscută și venerează mâncarea pe care o consumă. Raluca Zenga are un stil de viață echilibrat, adoptat după ce a devenit mamă de două ori.